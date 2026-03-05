Spitzenduell: "Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden"

Wenn der TSV Germania Lamme am Sonntag den MTV Hondelage 1909 empfängt, steht in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 ein richtungsweisendes Spiel im oberen Tabellendrittel an. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in den 19. Spieltag – und mit dem klaren Ziel, ihre Position im Aufstiegsrennen zu festigen.
Mit 26 Punkten aus 16 Spielen rangiert der TSV Germania Lamme derzeit auf Platz fünf der Tabelle. Der Rückstand auf Rang drei, den der MTV Hondelage 1909 mit 29 Punkten aus 15 Partien belegt, ist überschaubar. Ein Heimsieg würde Lamme also wieder näher an die Spitzengruppe heranführen.
Die Gäste aus Hondelage gehören zu den offensivstärksten Teams der Liga. 48 Tore in 15 Spielen bedeuten im Schnitt mehr als drei Treffer pro Partie – ein Wert, der die Mannschaft von Trainer Rafael Schindzielorz zu einem der gefährlichsten Angriffe der Staffel macht.
Am vergangenen Spieltag untermauerte Lamme seine Ambitionen mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Tabellenvierten BSC Acosta II. Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten brachte zusätzliches Selbstvertrauen für das kommende Spitzenspiel.
Noch spektakulärer fiel das Ergebnis des MTV Hondelage aus. Gegen Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde gewann die Mannschaft mit 11:2 und bestätigte dabei eindrucksvoll ihre Offensivstärke.
Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison entschied Hondelage mit 2:0 für sich. Ibrahim brachte den MTV in der 36. Minute in Führung, ehe Märtens kurz vor Schluss den Endstand herstellte. Schiedsrichter der Partie war damals Lange.
Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz erwartet ein enges Duell: „Lamme ist fußballerisch eine Topmannschaft mit vielen jungen, guten Spielern. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich beide nichts schenken werden. Kleine Fehler können da entscheidend sein.“
Auch auf Seiten der Gastgeber rechnet man mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Kapitän und Co-Trainer Grazian Borucki spricht von einem weiteren Spitzenspiel: „Hondelage hat natürlich eine brutale Offensive. Wir müssen defensiv sehr stabil stehen, weil wir vorne unsere Tore immer machen. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden.“
Borucki selbst könnte im Spiel fehlen. Sein Einsatz steht nach eigenen Angaben noch auf der Kippe. Grundsätzlich sieht er die Mannschaft jedoch gut vorbereitet: Nach einer intensiven Trainingswoche soll an die Leistung des vergangenen Spieltags angeknüpft werden.
Mit Blick auf die Tabelle verspricht die Begegnung besondere Spannung: Während Hondelage seinen Platz in der Spitzengruppe behaupten will, könnte Lamme mit einem Erfolg wieder näher an die Top drei heranrücken.