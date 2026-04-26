Spitzen-Duo enteilt - Dübendorf und Bülach siegen

Der FC Bülach feierte bei Lachen/Altendorf einen wichtigen Sieg. – Foto: Facebook/FC Lachen/Altendorf

Durch den 2:1-Sieg Thalwils im Spitzenkampf gegen Liestal setzte sich das Spitzenduo etwas ab, da auch Dornach beim 2:1 gegen Allschwil die Hausaufgaben sauber erledigte. Zürich City dagegen, auf Rang 3 klassiert, erlitt gegen Tabellen-Schlusslicht Pratteln beim 1:1 zu Hause einen Dämpfer. Die abstiegsgefährdeten Dübendorf (3:0 gegen Ajoie-Monterri) und Bülach (4:1 bei Lachen/Altendorf) landeten kapitale Siege, Uster dagegen enttäuschte beim 0:2 gegen Kirchberg. Red Star gab sich beim 2:0 in Binningen keine Blösse.

Die Rotsterne siegen gegen das im Zürcher Pulk am Tabellenende gefangene Binningen 2:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Sigg die Brunau-Equipe in der 57. Minute in Führung. In der Schlussphase machte der eingewechselte Saoudi den Deckel zu.

Das richtungsweisende Spiel im Peterswinkel erfuhr beim 4:1 für Bülach einen klaren Sieger. Nachdem zuerst das Heimteam das Szepter übernahm drehte der Wind nach einer halben Stunde: Zuerst nützte der aufgerückte Petrone ein Missverständnis eiskalt aus und nur vier Minuten später verwertete Frei eine Hereingabe zum 2:0-Pausenstand. In der 57. Minute verkürzte Nino Egli und belohnte sein Team für die aufopfernde Druckphase. Inmitten dieser verursachte ein Handspiel einen Elfmeter, welchen Petrovic souverän verwandelte. Den gebrauchten Nachmittag der Märchler veredelte Levi Egli zehn Minuten vor Spielende noch mit einem Eigentor, womit es für Lachen/Altendorf wieder brenzlig werden könnte.

Zürich City patzert gegen Schlusslicht Pratteln

Mit dem budgetierten Sieg hätte Zürich City punktgleich mit Thalwil und Dornach von der Spitze stolziert, nach dem blamablen 1:1 gegen das abgeschlagene Pratteln müssen die Nordzürcher vorerst hinten anstehen. Mit einem verwandelten Penalty sandte Perez den Favorit nach knapp zehn Minuten vermeintlich auf die Siegerstrasse. Das böse Erwachen folgte in der 51. Minute, als Munishi für die Baselbieter ausglich. Der Albtraum war damit besiegelt.

Thalwil mit last-minute-Sieg im Spitzenkampf

In einem lange Zeit ausgeglichenen, spielerisch aber eher harzigen Spiel um die Tabellenspitze erlöste Sodano die FCT-Anhänger mit einem Tor in der 93. Minute zum 2:1-Sieg. Nach einer Viertelstunde schoss Bonsu das Brand-Team in Führung, welche Topalli aber noch vor der Pause ausglich. In der 3. Minute der Nachspielzeit schraubte sich dann der unverwüstliche Adriano Sodano (35) in die Höhe und stellte mit einem Kopfball den Sieg sicher. Mit einem Sieg im Nachtragspiel gegen Dübendorf am Mittwoch könnte Thalwil die alleinige Tabellenführung wieder übernehmen.

Uster mitten im Abstiegskampf

Das stark gefährdete Uster verlor gegen Kirchberg nach einer inferioren Leistung 0:2 und musste sich von den Bernern in der Tabelle überholen lassen. FCU-Trainer Etienne Scholz fand klare Worte und meinte gegenüber "zo-online.ch": "Ernüchternd auch von der Art und Weise her, willkommen im Abstiegskampf".

Spätestens nach der Pause waren die Gäste das bessere Team und gingen nach einer knappen Stunde durch Schwarzwald in Führung. Danach herrschte für das Heimteam dunkle Nacht im Tannenwald, eine Reaktion blieb gänzlich aus. Der nach einer Stunde eingewechselte Gratassi schoss Uster in der Nachspielzeit endgültig ins Verderben.

Hoffnungsschimmer für Dübendorf

Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr kommt in Dübendorf nach dem 3:0 über Ajoie-Monterri wieder etwas Morgenröte zum Vorschein, auch wenn der Abstand zum rettenden Ufer immer noch fünf Punkte beträgt. FCD-Coach Shaip Krasniqi meinte zu "zo-online.ch" immerhin: "Das tut den Jungs gut."

Mit einer etwas offensiverer Spielweise und erstaunlichem Selbstvertrauen dominierten die Glatttaler und gingen kurz vor der Pause durch Klincov folgerichtig in Führung. In der 72. Minute war Omerovic nach einem abgewehrten Freistoss zur Stelle und erzielte das 2:0. Das Schlussresultat erzielte Plaznic mit einem sehenswerten Volley. Dübendorf hat gegenüber den gefährdeten Mitbewerbern noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, dies allerdings gegen Tabellenführer Thalwil.

Dornach musste zittern

Nach einer guten Viertelstunde und Toren von Nsumbu und Nouicer sah Co-Leader Dornach gegen Kantonsrivale Allschwil wie der sichere Sieger aus, der Anschlusstreffer von Soumah nach einer guten Stunde bescherte dem Favoriten jedoch eine ungemütliche Schlussphase, zum 2:1-Sieg reichte es trotzdem.

*Update folgt*