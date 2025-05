Spitzen-Duo zieht davon – Rott schlägt Düren, Eilendorf effizient

Der 24. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte klare Siege an der Spitze, Überraschungen im Mittelfeld und neue Spannung im Abstiegskampf. Verlautenheide und Kurdistan Düren untermauerten ihre Titelambitionen, während Rott den Sportfreunden Düren ein Bein stellte. Eilendorf präsentierte sich eiskalt gegen Breinig, und Teveren fegte Helpenstein mit sechs Toren vom Platz.

Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg hat der SV Eilendorf seinen fünften Tabellenplatz gefestigt. Nach dem frühen 1:0 durch Madiou Diallo glich Leo Engels in der 55. Minute für Breinig aus. Doch Eilendorf zeigte sich effizient: Koinaris, Diederichs und Kollias per Foulelfmeter sorgten für die Entscheidung. Breinig bleibt trotz der klaren Niederlage mit 37 Punkten auf Rang sechs.

Der Tabellenführer aus Verlautenheide ließ gegen das punktlose Schlusslicht nichts anbrennen und sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Onur Baslanti traf doppelt, Eugen Lobanov erzielte das 2:0 nach sehenswerter Kombination. Nach dem Seitenwechsel schaltete Verlautenheide einen Gang zurück, der eingewechselte Andre Hemforth stellte dennoch den Endstand her. Mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 69:28 bleibt die Eintracht punktgleich mit Kurdistan an der Tabellenspitze.