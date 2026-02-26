 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Spitzendruck in Teveren, Pflichtaufgaben für die Verfolger

Der 17. Spieltag der Landesliga Staffel 2 stellt die Spitzenteams vor unterschiedliche Aufgaben – mit zwei Partien von besonderer Aussagekraft.

von Tim Zimmer
– Foto: Daniel Czennia

Verlinkte Inhalte

Während Tabellenführer FC Hürth seine dominante Stellung untermauern will, richten sich die Blicke vor allem auf das Duell in Teveren sowie auf Breinigs Heimspiel gegen Uevekoven. Die Konstellationen an der Spitze und im Tabellenkeller lassen wenig Raum für taktische Schonung.

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
15:15

Fliesteden bewegt sich im gesicherten Mittelfeld und kann mit einem Heimsieg weiter Boden gutmachen. Glesch-Paffendorf steht hingegen unter Zugzwang, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Partie hat vor allem für die Gäste große Bedeutung.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
15:30live

Breinig steht unter Zugzwang, um den Abstand zum souveränen Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen. Uevekoven reist als klarer Außenseiter an, braucht im Tabellenkeller jedoch dringend Punkte. Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Tabellenzweiten, der sich keinen Ausrutscher erlauben darf.

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
15:15

Schafhausen und Lich-Steinstraß trennen nur wenige Punkte, die Tabellenregionen sind jedoch unterschiedlich. Die Gäste zeigen bislang eine stabile Saison und wollen weiter nach oben schielen. Für Schafhausen geht es darum, sich von der unteren Zone abzusetzen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
15:00live

Teveren empfängt mit Zülpich ein Team aus der Spitzengruppe, das den Anschluss an Platz zwei wahren will. Die Gastgeber haben sich im oberen Mittelfeld etabliert und gelten zuhause als schwer zu bespielen. Für Zülpich ist es ein Prüfstein, wie belastbar die bislang starke Saison tatsächlich ist.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
15:00

Im Tabellenkeller steht Helpenstein bereits unter erheblichem Druck. Brand reist mit einem kleinen Polster an, weiß aber um die Bedeutung dieser Partie im Abstiegskampf. Für beide Teams zählt jeder Punkt.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
15:00live

Der Spitzenreiter tritt beim abstiegsbedrohten Kurdistan Düren an und geht klar favorisiert in die Begegnung. Hürth stellt weiterhin die beste Offensive und Defensive der Liga. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:00

Verlautenheide will seine Position in der erweiterten Spitzengruppe festigen. Arnoldsweiler kämpft nach einer schwierigen Hinrunde um jeden Zähler. Die Rollen sind klar verteilt, unterschätzen darf der Favorit den Gegner dennoch nicht.