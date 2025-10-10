 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Bochum könnte die Tabelenführung übernehmen.
Bochum könnte die Tabelenführung übernehmen. – Foto: Axel Kammerer

Spitzenduell für BVB, MSV mit Schwung auf Kurs Zwischenrunde

U17-DFB-Nachwuchsliga: Es kommt zum absoluten Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum, dazu kämpfen Viktoria Köln und der FC Schalke 04 um Platz drei. Der MSV Duisburg ist aktuell auf Kurs.

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Borussia Dortmund steht rein rechnerisch nicht mehr weit entfernt vom Einzug in Liga A, der Zwischenrunde in der die 24 verbliebenen Teams weiter um die deutsche Meisterschaft spielen. Im Topspiel gegen den einzigen ernstzunehmenden Verfolger, den VfL Bochum, könnte der BVB zudem seine Tabellenführung zementieren. Dahinter steigt ein weiteres hochinteressantes Duell um die Top drei. Viktoria Köln empfängt den in dieser Saison schwächelnden FC Schalke 04.

In Gruppe G kämpfte sich der MSV Duisburg mit einem Kantersieg gegen Kickers Offenbach auf Platz drei vor, kann diesen mit einem weiteren Erfolg gegen den FSV Frankfurt bestätigen. Spitzenreiter 1. FC Köln kann gegen Offenbach weiter marschieren. Im Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Wuppertaler SV wird es schon nicht mehr ernsthaft um die besten drei Plätze in der Gruppe gehen.

_______________

So läuft der 7. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00

_______________

So geht es weiter

8. Spieltag
18.10.25 SV Meppen - FC Viktoria Köln
19.10.25 VfL Bochum - SC Rot-Weiß Oberhausen
19.10.25 Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
19.10.25 SC Preußen Münster - FC Schalke 04

_______________

_______________

So läuft der 7. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
11:00

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
13:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
13:00

_______________

So geht es weiter

8. Spieltag
18.10.25 FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf
19.10.25 Borussia Mönchengladbach - MSV Duisburg
19.10.25 Kickers Offenbach - Bayer 04 Leverkusen
19.10.25 1. FC Köln - Wuppertaler SV

_______________

