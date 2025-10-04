Topspiel für Sparta Bilk. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Spitzenduell an der Fährstraße: Sparta Bilk empfängt Eller Die einen sind immer noch ungeschlagen, die anderen ließen am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Das Bezirksliga-Spitzenspiel findet am Sonntag auf dem Sportplatz an der Fährstraße statt. Im Duell zwischen Sparta Bilk und TSV Eller 04 klärt sich mindestens auch, wer nach dem achten Spieltag erster Verfolger von Spitzenreiter ASV Mettmann sein wird. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Eller 04 Sparta Bilk

Gegebenenfalls winkt einem der beiden Klubs sogar die Tabellenführung, wenn der MSV Düsseldorf parallel in Mettmann Schützenhilfe leistet. Im Vorfeld der Partie einen Favoriten auszumachen, fällt schwer. Während Sparta am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den MSV bewies, auch leidensfähig sein zu können, wurden bis dato so souveräne Elleraner gegen Weissenberg erstmals auf dem falschen Fuß erwischt. Im Aufeinandertreffen mit dem Stadtrivalen werden die Sinne der Elf von Kerim Kara aber wieder geschärft sein.

Hotic gegen die ehemalige Flamme Morgen, 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk Sparta Bilk TSV Eller 04 Eller 04 15:00 PUSH

Eller wird auch ohne den gelb-rot-gesperrten Antonio Marinovic daran gelegen sein, das Spieltempo hoch zu halten. Denn nach den bisherigen Eindrücken in dieser Saison scheint die TSV eine höhere Intensität gehen zu können. Auf der anderen Seite wäre es allerdings auch zu kurz gesprungen, Sparta Bilk rein auf die individuelle Klasse in einzelnen Mannschaftsteilen zu reduzieren. Zusätzlich Würze erhält das Topspiel durch die Personalie Adnan Hotic. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler entschied sich im Sommer nach sechs Jahren bei Sparta Bilk zu einem Wechsel zum TSV Eller 04. An der Vennhauser Allee schlug Hotic voll ein. Mit ihm ist Eller definitiv zu einem im positiven Sinne ekligeren Gegner geworden. Auf der anderen Seite hat allerdings auch Sparta den Verlust des Defensivstrategen bislang gut weggesteckt.