Spitzendruck und Kellerduelle zum Rückrundenstart Dynamo enteilt – Verfolger und Abstiegskandidaten unter Zugzwang. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der 16. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg eröffnet die Rückrunde – mit klaren Rollen an der Spitze und brisanten Duellen im Tabellenkeller.

Breberen gegen Würm-Lindern: Zweiter unter Spannung Der Tabellendritte SG Union Würm-Lindern (31 Punkte) reist zum Elften SV Breberen (16 Punkte). Das Hinspiel gewann Würm-Lindern 6:3, dennoch warnt Trainer Sean King: „Zum Auftakt erwartet uns kein leichter Gegner mit Breberen! Zumal sich Breberen mit Luis Seferens in der Offensive einen hervorragenden Spieler zurückgeholt haben. Aber sollten wir unser Spiel durchsetzen können und das Umschaltspiel von Breberen unterbinden können, können wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Potenzial von den Spielen in der Vorbereitung abrufen, dann bin ich guter Dinge. Trotzdem müssen wir Respekt vor dieser Hürde haben.“

Würm-Lindern will den Anschluss an Rang zwei halten – Breberen braucht Punkte im unteren Mittelfeld.

Geilenkirchen gegen Brachelen: Favoritenschreck gesucht Der Tabellen-13. FSV Geilenkirchen-Hünshoven (12 Punkte) empfängt den Vierten SV Brachelen (29 Punkte). Trainer Sandor Nagy erklärt: „Auch wenn die Vorbereitung witterungs- und krankheitsbedingt nicht optimal verlaufen ist, sind alle froh, dass die Vorbereitungszeit endlich vorbei ist. Brachelen ist ein Top-Team der A-Liga. Weshalb diese ganz klar als Favorit in die Partie gehen. Die Aufgabe zum Rückrundenstart wird dementsprechend sehr anspruchsvoll für uns. Auch wenn wir in der Hinrunde hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, konnten wir in den letzten Spielen wieder an gute Leistungen anknüpfen. Den Trend wollen wir fortsetzen. Wir wollen es Brachelen defensiv so schwer wie möglich machen und in der Offensive durch ein schnelles Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche setzen.“ Brachelens Trainer Danny Fäuster ergänzt: „Personell hatten wir eine eher schwierige Vorbereitung, waren immer wieder von Ausfällen verschiedener Art geplagt. Dennoch sind wir insgesamt gut vorbereitet und konnten in den Testspielen mit Kuckum und Erkelenz unter anderem zwei Bezirksligisten schlagen. Am Sonntag wollen wir in Geilenkirchen mit drei Punkten in die Rückrunde starten, um Platz zwei nicht aus den Augen zu verlieren.“ Geilenkirchen will überraschen, Brachelen die Verfolgerposition festigen.