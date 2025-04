Spitzenduell im Hasestadion, Abstiegskampf in Oldenburg

An der Tabellenspitze kommt es am Freitagabend zum Verfolgerduell zwischen dem TuS Bersenbrück und dem BSV Schwarz-Weiß Rehden – beide Teams lauern hinter Spitzenreiter HSC Hannover und benötigen einen Sieg, um weiter auf Tuchfühlung zu bleiben. Ebenfalls von großer Bedeutung: das Duell zwischen dem formstarken SV Meppen II und dem punktgleichen Tabellenzweiten SV Atlas Delmenhorst. Im Tabellenkeller stehen der VfL Oldenburg und der FC Verden 04 vor richtungsweisenden Heimspielen gegen Celle und Braunschweig II – es geht bereits um alles.

FSV Schöningen – SSV Vorsfelde (Fr., 11.04., 19:30 Uhr) Der Dritte aus Schöningen (46 Punkte) empfängt mit dem SSV Vorsfelde (22 Punkte) das Schlusslicht der Liga. Die Gastgeber gehen mit breiter Brust ins Heimspiel, nachdem sie in Spelle einen souveränen 3:1-Erfolg feiern konnten. Vorsfelde hingegen schöpft nach dem knappen 1:0 gegen Heeslingen neue Hoffnung im Abstiegskampf. In dieser Konstellation wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung.

TuS Bersenbrück – BSV Schwarz-Weiß Rehden (Fr., 11.04., 20:00 Uhr) Das Topspiel des Spieltags steigt im Hasestadion: Der Fünfte Bersenbrück (44 Punkte) trifft auf den Vierten aus Rehden (45 Punkte). Beide Teams sind seit Wochen stabil und träumen vom Relegationsplatz, den aktuell HSC Hannover belegt. Der TuS zeigte Moral beim 1:1 in Delmenhorst, Rehden hingegen schickte Oldenburg mit 4:0 nach Hause – es ist ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

SV Meppen II – SV Atlas Delmenhorst (Sa., 12.04., 14:00 Uhr) Die Reserve des Drittligisten steht mit 40 Punkten auf Rang neun, empfängt aber mit Atlas Delmenhorst den Tabellenzweiten (48 Punkte). Delmenhorst ließ zuletzt gegen Bersenbrück wichtige Zähler liegen und braucht dringend einen Sieg, um den Druck auf Spitzenreiter HSC Hannover aufrechtzuerhalten. Meppen II holte in Braunschweig ein 2:2 und zeigte sich defensiv anfällig. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel – die Tagesform dürfte entscheiden.

VfV Borussia 06 Hildesheim – HSC Hannover (So., 13.04., 15:00 Uhr) Hildesheim (40 Punkte) trifft im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion auf den Tabellenführer aus Hannover (48 Punkte). Der VfV enttäuschte zuletzt gegen Lupo Martini und will sich mit einem Erfolg gegen das fünftbeste Auswärtsteam der Liga rehabilitieren. Der HSC ist nach dem souveränen 3:0 gegen Egestorf wieder da, darf sich im engen Titelrennen aber keinen Ausrutscher erlauben. Ein Topduell mit viel Potenzial für Spannung und Dramatik.

FC Verden 04 – Eintracht Braunschweig II (So., 13.04., 15:00 Uhr) Verden (30 Punkte) schöpft nach dem späten 1:0-Sieg in Wilhelmshaven neuen Mut im Abstiegskampf. Nun geht es gegen Braunschweigs U23, die als Tabellenzehnter (35 Punkte) zuletzt ein 2:2 gegen Meppen II verbuchte. Die Gäste haben den Klassenerhalt fast sicher, während Verden dringend jeden Punkt braucht. Ein Spiel mit klarer Rollenverteilung – auf dem Papier.

-----------------------------------

USI Lupo Martini Wolfsburg – SV Wilhelmshaven (So., 13.04., 15:00 Uhr)

Beide Mannschaften stecken (noch) im unteren Mittelfeld fest: Lupo (33 Punkte) könnte mit einem Sieg an Wilhelmshaven (32 Punkte) vorbeiziehen. Während Wolfsburg beim 3:1 in Hildesheim überzeugte, kassierte der SVW eine bittere Heimpleite gegen Verden. Im direkten Duell geht es vor allem darum, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Wer hier die Ruhe behält, verschafft sich Luft.