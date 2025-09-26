Spitze unter sich, Keller unter Druck

Während das Spitzentrio STK Eilvese, Hemmingen und Krähenwinkel erneut nicht gegeneinander spielt, richten sich die Blicke auf das obere Mittelfeld, wo mehrere Teams um den Anschluss kämpfen. Im Tabellenkeller treffen mit Ochtersum und Godshorn zwei Mannschaften direkt aufeinander. Arminia Hannover empfängt das formstarke Bavenstedt – eine Partie mit offenem Ausgang.
Wunstorf zeigte sich zuletzt effizient und siegte souverän in Tündern. Bruchhausen hielt gegen Eilvese lange mit, verlor jedoch erneut deutlich. Gegen den heimstarken FCE wird es für den Aufsteiger schwer, Zählbares mitzunehmen.
Arminia blieb in Mühlenfeld zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor, musste jedoch lange in Unterzahl agieren. Bavenstedt präsentierte sich beim 3:0 gegen Ochtersum abgeklärt und stabil. In einem Duell zweier formstarker Mannschaften könnte die Tagesform entscheidend sein.
Hemmingen hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und dürfte entsprechend frisch ins Heimspiel gehen. Halvestorf unterlag zuletzt dem TSV Krähenwinkel, zeigte aber vor allem in der zweiten Halbzeit Moral. Die Favoritenrolle liegt klar beim Tabellenzweiten.
Krähenwinkel setzte sich in Halvestorf dank eines frühen Hattricks von Paßing durch, zeigte aber in Unterzahl Nerven. Iraklis enttäuschte beim 0:2 gegen Newroz und blieb ohne Torabschluss. Die Gastgeber wollen mit einem weiteren Sieg Druck auf die Spitze ausüben.
Newroz festigte mit dem Sieg in Iraklis seine Position im oberen Mittelfeld, blieb aber spielerisch limitiert. Ramlingen überzeugte zuletzt in weiten Teilen gegen Barsinghausen und hätte auch gewinnen können. Beide Teams agieren auf Augenhöhe – Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.
Barsinghausen zeigte beim Remis in Ramlingen erneut seine Offensivqualität, offenbarte aber Schwächen im Umschaltspiel. Mühlenfeld holte gegen Arminia einen Punkt, blieb aber zum fünften Mal torlos. Alles spricht für einen Heimsieg, wenn Barsinghausen konzentriert auftritt.
Im direkten Duell zweier Kellerkinder geht es für beide Mannschaften um weit mehr als nur drei Punkte. Ochtersum blieb in Bavenstedt erneut ohne Tor und Gegengewehr. Godshorn feierte beim 3:1 gegen OSV den ersten Saisonsieg und will nun nachlegen.
Der OSV offenbarte in Godshorn ungewohnte Unsicherheiten in der Defensive und verlor verdient. Tündern hielt gegen Wunstorf lange mit, brach aber in der Schlussphase ein. Im Heimspiel will Hannover zurück in die Spur – die Rollen sind klar verteilt.