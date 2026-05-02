Spitze unter Beobachtung

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover geht als Tabellenführer in den 29. Spieltag, bleibt jedoch unter Druck. MTV Engelbostel-Schulenburg reist nach einem Auswärtssieg mit Selbstvertrauen an.

Die Konstellation ist eindeutig – und zugleich fragil. Die SG 74 Hannover führt die Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 2 mit 60 Punkten an, liegt jedoch nur einen Zähler vor SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, hat dabei allerdings eine Partie mehr absolviert. Jeder Spieltag bringt neue Verschiebungen, jede Partie besitzt Gewicht.

Vor dem Heimspiel gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg hat Hannover seine Aufgabe erfüllt. Beim 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannover sicherte sich der Spitzenreiter zuletzt drei Punkte und untermauerte seine Position an der Spitze. Mit 86 erzielten Treffern bleibt die Offensive der SG 74 ein entscheidender Faktor im Saisonverlauf.