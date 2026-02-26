Spitzendruck in Teveren, Pflichtaufgaben für die Verfolger

– Foto: Daniel Czennia

Während Tabellenführer FC Hürth seine dominante Stellung untermauern will, richten sich die Blicke vor allem auf das Duell in Teveren sowie auf Breinigs Heimspiel gegen Uevekoven. Die Konstellationen an der Spitze und im Tabellenkeller lassen wenig Raum für taktische Schonung.

Fliesteden bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und kann mit einem Heimsieg weiter Boden gutmachen. Glesch-Paffendorf steht hingegen unter Zugzwang, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Partie hat vor allem für die Gäste große Bedeutung.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr SV Breinig Breinig Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 15:30 live PUSH

Breinig steht unter Zugzwang, um den Abstand zum souveränen Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen. Uevekoven reist als klarer Außenseiter an, braucht im Tabellenkeller jedoch dringend Punkte. Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Tabellenzweiten, der sich keinen Ausrutscher erlauben darf.

Schafhausen und Lich-Steinstraß trennen nur wenige Punkte, die Tabellenregionen sind jedoch unterschiedlich. Die Gäste zeigen bislang eine stabile Saison und wollen weiter nach oben schielen. Für Schafhausen geht es darum, sich von der unteren Zone abzusetzen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Germania Teveren Teveren TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 15:00 live PUSH

Teveren empfängt mit Zülpich ein Team aus der Spitzengruppe, das den Anschluss an Platz zwei wahren will. Die Gastgeber haben sich im oberen Mittelfeld etabliert und gelten zuhause als schwer zu bespielen. Für Zülpich ist es ein Prüfstein, wie belastbar die bislang starke Saison tatsächlich ist.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller steht Helpenstein bereits unter erheblichem Druck. Brand reist mit einem kleinen Polster an, weiß aber um die Bedeutung dieser Partie im Abstiegskampf. Für beide Teams zählt jeder Punkt.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan FC Hürth FC Hürth 15:00 live PUSH

Der Spitzenreiter tritt beim abstiegsbedrohten Kurdistan Düren an und geht klar favorisiert in die Begegnung. Hürth stellt weiterhin die beste Offensive und Defensive der Liga. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.