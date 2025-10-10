Spitzenduell gegen Dachau: VfR Garching schielt auf Tabellenspitze

Torwart Korbinian Dietrich trifft am Sonntag erstmals auf seinen Ex-Verein und will mit Garching die Siegesserie ausbauen.

Mittlerweile hat sich der neuformierte VfR gefunden und ist als größere Nummer in der Bezirksliga angekommen und die Top-Gegner kommen gerade recht. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Garchinger als Zweiter den Dritten ASV Dachau. Die Gäste waren kürzlich noch Tabellenführer und Garching ist nach zuletzt vier Siegen am Stück drauf und dran, die Eins zu packen.

Trainer Mike Niebauer war unter der Woche krank, aber er hofft auf seinen Einsatz am Sonntag. Als erfahrener Führungsspieler ist er besonders wichtig für die junge Mannschaft, in der viele Spieler eine gute Entwicklung nehmen. Ein Führungsspieler in der defensiven Zentrale ist Staas Mitko, der mit seiner Rippenprellung aber weiterhin passen muss.

Das Duell mit dem ASV Dachau wird vor allem für den Garchinger Torwart Korbinian Dietrich etwas Besonderes, weil er zum ersten Mal gegen seinen Heimatverein spielen wird. In der vergangenen Saison wurden die Einsätze im Dachauer Tor aufgeteilt und das war Dietrich zu wenig. Der 27-jährige Keeper war in den Gesprächen mit dem Landesligisten Kirchheimer SC schon sehr weit, aber dann holte der Verein einen anderen Keeper. Das war dann die große Chance der Garchinger, die zu dem Zeitpunkt in der Kaderplanung bei den Keepern eine Riesenlücke hatten. „Korbi ist für uns ein Glücksfall“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer deutlich. Nun soll Dietrich auch mithelfen, seinen Heimatverein zu besiegen und selbst die Tabellenspitze einzunehmen. Der Zweite Garching ist reif für mehr. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Stefanovic, Fellner, D. Niebauer, Sternke, Strube, Vogel (M. Niebauer).