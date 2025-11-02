Spitzenduell endet unentschieden - Küsnacht holt ersten Sieg

Der zweitletzte Monat des Jahres ist angebrochen und auch die Liga nähert sich der Winterpause. Der SC Veltheim lud zum Spitzenspiel ein, während Herrliberg und Glattbrugg im Fernduell um den Anschluss bemüht waren. Auch das Mittelfeld bleibt dicht beisammen und die Mannschaften zeigen sich sehr ausgeglichen.
SC Veltheim 2:2 FC Stäfa
FC Greifensee 0:1 FC Herrliberg
FC Küsnacht 3:2 FC Beringen
FC Phönix Seen 2:0 FC Wiesendangen
FC Glattbrugg 1:2 FC Gossau
FC Wald 6:2 FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Embrach 1:3 FC Bassersdorf
Es war bislang die Saison des SC Veltheim. Nach zehn gespielten Spielen steht der Leader mit neun Siegen und erst einer Niederlage da. Aber auch der FC Stäfa, nächster Verfolger der Winterthurer, lässt nicht locker und bleibt der Spitze auf den Fersen. Das Spitzenduell zwischen den beiden Mannschaften in der Runde 11 war entsprechend spannend und dramatisch.
Eine Viertelstunde war gespielt, als es zum ersten Aufreger der Partie kam. Als letzter Mann rettete der Verteidiger der Hausherren, Marco Barreira Assuncao, mit einem Handspiel den Ball auf der Linie und wurde dafür doppelt bestraft: Rot für ihn und Penalty für die Gäste. Michael Rasonyi trat an, sah seinen Versuch jedoch vom SCV-Keeper pariert. Somit blieb es beim 0:0 - bis kurz vor der Pause.
In der 42. Minute folgte nach einer ausgeglichenen Halbzeit dann doch noch der Treffer für die in Überzahl agierenden Stäfner. Rasonyi konnte sich für seinen abgewehrten Elfmeter rächen und sorgte mit seinem dritten Treffer der Saison für das 1:0-Pausenresultat.
In der zweiten Halbzeit war Ramon Checchini mit seinem direkt verwandelten Freistoss in der 69. Minute für den Ausgleich verantwortlich. In der 78. Minute sorgte dann Cyril Revel für das 2:1 für die Gäste, ehe ebendieser in der Folge innert drei Minuten zwei Gelbe Karten sah. Somit bot sich jetzt dem SC Veltheim die Chance, mit je 10 Feldspielern den Ausgleich noch zu suchen.
Und genau dieser Ausgleich gelang in der 90.+1 Minute tatsächlich noch. Bei einer Ecke wurde der Ball durch Pascal Bretschter, den Torhüter der Gastgeber, verlängert und gelangte zu Victor Martin, der zum 2:2-Schlussresultat einköpfte. Somit trennen sich die beiden Spitzenreiter mit einem Unentschieden und der Abstand von drei Punkten bleibt bestehen.
Der Tabellendritte Herrliberg war beim FC Greifensee klar favorisiert. Nach 25 gespielten Minuten avancierte Rechtsverteidiger Samuel Daull zum Matchwinner: Sein Prachtsschuss aus der zweiten Reihe sorgte für einen 1:0-Arbeitssieg. Die Zürcher Oberländer konnten sich in der Folge noch einige vielversprechende Chancen erspielen, der Ausgleichstreffer gelang jedoch nicht mehr. Herrliberg bleibt damit im Aufstiegsrennen. Greifensee trägt neu den unrühmlichen Titel der heimschwächsten Mannschaft.
Für Küsnacht war im Kellerduell gegen den Zweitletzten Beringen schon vor dem Anpfiff klar: Nur drei Punkte konnten noch etwas Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt bestehen lassen. Der FCK hatte erst einen Punkt auf dem Konto, die Gäste aus dem Kanton Schaffhausen immerhin deren sechs.
Küsnacht startete engagiert. Bereits in der vierten Minute segelte ein scharf getretener Eckball an den ersten Pfosten, wo Dedic per Kopf das 1:0 markierte. Der Jubel und die Erleichterung bei den Hausherren waren riesig – es war erst die zweite zwischenzeitliche Führung in der gesamten bisherigen Saison. Doch noch vor der Pause reagierten die Gäste, und wie: Eine Flanke versorgte Ex-Profi Tranquilli per Fallrückzieher ins Lattenkreuz. Ein Wundertreffer, Marke "Tor der Saison". Bis zur Pause war beiden Mannschaften eine gewisse Verunsicherung anzumerken, das 1:1 zur Halbzeit entsprach dem Spielverlauf.
In der zweiten Halbzeit drehte Küsnacht jedoch auf. Dennoch wäre Beringen nach einem Eckball beinahe entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. Das Tor wurde jedoch wegen Abseits richtigerweise aberkannt. Der verdiente Lohn für Küsnachts Druck folgte kurz darauf: Gian Welti nutzte einen Abpraller des FCB-Torhüters eiskalt zum 2:1 aus. Für die Gäste kam es noch bitterer: Eine Flanke von André Angst wurde von Beringens Rechtsverteidiger mit der Hand abgelenkt. Den fälligen Strafstoss verwandelte FCK-Kapitän Sulzer humorlos halbhoch auf die rechte Seite.
Nachdem Küsnacht anschliessend mehrere gute Chancen auf das 4:1 ausgelassen hatte, brachte ein grober Schnitzer des ansonsten stark aufspielenden Brändli nochmals Spannung in die Partie. An der Mittellinie vertändelte er den Ball an Starstürmer Tranquilli, der alleine auf Torhüter Sokolovic zulief und uneigennützig für Weber querlegte – der schob mühelos zum Anschlusstreffer ein. In den Schlussminuten drückte Beringen auf den Ausgleich, doch Küsnacht rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Erleichterung über den 3:2-Sieg war riesig, ein Lebenszeichen des FCK. Beringen hingegen musste die lange Heimreise ohne Punkte antreten.
Im Winterthurer Derby empfing Phönix Seen den FC Wiesendangen. Eine ereignisarme erste Halbzeit der Tabellennachbarn endete 0:0. Das Skore eröffnete Inhelder in der 59. Minute für die Platzherren. Obschon der FCW danach vehement auf den Ausgleich drängte, hielt der Abwehrriegel von Phönix Seen dem Ansturm stand. In der 82. Minute sorgte schliesslich Islami mit dem 2:0 für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.
Der FC Gossau ist und bleibt die Mannschaft der Stunde. Nach einem durchwachsenen Start in die Saison feierte man auch gegen den FC Glattbrugg einen Sieg, und somit den 4. in Folge. Auch in der Tabelle spiegelt sich diese Form wider, rangiert der FC Gossau nun auf dem 5. Rang.
Insbesondere die Startphase des Spiels hatte es in sich. Schon früh konnten die Hausherren aus Glattbrugg die Führung erzielen. Der 16-jährige Louis Chapanduka schoss seine Farben nach fünf Minuten in Front. Die Antwort der Gäste gelang dann sechs Minuten später durch Riley Christen, der seinen 6. Treffer im persönlich 6. Spiel markierte.
In der 18. Minute schädigte sich die Heimmannschaft selbst, Marco Gasic musste nach seiner zweiten Gelben Karte das Feld verlassen. Bis in die Schlussphase konnten die Gossauer ihre Überzahl aber nicht ausnutzen und der FC Glattbrugg blieb standhaft. Der Treffer zum 2:1 in der 76. Minute brachte dann aber doch die Entscheidung zu Gunsten der Gäste, die nun in der Tabelle an den FC Glattbrugg Anschluss finden.
Wo der FC Wald spielt, da gibt es auch Tore. Und genau dies zeigte sich auch am Sonntagmorgen. Die angriffslustigen Walder siegten verdient mit 6:2 gegen den FCB. Von Beginn der Partie an suchten beide Mannschaften den Weg in die Offensive, ohne sich wirklich um die Verteidigung zu bemühen. In der ersten Minute war die Chance für den FCW da, gleich in Führung zu gehen. Stattdessen feierte der Gast in der 5. Minute durch Antonio Kaba Mangrei den Führungstreffer zum 1:0.
Die Reaktion des Heimteams liess sich sehen. In der 8. Minute fiel der Ausgleichstreffer durch Alexander Jetzer, ehe Sandro Meier und Jaromir Diggelmann in den folgenden sechs Minuten auf 3:1 erhöhen konnten. Mit dem Toreschiessen war es in der ersten Halbzeit jedoch noch lange nicht vorbei. Insbesondere der Schiedsrichter stand von nun an im Mittelpunkt.
Nachdem der Referee einen Treffer wegen Abseits aberkannt hatte, zeigte er gleich drei Mal innert einer Viertelstunde auf den Punkt. Jlir Ibrahimi für Wald (29.), Kaba Mangrei für den FCB (35.) und wiederum Ibrahimi (43.) verwandelten nach einer wilden ersten Hälfte zum 5:2-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit ging es dann ruhiger zu und her. In der 57. Minute erzielte Sandro Meier als Dritter in dieser Partie einen Doppelpack und sorgte für das 6:2-Schlussresultat.
Für das Unterland-Derby zwischen dem FC Embrach und dem FC Bassersdorf versammelten sich trotz Kälte und Regen einige Zuschauer im Bilg, die eine sehr ausgeglichene und ereignisarme erste Halbzeit miterlebten. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff konnten die Gäste durch Agon Asani dank eines Foulelfmeters in Führung gehen.
Lange hielt der Vorsprung jedoch nicht an. Direkt nach dem Abstoss fasste sich der eben eingewechselte Samet Ademi ein Herz und traff herrlich zum 1:1-Ausgleich. In der Folge erspielten sich die Gastgeber mehr Chancen, die Effizienz vor dem Tor liess aber zu wünschen übrig. In der 82. Minute spielte sich dann die wohl spielentscheidende Szene ab.
Der Embracher Abwehrspieler Dylan Honegger sah sich dazu gezwungen, beim Angriff der Bassersdorfer die Notbremse zu ziehen und musste dafür das Feld verlassen. Den gegebenen Freistoss konnten die Gäste dank Filip Klacar sogleich nutzen, um mit 2:1 in Führung zu gehen. Wenige Minuten später war Eldar Amdiy für das 3:1-Schlussresultat verantwortlich.
Mit diesem Sieg macht der FC Bassersdorf weitere Punkte gut auf die Abstiegsplätze, während der FCE nach der vierten sieglosen Partie in Folge auf der Strecke bleibt.
Die Spiele der 12. Runde im Überblick:
Samstag 08.11.
SC Veltheim - FC Phönix Seen
FC Beringen - FC Greifensee
FC Herrliberg - FC Embrach
FC Bassersdorf - FC Glattbrugg
Sonntag 09.11.
FC Wiesendangen - FC Wald
FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Küsnacht
FC Stäfa - FC Gossau
