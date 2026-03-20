Spitze unter Druck, Keller in Alarmbereitschaft Eicherscheid in Würselen, "Lokalkampf" in Haaren gegen Richterich. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Vor allem an der Spitze stehen Germania Eicherscheid, Kohlscheider BC und Germania Hilfarth unter Zugzwang.

Würselen fordert den Primus Tabellenführer Germania Eicherscheid reist nach dem 2:2 gegen Mariadorf mit verkürztem Vorsprung zum 14. VfR Würselen. Die Gastgeber haben zuletzt mit dem 1:0 gegen Konzen gezeigt, dass sie im Abstiegskampf noch leben. Tim Gerhards sagt: „Man sieht in der Liga, dass jeder gegen jeden Punkte holen kann. Wir werden natürlich auch in dieses Spiel gehen, um Punkte oder einen Punkt zu holen, und dann mal schauen, was das Ergebnis sein wird.“ Eicherscheids Trainer Sandro Bergs warnt: „Würselen hat individuell eine gute Mannschaft. Müssen dort eine gute, intensive Leistung und Energie auf den Platz bringen. Wie jede Woche muss man sich die Ergebnisse in der Liga hart erarbeiten.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr VfR Würselen Würselen Germania Eicherscheid Eicherscheid 15:00 PUSH

Derby mit Richtungsentscheidung

Zwischen Haaren und Richterich steht ein Derby mit klarer Bedeutung für die weitere Saison an. Haaren ist nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen wieder im Rennen um ein ruhigeres Frühjahr, Richterich will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Frank Küntzeler sagt: „Rhenania Richterich ist ein Lokalkampf. Richterich spielt eine starke Runde. Defensiv und offensiv haben sie Qualität und sind als Tabellensechster gut unterwegs. Nick Capellmann hat die Jungs im Griff.“ Richterichs Trainer Nick Capellmann kontert: „Am Sonntag steht mit Haaren ein Derby gegen die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga an, die alles daransetzen wird, sich endgültig aus der Abstiegszone zu befreien … Meine Jungs sind heiß, und wir fahren dorthin, um die drei Punkte mitzunehmen.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren Rhenania Richterich Richterich 15:00 live PUSH

Bergrath muss in Roetgen liefern Der 13. FC Roetgen hat sich mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen etwas Luft verschafft und empfängt nun den Vierten Falke Bergrath. Die Gäste sind nach zwei Niederlagen in Folge spürbar unter Druck geraten und dürfen sich im Rennen um die Spitzengruppe kaum einen weiteren Ausrutscher erlauben. Roetgens Trainer Thommy Fläschel sagt: „Ich denke, Falke Bergrath geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit ins Spiel. Dennoch wollen wir wieder mutig auftreten und den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen.“ Er erwartet „ein sehr körperbetontes Spiel“, in dem seine Mannschaft „diese Härte von Anfang an annehmen“ und das eigene Spiel durchsetzen müsse.