Spitzendruck und Abstiegsangst

Vier Spieltage vor Schluss ist in der Kreisliga A Heinsberg noch vieles offen: Niersquelle Kuckum steht mit 12 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, hat den Titel aber noch nicht 100%ig sicher. Dahinter lauert Union Würm-Lindern mit einem Nachholspiel in der Hinterhand. Im unteren Drittel kämpfen die Teams um den Klassenerhalt – mit direkten Duellen, die Endspielcharakter haben. Der 27. Spieltag bringt also Spannung in allen Zonen der Tabelle. Wer nun Nerven zeigt, wird belohnt.