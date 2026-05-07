Spitze marschiert, Keller brennt: Spieltag mit Sprengkraft Klare Rollen oben – unten drohen Vorentscheidungen im Abstiegskampf. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Während Eicherscheid dem Titel entgegenzieht, verdichten sich im Tabellenkeller die Entscheidungen. Der 26. Spieltag bringt richtungsweisende Duelle auf nahezu allen Plätzen.

Druckspiel im Mittelfeld Der Siebte aus Bergrath empfängt den Zehnten aus Richterich in einer Partie mit Bedeutung für beide Seiten. Richterich-Trainer Nick Capellmann stellt die Marschroute klar: „Diese Woche war deutlich: Jetzt geht es nicht mehr um Taktik im Detail oder Schönspielerei, sondern um Haltung, um Einsatz und um den absoluten Willen, für das Team alles reinzuwerfen.“ Angesichts der engen Tabellenlage betont er zudem: „Jeder einzelne der Jungs weiß, worum es geht. Ab jetzt zählt nur noch, ans Limit zu gehen! Gemeinsam, kompromisslos und mit voller Überzeugung.“ Bergrath hingegen will seine kleine Ergebniskrise überwinden. Die Partie verspricht hohe Intensität.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Falke Bergrath Bergrath Rhenania Richterich Richterich 15:00 PUSH

Haaren will Antwort liefern

Der Tabellenfünfte aus Haaren trifft auf Schlusslicht Kuckum und steht nach der Niederlage gegen Kohlscheid unter Zugzwang. Trainer Frank Küntzeler erwartet eine Reaktion: „Nach der unglücklichen Niederlage beim KBC möchten wir uns rehabilitieren.“ Trotz personeller Ausfälle – „Mit den Verletzungen aus der Vorwoche müssen wichtige Spieler ersetzt werden“ – vertraut er auf die Moral: „Die Mannschaft verfügt über einen guten Spirit und wird das annehmen.“ Kuckum reist ohne großen Druck an und bleibt schwer einzuschätzen. Haaren ist dennoch klar favorisiert.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren Niersquelle Kuckum Kuckum 15:00 PUSH