Spitze unter sich, Keller unter Druck

Während das Spitzentrio STK Eilvese, Hemmingen und Krähenwinkel erneut nicht gegeneinander spielt, richten sich die Blicke auf das obere Mittelfeld, wo mehrere Teams um den Anschluss kämpfen. Im Tabellenkeller treffen mit Ochtersum und Godshorn zwei Mannschaften direkt aufeinander. Arminia Hannover empfängt das formstarke Bavenstedt – eine Partie mit offenem Ausgang.

1. FC Wunstorf (6. Platz/13 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (15. Platz/3 Punkte) Wunstorf zeigte sich zuletzt effizient und siegte souverän in Tündern. Bruchhausen hielt gegen Eilvese lange mit, verlor jedoch erneut deutlich. Gegen den heimstarken FCE wird es für den Aufsteiger schwer, Zählbares mitzunehmen.

SV Arminia Hannover (10. Platz/11 Punkte) – SV 1946 Bavenstedt (7. Platz/13 Punkte) Arminia blieb in Mühlenfeld zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor, musste jedoch lange in Unterzahl agieren. Bavenstedt präsentierte sich beim 3:0 gegen Ochtersum abgeklärt und stabil. In einem Duell zweier formstarker Mannschaften könnte die Tagesform entscheidend sein.

------------------------------------------------- TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (3. Platz/18 Punkte) – SV Iraklis Hellas Hannover (12. Platz/9 Punkte) Krähenwinkel setzte sich in Halvestorf dank eines frühen Hattricks von Paßing durch, zeigte aber in Unterzahl Nerven. Iraklis enttäuschte beim 0:2 gegen Newroz und blieb ohne Torabschluss. Die Gastgeber wollen mit einem weiteren Sieg Druck auf die Spitze ausüben.

------------------------------------------------- VfR Germania Ochtersum 1924 (16. Platz/3 Punkte) – TSV Godshorn (14. Platz/4 Punkte) Im direkten Duell zweier Kellerkinder geht es für beide Mannschaften um weit mehr als nur drei Punkte. Ochtersum blieb in Bavenstedt erneut ohne Tor und Gegengewehr. Godshorn feierte beim 3:1 gegen OSV den ersten Saisonsieg und will nun nachlegen.