Spitzenduell im Ambergau, Abstiegskampf mit Hochspannung

– Foto: Sascha Drenth

Der 11. Spieltag verspricht Spannung pur: An der Spitze kämpfen Ambergau, Pyrmont und Neuhof um die Herbstmeisterschaft, während im Tabellenkeller Himmelsthür, Einum und Lamspringe dringend Punkte benötigen.

Morgen, 16:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 16:00 PUSH In Afferde trifft der Aufsteiger auf den Meisterschaftsanwärter aus Pyrmont. Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage in Ambergau will die Eintracht Wiedergutmachung betreiben. Pyrmont wiederum steht nach der überraschenden Heimniederlage gegen Hasede unter Zugzwang, will den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Beide Teams haben offensiv Qualität – es dürfte ein offener Schlagabtausch werden.

Schliekum empfängt mit Alfeld einen Gegner, der zuletzt in Topform war. Drei Siege in Serie haben die Alfelder zurück ins Aufstiegsrennen gebracht. Schliekum dagegen möchte nach dem Erfolg in Borsum weiter punkten, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu wahren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier formstarker Teams freuen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH

Für den TSV Lenne zählt nach sechs sieglosen Spielen nur ein Erfolgserlebnis. Doch die Aufgabe ist schwer: Mit Giesen kommt eine der stabilsten Mannschaften der Liga, die trotz der jüngsten Niederlage gegen Alfeld weiter zum oberen Kreis gehört. Lenne wird auf die kämpferische Stärke und Heimvorteil setzen müssen, um gegen die Giesener Offensivpower zu bestehen.

Der Spitzenreiter reist als klarer Favorit nach Borsum. Acht Siege aus zehn Spielen – Ambergau ist die Mannschaft der Stunde. Doch die Gastgeber haben schon mehrfach bewiesen, dass sie zu Hause überraschen können. Gelingt Borsum die Sensation, könnte die Liga noch enger zusammenrücken. Für Ambergau geht es dagegen darum, die Tabellenführung zu festigen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 15:00 PUSH

Aufsteiger gegen Traditionsverein – und die Rollen sind klar verteilt. Hasede spielt bislang eine überragende Saison, während Lamspringe weiter nach Stabilität sucht. Nach dem Coup in Pyrmont will der TuS den nächsten Dreier einfahren, um im Spitzenfeld zu bleiben. Für die Gäste zählt jeder Punkt im Abstiegskampf – defensiv wird Lamspringe gefordert sein.

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Neuhof: Der Tabellendritte empfängt den Siebten. Beide Mannschaften überzeugen durch stabile Defensiven und effektive Chancenverwertung. Neuhof will nach dem Sieg in Lamspringe weiter oben dranbleiben, Harsum könnte mit einem Auswärtssieg selbst an die Spitzengruppe heranrücken. Kleinigkeiten dürften hier den Ausschlag geben.

Im Hildesheimer Stadtduell treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Türk Gücü steckt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge im unteren Tabellenfeld fest, während Himmelsthür nach dem ersten Saisonsieg Selbstvertrauen getankt hat. Beide Mannschaften sind kämpferisch stark – es könnte ein intensives und emotionales Duell werden.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH