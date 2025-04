Spitzenduell, Abstiegsangst, Verfolgerjagd

– Foto: Ahmet EKEN

Am Maifeiertag steht in der Bezirksliga Staffel 4 der 23. Spieltag an. Während es im Topspiel um den Aufstieg geht, tobt im Tabellenkeller ein enges Rennen um jeden Punkt. Zahlreiche Trainer äußern sich kämpferisch – ein Spieltag mit Zündstoff steht bevor.

Roetgen braucht Punkte – Oidtweiler will Heimform ausnutzen



Oidtweiler empfängt mit dem FC Roetgen einen angeschlagenen Gegner, der dringend Punkte braucht, um nicht in akute Abstiegsnot zu geraten. Während die Concordia im gesicherten Mittelfeld steht, steckt Roetgen mitten im Abstiegskampf. Coach Sven Schalge will unabhängig vom Gegner den eigenen Spielplan durchziehen:

„Wir gehen mit dem Ziel ins Spiel, eine gute Leistung abzurufen. Wir müssen mit Ball mutige fußballerische Lösungen finden und gegen den Ball bereit sein, sehr viel zu investieren. Wenn wir das, unabhängig von Zwischenständen und Gegner, über 90 Minuten umsetzen, erhöht es automatisch unsere Chancen, das Spiel zu gewinnen.“

Für Roetgens Trainer Jerome Janßen zählt im Moment jeder Zähler: „Da wir uns momentan in einer Negativspirale befinden, schauen wir nur auf uns. Sollten wir einen Punkt mitnehmen können, wäre das in unserer aktuellen Situation schon ein Gewinn.“ Janßen sieht personelle Engpässe, bleibt aber kämpferisch: „Wir pfeifen weiterhin aus dem letzten Loch, werden aber dennoch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stehen haben.“ Die Zuschauer dürfen sich auf ein emotional geführtes Duell freuen – für Roetgen steht viel auf dem Spiel. Morgen, 15:00 Uhr FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler FC Roetgen Roetgen 15:00 live PUSH

Topspiel: Spitzenreiter empfängt Verfolger auf Augenhöhe Es ist das Topspiel des 23. Spieltags: Tabellenführer Uevekoven empfängt den Dritten Germania Eicherscheid. Für die Hausherren geht es um Stabilität im Aufstiegsrennen, die Gäste reisen mit Respekt, aber auch mit Ambitionen. „Top-Spiel beim Top-Favoriten. Mit einem besseren Ergebnis gegen Haaren wären wir noch näher dran. Wir fahren komplett ohne Druck, aber stark ersatzgeschwächt nach Uevekoven. Auch deshalb haben wir nichts zu verlieren. Trotzdem wollen wir natürlich auch dort punkten“, sagt Eicherscheids Trainer Sandro Bergs. Ob das gelingt, hängt maßgeblich davon ab, wie gut der angeschlagene Kader gegen die formstarken Uevekovener standhält.

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Formstarke Hilfarther wollen Topteam Würselen fordern Zwei formstarke Teams treffen sich in Hilfarth zum direkten Duell um Platz 5. Germania-Coach Nils Brandt zeigt Respekt, aber auch Selbstvertrauen: „Jetzt am Donnerstag gegen den VfR Würselen wird’s ein sehr, sehr schweres Spiel. Für mich eine der Topmannschaften in der Liga. Würselen ist individuell sehr gut besetzt, wie auch die letzten Ergebnisse zeigen. Aber wir spielen zuhause, wir haben ja nun auch einen sehr, sehr guten Lauf. Wir wollen selbstbewusst auftreten und in der dritten englischen Woche in Folge nochmal alles reinlegen, um die drei Punkte in Hilfarth zu behalten, demnach freuen wir uns alle drauf und sind sehr gespannt, wie wir uns dann auch in dem Match behaupten werden.“

Würselens Trainer Michael Oppong Sakyi erwartet ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe: „Uns erwartet ein richtig hartes Spiel – wir wissen, dass sie seit der Rückrunde ungeschlagen und besonders heimstark sind. Aber genau solche Spiele lieben wir! Wir sind bereit, voll dagegenzuhalten und nehmen die Energie und den Kampfgeist aus dem letzten Spiel mit.“ Das Duell verspricht Tempo, Physis und Spannung.