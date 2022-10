Spitze rückt zusammen - Westvororte mit Sieg-Triple Zwischen Platz Eins und Platz Zehn liegen aktuell nur drei Zähler. Die Liga ist eng und spannend.

Das liegt auch daran, dass die Topteams Wismut Gera, SV 09 Arnstadt und Preußen Bad Langensalza ihre Spiele überraschend verloren. Somit konnten die Aufsteiger aus Schweina und Struth mit Siegen näher an die Spitze rücken. Westvororte feiert den dritten Sieg in Serie. SCHOTT Jena gewinnt ein enges Spiel im Geratal, während auch Heiligenstadt siegt. Das Quoten-Remis gab es im Kellerduell in Sondershausen.

