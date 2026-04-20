Spitze marschiert, Spektakel in Zülpich und Eilendorf

– Foto: Volker Lemm

Während die Spitzenteams ihre Aufgaben größtenteils erfüllen, sorgen torreiche Partien in Zülpich und Eilendorf für Aufsehen. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu.

Eilendorf dominierte die Partie von Beginn an und führte früh durch Said Tchacoura (9.) sowie Tobias Knoben (27.). Nach dem Seitenwechsel bauten erneut Tchacoura (61.) und die eingewechselten Mauric Dörfler (78.) sowie Tim Beckers (82., 89.) die Führung aus, ehe Knoben (84.) seinen zweiten Treffer nachlegte. Glesch-Paffendorf war überfordert und bleibt tief im Tabellenkeller.

Der Tabellenführer tat sich lange schwer und ging erst kurz vor der Pause durch Sabhan Al-Ali (42.) in Führung. Uevekoven glich unmittelbar nach Wiederbeginn durch Nico Czichi (46.) aus und hielt die Partie offen. Erst in der Nachspielzeit sicherte Noah Neuhaus (90.+1) Hürth den späten Sieg.

Brand überrollte den Gegner früh durch Abdessamad Akherraz (3., 30.) und einen verwandelten Strafstoß von Felix Haupts (10.). Leo Kleiber erhöhte noch vor der Pause (45.+2) und traf auch im zweiten Durchgang (72.), ehe Catalin-Ionel Pintea (83.) den Endstand herstellte. Lich-Steinstraß erlebte einen gebrauchten Tag.

Schafhausen erwischte den besseren Start und ging durch Michael Peschel (3.) früh in Führung. Breinig reagierte jedoch abgeklärt und drehte die Partie durch Sulayman Dawodu (9.), Leo Engels (26.) und Niklas Mohr (55.). Joseph Mbuyi setzte mit dem 4:1 (86.) den Schlusspunkt und festigte Rang zwei.

Zülpich legte durch Marvin Iskra (10.) und Luca Ohrem (18.) vor, doch Fliesteden glich durch Gianluis Di Fine (31.) und David Clauß (38.) aus. Nach erneutem Führungswechsel durch Ohrem (58.) und Lukas Kremer (60.) entschied der eingewechselte Devin Nickisch die torreiche Partie (74.). Zülpich bleibt damit eng an Breinig dran.

Verlautenheide startete furios durch Jonas Ruegenberg (11.) und Cem Hircin (14.), ehe Helpenstein durch Hope Edwyn Bate (16.) und Mohamed Mankou (19.) schnell ausglich. In einer lange offenen Partie entschied Onur Baslanti die Begegnung spät (86.). Die Gäste festigen damit ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld.