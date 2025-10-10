Spitzendrama pur: SG Sielow, Groß Gaglow und Schlieben jagen die Krone

– Foto: Emilio Röck

Der vorgezogene 15. Spieltag in der Landesklasse Süd hat es in sich. Ob an der Spitze, wo gleich drei Teams punktgleich vorneweg marschieren, oder im Tabellenkeller, wo jede Partie zu einem sportlichen Überlebenskampf wird – die Begegnungen versprechen Dramatik, Leidenschaft und Emotionen.

Der Kolkwitzer SV 1896 hat beim 5:1 gegen Bad Liebenwerda ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt. Mit Toren von Hannes Kaiser per Strafstoß, Fabio Wilk, Martin Hahn, Luis Reinhardt und Tim Brauer wurde die eigene Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Die Zuschauer sahen eine Mannschaft, die ihre Angriffe konsequent zu Ende spielte und dabei kaum nachließ. Gegen den Spremberger SV 1862 will man nun daran anknüpfen. Die Gäste mussten zuletzt ein herbes 1:4 gegen Peickwitz einstecken, lagen schon nach zehn Minuten mit 0:2 zurück und konnten auch durch den Anschlusstreffer von Matthias Krautz nichts mehr retten. Für Spremberg ist es eine Frage der Moral, ob man gegen einen so formstarken Gegner wie Kolkwitz bestehen kann. Die Gastgeber hingegen haben die Gelegenheit, ihre Position in der Spitzengruppe weiter zu festigen.

Groß Gaglow überzeugt mit Konstanz und Spielfreude. Beim 3:1 über den SC Spremberg 1896 glänzten Niklas Keller, Paul Nothbaum und Louis Konzack als Torschützen. Die Mannschaft ließ sich auch von einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen und behielt bis zum Abpfiff die Kontrolle. Nun empfängt man die SG Burg – ein Tabellenletzter, der trotzdem nicht unterschätzt werden darf. Gegen Saspow kämpfte Burg leidenschaftlich, führte früh durch Felix Dietrich und kam trotz Unterzahl noch einmal zurück. Am Ende reichte es nicht, und ein 2:3 stand zu Buche. Dennoch zeigte die Mannschaft Moral. Für Burg wäre ein Dreier enorm wichtig. Für Gaglow hingegen gilt: Mit einem Sieg bleibt man direkt hinter Sielow und hält das Titelrennen offen. ---

Ein interessantes Duell: Lausitz Forst gegen Tabellenführer SG Sielow. Forst kam zuletzt mit einem 4:0-Sieg gegen Friedersdorf groß heraus. Früh brachte Benjamin Kuhle seine Mannschaft auf Kurs, Dominik Patsch traf doppelt, Mario Sonntag legte nach – ein klarer Erfolg. Mit diesem Schwung wollen die Gastgeber nun dem Ligaprimus ein Bein stellen. Doch Sielow zeigte beim 3:2 gegen Luckau, warum man ganz oben steht. Martin Dahm brachte sein Team per Doppelpack auf die Siegerstraße, Niklas Preuß traf ebenfalls. Selbst ein Rückstand vor der Pause brachte Sielow nicht ins Wanken. Forst will mit Leidenschaft und Wucht dagegenhalten, Sielow dagegen die Spitze festigen. ---

Der VfB Herzberg 68 spielt bisher eine starke Saison. Beim 3:1 gegen Großräschen war es Luis Medelnik, der die Führung besorgte, bevor Erik Gundermann und Jannik Löwe in der Schlussphase alles klarmachten. Die Mannschaft beweist, dass sie nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch zur Ligaspitze gehört. Nun trifft Herzberg auf Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau, der in Sielow knapp mit 2:3 unterlag. Levin Druschke und Benjamin Borchert hatten die Gäste dort in Führung gebracht, ehe sie am Ende ohne Punkte dastanden. Zudem schwächte sich Luckau durch eine späte Rote Karte für John Luca Prill selbst. Herzberg geht als klarer Favorit in die Partie, weiß aber, dass Luckau für Überraschungen gut sein kann, wenn man die Chancen nutzt. ---

Für die SG Eintracht Peitz war das 2:3 gegen Schlieben ein schmerzhafter Rückschlag. Antony-Steven Koschker traf zwar doppelt und bewies seine Qualitäten, doch am Ende stand man mit leeren Händen da. Die Eintracht muss sich nun wieder auf ihre Stärken besinnen, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Motor Saspow reist mit breiter Brust an, denn das Team lieferte bei der SG Burg ein packendes Spektakel. Trotz früher Roter Karte für Tiziano Ermisch drehte man das Spiel – Dennis Schelske, Johnny Kullmann und Mustafa Kanbar waren die Helden der Partie. Saspow hat gezeigt, dass man selbst in Unterzahl noch zulegen kann. In Peitz trifft nun Offensivqualität auf Offensivqualität – ein Match, das voller Energie und Leidenschaft steckt. ---

Abstiegskampf pur: Friedersdorf gegen Bad Liebenwerda. Die Gastgeber gingen zuletzt in Forst unter, waren schon nach wenigen Minuten in Unterzahl und kassierten am Ende ein 0:4. Die Mannschaft wirkt angeschlagen, muss nun aber alle Kräfte bündeln. Auch Bad Liebenwerda steckt tief in der Krise. In Kolkwitz setzte es ein klares 1:5, bei dem Johannes Hennig zwar der Ehrentreffer gelang, doch insgesamt war man den Gastgebern unterlegen. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Dieses Spiel wird weniger durch Schönheit als durch Kampfgeist entschieden. Für den Verlierer könnte es ein ganz bitterer Nachmittag werden. ---

Für den SC Spremberg 1896 wird die Luft immer dünner. Nach dem 1:3 in Gaglow bleibt die Mannschaft mit nur drei Punkten auf einem Abstiegsplatz. Zwar gelang Pascal Thomas ein Treffer, doch insgesamt fehlte es an Stabilität und Durchschlagskraft. Nun kommt mit TSV Schlieben einer der Titelanwärter. Die Gäste gewannen ein dramatisches Spiel in Peitz mit 3:2. Max Drößigk, Robert Dehne und Dmytro Savchuk erzielten die Tore, Schlieben bewies Nervenstärke und Effizienz. Mit dieser Wucht reisen sie nun nach Spremberg und wollen weiter oben mitmischen. Für den SC geht es um viel – jeder Punkt zählt, doch die Aufgabe könnte kaum schwerer sein. ---

