Spitzenduell beim VfB Auerbach – Derby-Fieber bei Einheit Wernigerode

Die Nachholspiele in der NOFV-Oberliga Süd könnten für einige Teams entscheidende Weichen stellen. Während der VfB Auerbach 1906 im direkten Duell mit dem Bischofswerdaer FV 08 um Platz fünf kämpft, geht es für den VfB Germania Halberstadt im Derby gegen Einheit Wernigerode nicht nur um drei Punkte, sondern auch ums Prestige. Am Tabellenende hofft der Ludwigsfelder FC auf einen dringend benötigten Erfolg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Ein Spitzenspiel erwartet die Fans in Auerbach. Der Sechstplatzierte VfB (31 Punkte) empfängt mit Bischofswerda (5. Platz, 33 Punkte) einen Tabellennachbarn. Beide Teams haben zuletzt unterschiedliche Ergebnisse eingefahren: Auerbach kam in Rudolstadt nicht über ein 1:1 hinaus, während Bischofswerda mit 2:0 gegen Wismut Gera gewann. Im Falle eines Sieges könnte Auerbach die Gäste überholen und sich in den Top fünf festsetzen.

