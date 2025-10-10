Spitzenduell für BVB, MSV mit Schwung auf Kurs Zwischenrunde

Borussia Dortmund steht rein rechnerisch nicht mehr weit entfernt vom Einzug in Liga A, der Zwischenrunde in der die 24 verbliebenen Teams weiter um die deutsche Meisterschaft spielen. Im Topspiel gegen den einzigen ernstzunehmenden Verfolger, den VfL Bochum, könnte der BVB zudem seine Tabellenführung zementieren. Dahinter steigt ein weiteres hochinteressantes Duell um die Top drei. Viktoria Köln empfängt den in dieser Saison schwächelnden FC Schalke 04.

In Gruppe G kämpfte sich der MSV Duisburg mit einem Kantersieg gegen Kickers Offenbach auf Platz drei vor, kann diesen mit einem weiteren Erfolg gegen den FSV Frankfurt bestätigen. Spitzenreiter 1. FC Köln kann gegen Offenbach weiter marschieren. Im Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Wuppertaler SV wird es schon nicht mehr ernsthaft um die besten drei Plätze in der Gruppe gehen.