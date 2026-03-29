Derby in Wollishofen. Der FCW empfing den FC Adliswil. – Foto: Christian Mathea
Spitze ohne Blösse und im Keller verschafft sich Höngg ein wenig Luft
2. Liga, Gruppe 1: 15. Runde
von Christian Mathea · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
Bevor die Saison schon wieder aufgrund der Osterfeiertage unterbrochen wird, wurde der 15. Spieltag mit folgenden Resultaten ausgetragen: Wollifhofen gewinnt gegen Adliswil 2:1, Wiedikon bewzingt Rümlang 1:0, Wädenswil schlägt Red Star Zürich 2 1:0, Regensdorf besiegt Horgen 4:0 und Urdorf trennt sich von Höngg 2 mit 2:2-Unentschieden.
Zweiter Derbysieg
Der FC Wollishofen empfing den FC Adliswil zum Lokalderby. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Hausherren mit einem 2:0-Auswärtserfolg für sich. Tabellarisch liegen die beiden Teams auf Augenhöhe und knappe zwei Zähler im breiten Mittelfeld der Liga auseinander.
Die erste Hälfte endete entsprechend mit einer Nullnummer. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Heimteam der perfekte Start. Meo Dalgic traf in der 48. Minute zur frühen Führung. Der Vorsprung hielt bis zur 74. Minute, in welcher den Gästen der Ausgleich gelang. Wollishofen wusste sofort zu reagieren und stellte keine drei Minuten nach dem Gegentreffer wieder die Führung her. Gian-Luca Gmünder zeichnete sich für das 2:1 verantwortlich.
Der FCW brachte den Sieg über die Zeit, gewinnt auch das zweite Derby der Saison und zieht in der Tabelle am Rivalen vorbei.
Adliswil im Angriff - am Ende musste behielt Wollishofen die Oberhand. – Foto: Christian Mathea Der frühe Vogel fängt den Wurm
Wädenswil hatte am Vorabend bereits vorgelegt. Für den FC Wiedikon
hiess die Devise im Heimspiel gegen den SV Rümlang
natürlich «auf Sieg spielen» um den Anschluss im Aufstiegsrennen zu halten.
Den Gastgebern gelang ein Traumstart. Bereits nach vier Minuten erzielte Rachad Ganiyou
das 1:0. Für den Rückkehrer und Winter-Neuzugang war es bereits der zweite Treffer im zweiten Spiel. Das Heimteam hatte in der Folge weitere Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Doch mit dem knappen Spielstand ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang suchte das Heimteam die Entscheidung, während die Gäste mit gefährlichen Kontern lauerten.
Der frühe Treffer von Ganiyou reichte am Ende aber für den nächsten Dreier. Wiedikon bleibt Oben dran und Rümlang steckt im Keller fest.
Rachad Ganiyou setzt sich durch und war der einzige Torschütze im Spiel zwischen Wiedikon und Rümlang. – Foto: Christian Mathea
Penaltyschuss ins Glück
Sieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der FC Wädenswil
ist auf heimischem Rasen eine Macht
. Ob da die schwächste Auswärtsmannschaft
der Liga, der FC Red Star 2
, etwas dran ändern würde, durfte im Vorfeld der Partie mit grosser Sicherheit bezweifelt werden.
Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert. Aleksandar Pumpalovic
verwertete in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Dieser wurde dann auch über die Zeit gebracht, obschon man das Spiel früher hätte entscheiden können. Durch das knappe Resultat und dem einsetzenden Schneefall wurde es aber bis zum Schlusspfiff nochmals richtig spannend.
Mit dem Heim-Erfolg schliesst Wädenswil kurzzeitig wieder auf einen Punkt zu Leader Oetwil auf, während Red Star 2 weiterhin am Tabellenende steht und die Rote Laterne hält.
Aleksandar Pumpalovic erzielt mittels Penalty den Siegtreffer für Wädenswil. – Foto: Roger Egger Heimteam startet Serie
Dem FC Regensdorf
ist der Start in die Rückrunde mit dem 0:3-Auswärtserfolg
in Einsiedeln geglückt. Nun sollte im Heimspiel gegen den FC Horgen
die Bestätigung folgen, um sich weiterhin in Richtung Spitze zu orientieren. Doch auch die "Schwäne" aus Horgen wussten zum Auftakt zu überzeugen und holten sich einen Punkt
gegen den Tabellendritten aus Wiedikon.
Die Gäste wurden vom Heimteam aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der FCR gewinnt klar und deutlich mit 4:0, holt den zweiten Sieg in Serie und bestätigt den aktuellen Aufwärtstrend. Die Furttaler machen damit weiter Druck auf die Spitzenteams. Horgen fällt indes unter den Strich zurück.Gäste hiefen sich über den Strich
Nach dem Urdorfer Spektakel-Sieg
gegen den Zweitletzten aus Rümlang, kam mit dem SV Höngg 2
der Drittletzte zu Besuch ins Limmattal. Würde die formstärkste Mannschaft der Liga auch mit dem Hönggerberg-Team Tabula Rasa machen oder schaffen die Höngger nach dem 1:0-Heimsieg
gegen Aufstiegs-Aspiranten Wädenswil die nächste Überraschung?
Weder noch - mit dem Schlusspfiff trennen sich die beiden Mannschaften 2:2-Unentschieden und teilen die Punkte. Beide Teams gingen einmal in Führung. Für das Heimteam trafen Marco Schönbächler
und David Brito
, auf der Gegenseite konnte sich Dario Ruggieri
und Ruben Miguel Simoes Canadas
als Torschützen auszeichnen.
Urdorf bleibt zum siebten Mal in Folge ungeschlagen und Höngg holt sich bereits den nächsten Punkt in der Rückrunde. Dieser weitere Punkt sorgt dafür, dass sich die Höngger auf Kosten Horgens über den Strich klassieren können.Wegen Schnee abgesagt
Die Partie zwischen dem neuntplazierte FC Einsiedeln
und dem Sechsten der Liga, dem FC Unterstrass
wurde aufgrund des unbespielbaren Terrains abgesagt und verschoben. Sobald der Nachhol-Termin bekannt ist, informieren wir auf Fupa über die neue Anspielzeit.**Update folgt**
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