Spitzenduell im Aufstiegsrennen – Keller kämpft um Anschluss

Tabellenführer SC Rapid Lübeck und Verfolger VfB Lübeck II stehen unter Druck, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle anstehen. Der Spieltag markiert den Auftakt in eine richtungsweisende Phase der Saison.

VfB Lübeck II (2. Platz/40 Punkte) – SC Rönnau (14./13 Punkte), Samstag 13:00 Uhr

TSV Bargteheide (5./30 Punkte) – SC Rapid Lübeck (1./41 Punkte), Samstag 13:30 Uhr

Rapid reist als Spitzenreiter mit der besten Offensive der Liga an und gewann das Hinspiel knapp mit 2:1. Bargteheide hat sich als Aufsteiger im oberen Tabellendrittel etabliert und verfügt mit 40 Treffern ebenfalls über Durchschlagskraft. Mit einem Heimsieg könnte der TSV bis auf einen Punkt an die Spitze heranrücken. Für Rapid ist es ein Prüfstein im Titelrennen. Michael Wohlert (Bargteheide): „Wir treffen zum Rückrundenauftakt auf den Spitzenreiter – und entsprechend schwer wird die Aufgabe. Bei uns stellt sich die Frage, wie viele Jungs rechtzeitig aus dem Skiurlaub zurückkommen. Die anderen haben es unter der Woche in Kaltenkirchen jedoch richtig gut gemacht, und deshalb werden wir mit einer breiten Brust in das Spiel gehen."

TSV Lägerdorf (8./26 Punkte) – TSV Pansdorf (7./28 Punkte), Samstag 14:00 Uhr

Beide Teams trennen nur zwei Punkte, entsprechend eng ist die Ausgangslage im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel endete 2:2, auch diesmal ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Pansdorf überzeugt mit 52 Saisontoren, zeigt jedoch defensive Schwächen. Lägerdorf setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit. Michael Blume (Lägerdorf): „Morgen soll es nun endlich – nach knapp drei Monaten – wieder losgehen. Die Jungs standen gestern zum ersten Mal wieder auf Rasen und sind wie junge Kälbchen voller Vorfreude umhergesprungen. Wir wollen es besser machen als im Hinspiel und die damaligen Fehler nicht wiederholen. Unsere Taktik steht, und wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie. Körperlich sind wir gut im Saft, auch wenn wir natürlich ohne jeden Rhythmus in den Wettkampf starten – es ist quasi unser erstes Spiel seit dem 3. Dezember und ohne Vorbereitungsspiel direkt der Einstieg. Wir erwarten ein laufintensives Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Am Ende gilt: Das Beste daraus machen." Hendrik Block (Pansdorf): „Wir freuen uns auf das erste Ligaspiel 2026. Trotz einer für alle herausfordernden Vorbereitung haben wir das Beste aus den Bedingungen gemacht und sind bereit, wieder loszulegen. Es wird sicher kein besonders schönes Spiel, aber entscheidend ist, dass wir gegen Lägerdorf die richtige Einstellung mitbringen, um in diesem schweren Auswärtsspiel Punkte nach Pansdorf mitzunehmen."

VfR Horst (9./25 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (13./13 Punkte), Samstag 14:30 Uhr

Horst bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, benötigt aber weitere Punkte zur endgültigen Stabilisierung. Fetih-Kisdorf steckt mit nur drei Siegen tief im Tabellenkeller. Das Hinspiel entschied Horst mit 2:1 für sich. Für die Gäste ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg. Nico Brehm (Fetih-Kisdorf): „Nach diesem schwierigen Winter sind wir einfach froh, dass es endlich wieder losgeht. Mit dem VfR Horst wartet eine erfahrene und robuste Mannschaft auf uns – die Duelle mit ihnen sind immer intensiv. Unsere Jungs brennen darauf, endlich wieder Fußball zu spielen und sich zu zeigen."

Ratzeburger SV (12./16 Punkte) – FC Dornbreite Lübeck (6./30 Punkte), Samstag 15:30 Uhr

Ratzeburg kassierte bereits 48 Gegentore und steht unter Druck. Dornbreite hingegen mischt mit 30 Punkten im erweiterten Spitzenfeld mit und gewann das Hinspiel deutlich mit 4:1. Die Gäste verfügen über die größere individuelle Qualität. Ratzeburg benötigt im Abstiegskampf jedoch dringend Zählbares. Sascha Strehlau (Dornbreite): „Der Winter hatte uns fest im Griff, und deshalb kann man sicher nicht von einer optimalen Vorbereitung sprechen. Trotzdem haben wir das Beste daraus gemacht und gehen optimistisch in die Rückrunde. Wichtig wird sein, dass der Fokus zu hundert Prozent auf uns liegt. Es wird zum Start sicherlich noch nicht alles perfekt funktionieren, aber entscheidend sind Einsatz, Wille und Leidenschaft – dann können wir als Team erfolgreich in die Rückrunde starten. Fehlen wird uns der gesperrte Marcel Nagel, zusätzlich zu den Langzeitverletzten."

TuS Hartenholm (16./10 Punkte) – SV Türkspor Bad Oldesloe (10./19 Punkte), Sonntag 15:00 Uhr

Hartenholm steht als Schlusslicht unter enormem Druck und benötigt dringend Punkte. Türkspor reist mit neun Zählern Vorsprung an und gewann das Hinspiel trotz 3:4-Niederlage offensiv überzeugend. Beide Teams kassierten bereits mehr als 40 Gegentore. Das direkte Duell könnte die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller nachhaltig beeinflussen.

------------------------------------------------ SV Todesfelde II (11./18 Punkte) – Eichholzer SV (3./33 Punkte), ABGESAGT!

Eichholz rangiert mit einem Spiel weniger auf Rang drei und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Das Hinspiel gewann der ESV mit 4:2. Todesfelde II zeigt sich mit 27:31 Toren defensiv stabiler als direkte Konkurrenten im Keller.

------------------------------------------------ SV Eichede II (15./11 Punkte) – SSC Hagen Ahrensburg (4./31 Punkte), ABGESAGT!

Eichede II kämpft mit nur zwei Saisonsiegen ums sportliche Überleben. Hagen stellt eine der stabilsten Defensiven der Liga und gewann das Hinspiel klar mit 4:0.

