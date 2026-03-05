Spitzenduell: "Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden" Tabellenfünfter trifft auf den Tabellendritten – beide Teams wollen nach deutlichen Siegen weiter Boden auf die Spitzengruppe gutmachen. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Friedhelm Brauner

Wenn der TSV Germania Lamme am Sonntag den MTV Hondelage 1909 empfängt, steht in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 ein richtungsweisendes Spiel im oberen Tabellendrittel an. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in den 19. Spieltag – und mit dem klaren Ziel, ihre Position im Aufstiegsrennen zu festigen.

Ausgangslage im oberen Tabellenfeld Mit 26 Punkten aus 16 Spielen rangiert der TSV Germania Lamme derzeit auf Platz fünf der Tabelle. Der Rückstand auf Rang drei, den der MTV Hondelage 1909 mit 29 Punkten aus 15 Partien belegt, ist überschaubar. Ein Heimsieg würde Lamme also wieder näher an die Spitzengruppe heranführen. Die Gäste aus Hondelage gehören zu den offensivstärksten Teams der Liga. 48 Tore in 15 Spielen bedeuten im Schnitt mehr als drei Treffer pro Partie – ein Wert, der die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz zu einem der gefährlichsten Angriffe der Staffel macht.

Beide Teams mit überzeugenden Erfolgen Am vergangenen Spieltag untermauerte Lamme seine Ambitionen mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Tabellenvier­ten BSC Acosta II. Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten brachte zusätzliches Selbstvertrauen für das kommende Spitzenspiel. Noch spektakulärer fiel das Ergebnis des MTV Hondelage aus. Gegen Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde gewann die Mannschaft mit 11:2 und bestätigte dabei eindrucksvoll ihre Offensivstärke.