– Foto: Sascha Drenth

Spitzenduell im Ambergau, Abstiegskampf mit Hochspannung

Die Bezirksliga Hannover 4 vor dem 11. Spieltag

Der 11. Spieltag verspricht Spannung pur: An der Spitze kämpfen Ambergau, Pyrmont und Neuhof um die Herbstmeisterschaft, während im Tabellenkeller Himmelsthür, Einum und Lamspringe dringend Punkte benötigen.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
16:00

In Afferde trifft der Aufsteiger auf den Meisterschaftsanwärter aus Pyrmont. Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage in Ambergau will die Eintracht Wiedergutmachung betreiben. Pyrmont wiederum steht nach der überraschenden Heimniederlage gegen Hasede unter Zugzwang, will den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Beide Teams haben offensiv Qualität – es dürfte ein offener Schlagabtausch werden.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
15:00

Schliekum empfängt mit Alfeld einen Gegner, der zuletzt in Topform war. Drei Siege in Serie haben die Alfelder zurück ins Aufstiegsrennen gebracht. Schliekum dagegen möchte nach dem Erfolg in Borsum weiter punkten, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu wahren. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier formstarker Teams freuen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
15:00

Für den TSV Lenne zählt nach sechs sieglosen Spielen nur ein Erfolgserlebnis. Doch die Aufgabe ist schwer: Mit Giesen kommt eine der stabilsten Mannschaften der Liga, die trotz der jüngsten Niederlage gegen Alfeld weiter zum oberen Kreis gehört. Lenne wird auf die kämpferische Stärke und Heimvorteil setzen müssen, um gegen die Giesener Offensivpower zu bestehen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
15:00

Der Spitzenreiter reist als klarer Favorit nach Borsum. Acht Siege aus zehn Spielen – Ambergau ist die Mannschaft der Stunde. Doch die Gastgeber haben schon mehrfach bewiesen, dass sie zu Hause überraschen können. Gelingt Borsum die Sensation, könnte die Liga noch enger zusammenrücken. Für Ambergau geht es dagegen darum, die Tabellenführung zu festigen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
15:00

Aufsteiger gegen Traditionsverein – und die Rollen sind klar verteilt. Hasede spielt bislang eine überragende Saison, während Lamspringe weiter nach Stabilität sucht. Nach dem Coup in Pyrmont will der TuS den nächsten Dreier einfahren, um im Spitzenfeld zu bleiben. Für die Gäste zählt jeder Punkt im Abstiegskampf – defensiv wird Lamspringe gefordert sein.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Neuhof: Der Tabellendritte empfängt den Siebten. Beide Mannschaften überzeugen durch stabile Defensiven und effektive Chancenverwertung. Neuhof will nach dem Sieg in Lamspringe weiter oben dranbleiben, Harsum könnte mit einem Auswärtssieg selbst an die Spitzengruppe heranrücken. Kleinigkeiten dürften hier den Ausschlag geben.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:00

Im Hildesheimer Stadtduell treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Türk Gücü steckt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge im unteren Tabellenfeld fest, während Himmelsthür nach dem ersten Saisonsieg Selbstvertrauen getankt hat. Beide Mannschaften sind kämpferisch stark – es könnte ein intensives und emotionales Duell werden.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
15:00

Schlusslicht Einum empfängt mit Almstedt einen formstarken Gegner. Während der MTV mit Rückenwind aus den letzten Wochen kommt, wartet Einum weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Für die Hausherren ist es eine der letzten Chancen, den Anschluss zu wahren. Almstedt hingegen will mit einem Auswärtssieg endgültig in die Spitzengruppe vorrücken.

