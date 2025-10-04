Spitzenduell der beiden Unbesiegten

Am sechsten Spieltag kommt es in jedem Fall zu einer Premiere, denn am Sonntag trifft Tabellenführer Dynamo Erkelenz zu Hause auf den TuS Rheinland Dremmen. Beide haben ihre bisherigen Begegnungen allesamt gewonnen, wobei Dremmen erst vier Spiele absolviert hat. In der vorigen Saison hatten die Rheinländer eine starke Hinrunde gespielt, wurden sogar Herbstmeister, sackten in der Rückrunde dann aber aus verschiedenen Gründen ab und beendeten die Spielzeit schließlich als Achter.
In dieser Saison ist Dremmen aber scheinbar wieder zur alten Stärke gelangt, denn schon der Auftakt gelang mit einem 2:1-Sieg beim SV Roland Millich, zu dem Sascha Schopphoven den Siegtreffer erzielt hatte. Es folgten drei weitere Siege, wobei man nicht übersehen sollte, gegen welche Gegner die Punkte geholt wurden. So gab es ein 4:1 gegen den VfR Übach-Palenberg, ein 5:0 beim FSV Geilenkirchen und zuletzt ein 2:0 gegen Germania Rurich. Übach und Geilenkirchen haben bislang noch keinen Punkt gesammelt, während Rurich erst zwei Zähler geholt hat. Spielte hier also der Spielplan dem TuS in die Hände oder beweist sich die junge Mannschaft nun auch gegen stärkere Gegner?
Einen härteren Prüfstein als Dynamo gibt es aktuell wohl nicht, haben die Erkelenzer doch alle Spiele zumeist deutlich gewonnen, wobei besonders das 7:1 in Millich in der vergangenen Woche herausstach. Nach dieser Partie weiß man in Dremmen, wo man steht.
Auf Platz zwei der Tabelle befindet sich im Moment der SC Selfkant, der nach vier Auftaktsiegen zuletzt die ersten Punkte liegen ließ, weil es beim Oberbrucher BC etwas überraschend nur zu einem 0:0 gereicht hatte.
Auch stets genannt als Mitfavorit für den Aufstieg wird die SG Union Würm-Lindern. Abgesehen von der 2:3-Niederlage bei Dynamo, hat das Team von Trainer Sean King alle anderen Partien gewonnen – und geht am Sonntag klar favorisiert in das Spiel beim SV Scherpenseel-Grotenrath. Der Aufsteiger konnte bislang nur einen Punkt holen und hat nun eine weitere schwere Aufgabe vor der Brust.
Auf den ersten Saisonsieg warten die Verantwortlichen bei Germania Rurich. Am Sonntag kommt der SV Breberen an die Rur – mit der Empfehlung von bereits zwei Siegen in der noch immer jungen Spielzeit. Wollen die Ruricher aber nicht schon jetzt unten in der Tabelle feststecken, dann muss ein Heimsieg her.
Derlei Sorgen muss man sich beim SV Brachelen nicht machen. Dort knüpft man scheinbar an die guten Leistungen der Vorsaison an und belegt aktuell den fünften Platz. Am Sonntag geht es nun zum SV Waldenrath-Straeten, der erst ein Heimspiel ausgetragen hat und dieses klar mit 5:0 gegen Oberbruch gewonnen hatte.
Nach der 1:7-Heimklatsche gegen Erkelenz muss Roland Millich jetzt bei Grün-Weiß Karken antreten, einem Aufsteiger, den man nicht unterschätzen sollte. Ebenfalls aufgestiegen war der SV Golkrath und hat sich direkt gut eingelebt in der A-Liga. Beide bisherigen Heimspiele hat der SVG erfolgreich gestaltet und auch gegen Oberbruch dürfte was drin sein.