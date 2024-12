Spitzenduell gegen RWE elektrisiert die C-Junioren

C-Junioren von Ratingen 04/19 erarbeiten sich das Glück Im Heimspiel gegen den SC Verl geht Ratingen 04/19 in der Regionalliga schnell mit 2:0 in Führung, kassiert aber nach der Pause noch den Ausgleich – umso mehr schmeckt Trainer Andreas Voss der Siegtreffer in letzter Minute.