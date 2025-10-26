Spitzen-Duell entscheidet über Spannung in der Liga

SG Neuental/Jesberg – TSV Besse 0:2

Die SG Neuental/Jesberg hatte im Heimspiel gegen TSV Besse die Möglichkeit, den Druck auf Tabellenführer FC Domstadt aufrechtzuerhalten.

Doch die Gegentore fielen früh: in der 4. Minute traf Nikita Trailing zum 0:1, in der 32. Minute erhöhte Sven Pape auf 0:2 — dieses Ergebnis blieb bis zum Schluss bestehen.

Für Neuental eine weitere Erinnerung daran, dass dem Klub die Konstanz fehlt, um dauerhaft an der makellosen Tabellenführung von FC Domstadt dranzubleiben.Verdienter Auswärtssieg für den TSV Besse, der mit diszipliniertem Plan die Schwächen Neuentals konsequent ausnutzte.

TSV Wabern II – FC Körle 69 (abgesagt)

TuSpo Guxhagen – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar

TuSpo Guxhagen empfängt die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar.Es ist ein Mittelfeldduell, das für beide Mannschaften richtungsweisend sein kann: Guxhagen möchte nicht weiter im Niemandsland der Tabelle versinken, Kirchberg will den Anschluss an die oberen Plätze halten und hat die etwas stabilere Bilanz.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – SG Ohetal/Frielendorf (abgesagt)

TSV Obermelsungen – SG Geismar/Züschen

Der Tabellensechste TSV Obermelsungen empfängt den starken Aufsteiger SG Geismar/Züschen. Die Partie verspricht ein intensives Duell zweier Teams zu werden, die im Mittelfeld der Tabelle um Stabilität und Anschluss ringen. Auf dem Papier hat Obermelsungen die leicht bessere Ausgangslage — die Torausbeute der Gastgeber ist ordentlich, zugleich sprechen die 39 Gegentore aber eine deutliche Sprache: Defensive Schwächen sind das größere Sorgenkind.

SG Asterode/Christerode/Olberode – SpVgg Zella/Loshausen

Asterode empfängt die SpVgg Zella/Loshausen. Zella steckt tief im Tabellenkeller und braucht jeden Auswärtspunkt; Asterode hat eine kleine Polsterzone, sollte aber zu Hause punkten, um nicht in Abstiegsnöte zu geraten. Die Partie ist ein klassisches Duell in der unteren Tabellenhälfte — mit klar verschiedenen Zielsetzungen. Für Asterode geht es darum, den kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern und mit einem Heimerfolg etwas Ruhe in die Saison zu bringen. Zella hingegen steht bereits beträchtlich unter Druck: Die Gäste brauchen dringend Zähler, um das Schreckensszenario Abstieg nicht vorzeitig realistisch werden zu lassen.

Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel für die Gastgeber, um sich Luft zu verschaffen.

SG Fuldalöwen/Beisetal – FC Domstadt Fritzlar

Das Top-Duell des Wochenendes: SG Fuldalöwen/Beisetal gegen den makellosen Tabellenführer FC Domstadt Fritzlar. Domstadt reist als unangefochtener Spitzenreiter mit einer beeindruckenden Torausbeute an — die Dominanz ist statistisch nicht zu übersehen. Für die Fuldalöwen ist das Heimspiel die große Chance, den Kampf an der Spitze wieder etwas spannender zu gestalten: Mit einem Sieg könnten die Fuldalöwen den Rückstand auf Domstadt von neun auf sechs Punkte verkürzen und somit neue Brisanz in die Meisterschaft bringen. Bei einem weiteren Sieg von FC Domstadt würde die Tabelle hingegen schnell den Charakter einer Ein-Mann-Show annehmen — und damit Langeweile um den Kampf um Platz 1 entstehen.