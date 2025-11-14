 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spitzenduell in Breinig – Verfolger hoffen auf Ausrutscher vom SVE II

Der ungeschlagene SV Eilendorf II reist zum abstiegsbedrohten SV Breinig II, während Vichttal II und Eschweiler im Gleichschritt Druck ausüben. Im Tabellenkeller stehen Freund, Berger Preuß und Burtscheid bereits unter Zugzwang.

Der 12. Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht Spannung an beiden Enden der Tabelle: Eilendorf II will seine Pole-Position verteidigen, doch mit Breinig II wartet ein Gegner, der dringend Punkte benötigt. Dahinter versuchen Vichttal II und Eschweiler, das Rennen um die Spitze offen zu halten, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle anstehen.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
15:30live

Schlusslicht Freund sucht weiterhin nach Stabilität und hat erst fünf Punkte auf dem Konto. Arminia Eilendorf ist mit zehn Punkten ebenfalls im Tabellenkeller gefangen und braucht ein Erfolgserlebnis, um nicht tiefer hineinzurutschen. Ein Kellerduell, das vor allem von der Nervenstärke entschieden werden könnte.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
13:00live

Der BTV steht mit acht Punkten im unteren Tabellenbereich, trifft aber auf ein formstarkes Eschweiler, das als Tabellendritter bereits 23 Punkte gesammelt hat. Die Gäste reisen als klarer Favorit an und wollen ihre Auswärtsstärke bestätigen. Burtscheid benötigt dagegen dringend Zählbares, um nicht weiter abzurutschen.

So., 16.11.2025, 17:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
17:00

Vaalserquartier möchte mit einem Heimsieg die Lücke zur oberen Tabellenhälfte schließen und steht aktuell bei 14 Punkten. Stolberg liegt mit 18 Punkten in Reichweite der Top 5, zeigt aber eine wechselhafte Form. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes und taktisch geprägtes Duell.

So., 16.11.2025, 17:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
SV Rott
SV RottSV Rott
17:30live

St. Jöris kämpft mit zehn Punkten weiter gegen den Abstieg und bekommt es mit dem starken Tabellenvierten Rott zu tun. Rott hat mit 19 Punkten bereits Anschluss an die Spitzengruppe gefunden und geht als Favorit in das Abendspiel. Für St. Jöris wird defensives Geschick entscheidend sein, um im Spiel zu bleiben.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
13:00live

Breinig II steckt mit zwölf Punkten im unteren Mittelfeld fest und wartet seit Wochen auf ein Ausrufezeichen. Tabellenführer Eilendorf II ist als einzig ungeschlagenes Team der Liga der klare Favorit und möchte seine beeindruckende Serie fortsetzen. Für Breinig wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
15:00

Rhenania steht mit elf Punkten knapp über dem Strich und trifft auf Berger Preuß, das als Vorletzter dringend Punkte benötigt. Die Gastgeber haben bislang vor allem zu Hause gepunktet, während Berger Preuß auswärts große Probleme zeigte. Für beide Teams hat die Partie erheblichen Druckcharakter.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
13:00live

Der Tabellenzweite Vichttal II will mit bislang 25 Punkten den Druck auf Spitzenreiter Eilendorf hochhalten. Pannesheide, punktgleich mit Rott, kommt mit 19 Punkten und einer stabilen Form ins Duell der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams zählen zu den defensiv disziplinierten Mannschaften, was eine enge Partie erwarten lässt.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
13:00

Im Duell zweier Tabellennachbarn trennen Verlautenheide II (16 Punkte) und Kellersberg (15 Punkte) nur ein Zähler. Beide Teams agieren offensiv mutig, mussten aber defensiv zuletzt mehrfach Rückschläge hinnehmen. Ein offenes Spiel ist zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

