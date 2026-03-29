Spitze ohne Blösse und im Keller verschafft sich Höngg ein wenig Luft 2. Liga, Gruppe 1: 15. Runde von Christian Mathea · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Derby in Wollishofen. Der FCW empfing den FC Adliswil. – Foto: Christian Mathea

Bevor die Saison schon wieder aufgrund der Osterfeiertage unterbrochen wird, wurde der 15. Spieltag mit folgenden Resultaten ausgetragen: Wollifhofen gewinnt gegen Adliswil 2:1, Wiedikon bewzingt Rümlang 1:0, Wädenswil schlägt Red Star Zürich 2 1:0, Regensdorf besiegt Horgen 4:0 und Urdorf trennt sich von Höngg 2 mit 2:2-Unentschieden.

Zweiter Derbysieg

Der FC Wollishofen empfing den FC Adliswil zum Lokalderby. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Hausherren mit einem 2:0-Auswärtserfolg für sich. Tabellarisch liegen die beiden Teams auf Augenhöhe und knappe zwei Zähler im breiten Mittelfeld der Liga auseinander.



Die erste Hälfte endete entsprechend mit einer Nullnummer. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Heimteam der perfekte Start. Meo Dalgic traf in der 48. Minute zur frühen Führung. Der Vorsprung hielt bis zur 74. Minute, in welcher den Gästen der Ausgleich gelang. Wollishofen wusste sofort zu reagieren und stellte keine drei Minuten nach dem Gegentreffer wieder die Führung her. Gian-Luca Gmünder zeichnete sich für das 2:1 verantwortlich.









Der FCW brachte den Sieg über die Zeit, gewinnt auch das zweite Derby der Saison und zieht in der Tabelle am Rivalen vorbei.





Adliswil im Angriff - am Ende musste behielt Wollishofen die Oberhand. – Foto: Christian Mathea









Der frühe Vogel fängt den Wurm

Wädenswil hatte am Vorabend bereits vorgelegt. Für den



Den Gastgebern gelang ein Traumstart. Bereits nach vier Minuten erzielte



Der frühe Treffer von Ganiyou reichte am Ende aber für den nächsten Dreier. Wiedikon bleibt Oben dran und Rümlang steckt im Keller fest.



Der frühe Vogel fängt den WurmWädenswil hatte am Vorabend bereits vorgelegt. Für den FC Wiedikon hiess die Devise im Heimspiel gegen den SV Rümlang natürlich «auf Sieg spielen» um den Anschluss im Aufstiegsrennen zu halten.Den Gastgebern gelang ein Traumstart. Bereits nach vier Minuten erzielte Rachad Ganiyou das 1:0. Für den Rückkehrer und Winter-Neuzugang war es bereits der zweite Treffer im zweiten Spiel. Das Heimteam hatte in der Folge weitere Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Doch mit dem knappen Spielstand ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang suchte das Heimteam die Entscheidung, während die Gäste mit gefährlichen Kontern lauerten.Der frühe Treffer von Ganiyou reichte am Ende aber für den nächsten Dreier. Wiedikon bleibt Oben dran und Rümlang steckt im Keller fest.

Rachad Ganiyou setzt sich durch und war der einzige Torschütze im Spiel zwischen Wiedikon und Rümlang. – Foto: Christian Mathea





Penaltyschuss ins Glück

Sieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der



Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert.



Mit dem Heim-Erfolg schliesst Wädenswil kurzzeitig wieder auf einen Punkt zu Leader Oetwil auf, während Red Star 2 weiterhin am Tabellenende steht und die Rote Laterne hält.



Penaltyschuss ins GlückSieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der FC Wädenswil ist auf heimischem Rasen eine Macht . Ob da die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, der FC Red Star 2 , etwas dran ändern würde, durfte im Vorfeld der Partie mit grosser Sicherheit bezweifelt werden.Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert. Aleksandar Pumpalovic verwertete in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Dieser wurde dann auch über die Zeit gebracht, obschon man das Spiel früher hätte entscheiden können. Durch das knappe Resultat und dem einsetzenden Schneefall wurde es aber bis zum Schlusspfiff nochmals richtig spannend.Mit dem Heim-Erfolg schliesst Wädenswil kurzzeitig wieder auf einen Punkt zu Leader Oetwil auf, während Red Star 2 weiterhin am Tabellenende steht und die Rote Laterne hält.