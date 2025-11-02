Spitzenduell endet unentschieden - Küsnacht holt ersten Sieg

Der zweitletzte Monat des Jahres ist angebrochen und auch die Liga nähert sich der Winterpause. Der SC Veltheim lud zum Spitzenspiel ein, während Herrliberg und Glattbrugg im Fernduell um den Anschluss bemüht waren. Auch das Mittelfeld bleibt dicht beisammen und die Mannschaften zeigen sich sehr ausgeglichen.

FC Phönix Seen 2:0 FC Wiesendangen

FC Glattbrugg 1:2 FC Gossau

FC Wald 6:2 FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Embrach 1:3 FC Bassersdorf

SC Veltheim - FC Stäfa

Es war bislang die Saison des SC Veltheim. Nach zehn gespielten Spielen steht der Leader mit neun Siegen und erst einer Niederlage da. Aber auch der FC Stäfa, nächster Verfolger der Winterthurer, lässt nicht locker und bleibt der Spitze auf den Fersen. Das Spitzenduell zwischen den beiden Mannschaften in der Runde 11 war entsprechend spannend und dramatisch.

Eine Viertelstunde war gespielt, als es zum ersten Aufreger der Partie kam. Als letzter Mann rettete der Verteidiger der Hausherren, Marco Barreira Assuncao, mit einem Handspiel den Ball auf der Linie und wurde dafür doppelt bestraft: Rot für ihn und Penalty für die Gäste. Michael Rasonyi trat an, sah seinen Versuch jedoch vom SCV-Keeper pariert. Somit blieb es beim 0:0 - bis kurz vor der Pause.

In der 42. Minute folgte nach einer ausgeglichenen Halbzeit dann doch noch der Treffer für die in Überzahl agierenden Stäfner. Rasonyi konnte sich für seinen abgewehrten Elfmeter rächen und sorgte mit seinem dritten Treffer der Saison für das 1:0-Pausenresultat.

In der zweiten Halbzeit war Ramon Checchini mit seinem direkt verwandelten Freistoss in der 69. Minute für den Ausgleich verantwortlich. In der 78. Minute sorgte dann Cyril Revel für das 2:1 für die Gäste, ehe ebendieser in der Folge innert drei Minuten zwei Gelbe Karten sah. Somit bot sich jetzt dem SC Veltheim die Chance, mit je 10 Feldspielern den Ausgleich noch zu suchen.

Und genau dieser Ausgleich gelang in der 90.+1 Minute tatsächlich noch. Bei einer Ecke wurde der Ball durch Pascal Bretschter, den Torhüter der Gastgeber, verlängert und gelangte zu Victor Martin, der zum 2:2-Schlussresultat einköpfte. Somit trennen sich die beiden Spitzenreiter mit einem Unentschieden und der Abstand von drei Punkten bleibt bestehen.

View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim)

FC Greifensee - FC Herrliberg

Der Tabellendritte Herrliberg war beim FC Greifensee klar favorisiert. Nach 25 gespielten Minuten avancierte Rechtsverteidiger Samuel Daull zum Matchwinner: Sein Prachtsschuss aus der zweiten Reihe sorgte für einen 1:0-Arbeitssieg. Die Zürcher Oberländer konnten sich in der Folge noch einige vielversprechende Chancen erspielen, der Ausgleichstreffer gelang jedoch nicht mehr. Herrliberg bleibt damit im Aufstiegsrennen. Greifensee trägt neu den unrühmlichen Titel der heimschwächsten Mannschaft.

FC Küsnacht - FC Beringen

Für Küsnacht war im Kellerduell gegen den Zweitletzten Beringen schon vor dem Anpfiff klar: Nur drei Punkte konnten noch etwas Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt bestehen lassen. Der FCK hatte erst einen Punkt auf dem Konto, die Gäste aus dem Kanton Schaffhausen immerhin deren sechs.

Küsnacht startete engagiert. Bereits in der vierten Minute segelte ein scharf getretener Eckball an den ersten Pfosten, wo Dedic per Kopf das 1:0 markierte. Der Jubel und die Erleichterung bei den Hausherren waren riesig – es war erst die zweite zwischenzeitliche Führung in der gesamten bisherigen Saison. Doch noch vor der Pause reagierten die Gäste, und wie: Eine Flanke versorgte Ex-Profi Tranquilli per Fallrückzieher ins Lattenkreuz. Ein Wundertreffer, Marke "Tor der Saison". Bis zur Pause war beiden Mannschaften eine gewisse Verunsicherung anzumerken, das 1:1 zur Halbzeit entsprach dem Spielverlauf.

In der zweiten Halbzeit drehte Küsnacht jedoch auf. Dennoch wäre Beringen nach einem Eckball beinahe entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. Das Tor wurde jedoch wegen Abseits richtigerweise aberkannt. Der verdiente Lohn für Küsnachts Druck folgte kurz darauf: Gian Welti nutzte einen Abpraller des FCB-Torhüters eiskalt zum 2:1 aus. Für die Gäste kam es noch bitterer: Eine Flanke von André Angst wurde von Beringens Rechtsverteidiger mit der Hand abgelenkt. Den fälligen Strafstoss verwandelte FCK-Kapitän Sulzer humorlos halbhoch auf die rechte Seite.

Nachdem Küsnacht anschliessend mehrere gute Chancen auf das 4:1 ausgelassen hatte, brachte ein grober Schnitzer des ansonsten stark aufspielenden Brändli nochmals Spannung in die Partie. An der Mittellinie vertändelte er den Ball an Starstürmer Tranquilli, der alleine auf Torhüter Sokolovic zulief und uneigennützig für Weber querlegte – der schob mühelos zum Anschlusstreffer ein. In den Schlussminuten drückte Beringen auf den Ausgleich, doch Küsnacht rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Erleichterung über den 3:2-Sieg war riesig, ein Lebenszeichen des FCK. Beringen hingegen musste die lange Heimreise ohne Punkte antreten.

FC Phönix Seen - FC Wiesendangen

Im Winterthurer Derby empfing Phönix Seen den FC Wiesendangen. Eine ereignisarme erste Halbzeit der Tabellennachbarn endete 0:0. Das Skore eröffnete Inhelder in der 59. Minute für die Platzherren. Obschon der FCW danach vehement auf den Ausgleich drängte, hielt der Abwehrriegel von Phönix Seen dem Ansturm stand. In der 82. Minute sorgte schliesslich Islami mit dem 2:0 für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.