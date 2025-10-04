Topspiel für Dynamo. – Foto: Michael Schneiders

Spitzenduell der beiden Unbesiegten Sowohl Dynamo Erkelenz als auch Rheinland Dremmen haben bislang alles gewonnen. Aber vor allem für Dremmen ist die Partie ein echter Härtetest. Für ein Team wird eine Serie reißen. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Dynamo

Am sechsten Spieltag kommt es in jedem Fall zu einer Premiere, denn am Sonntag trifft Tabellenführer Dynamo Erkelenz zu Hause auf den TuS Rheinland Dremmen. Beide haben ihre bisherigen Begegnungen allesamt gewonnen, wobei Dremmen erst vier Spiele absolviert hat. In der vorigen Saison hatten die Rheinländer eine starke Hinrunde gespielt, wurden sogar Herbstmeister, sackten in der Rückrunde dann aber aus verschiedenen Gründen ab und beendeten die Spielzeit schließlich als Achter.

Morgen, 15:00 Uhr FC Dynamo Erkelenz Dynamo TuS Rheinland Dremmen Dremmen 15:00 live PUSH In dieser Saison ist Dremmen aber scheinbar wieder zur alten Stärke gelangt, denn schon der Auftakt gelang mit einem 2:1-Sieg beim SV Roland Millich, zu dem Sascha Schopphoven den Siegtreffer erzielt hatte. Es folgten drei weitere Siege, wobei man nicht übersehen sollte, gegen welche Gegner die Punkte geholt wurden. So gab es ein 4:1 gegen den VfR Übach-Palenberg, ein 5:0 beim FSV Geilenkirchen und zuletzt ein 2:0 gegen Germania Rurich. Übach und Geilenkirchen haben bislang noch keinen Punkt gesammelt, während Rurich erst zwei Zähler geholt hat. Spielte hier also der Spielplan dem TuS in die Hände oder beweist sich die junge Mannschaft nun auch gegen stärkere Gegner?

Einen härteren Prüfstein als Dynamo gibt es aktuell wohl nicht, haben die Erkelenzer doch alle Spiele zumeist deutlich gewonnen, wobei besonders das 7:1 in Millich in der vergangenen Woche herausstach. Nach dieser Partie weiß man in Dremmen, wo man steht. Auf Platz zwei der Tabelle befindet sich im Moment der SC Selfkant, der nach vier Auftaktsiegen zuletzt die ersten Punkte liegen ließ, weil es beim Oberbrucher BC etwas überraschend nur zu einem 0:0 gereicht hatte.