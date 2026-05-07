 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Spitze marschiert, Keller brennt: Spieltag mit Sprengkraft

Klare Rollen oben – unten drohen Vorentscheidungen im Abstiegskampf.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andre Peters

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Während Eicherscheid dem Titel entgegenzieht, verdichten sich im Tabellenkeller die Entscheidungen. Der 26. Spieltag bringt richtungsweisende Duelle auf nahezu allen Plätzen.

Druckspiel im Mittelfeld

Der Siebte aus Bergrath empfängt den Zehnten aus Richterich in einer Partie mit Bedeutung für beide Seiten. Richterich-Trainer Nick Capellmann stellt die Marschroute klar: „Diese Woche war deutlich: Jetzt geht es nicht mehr um Taktik im Detail oder Schönspielerei, sondern um Haltung, um Einsatz und um den absoluten Willen, für das Team alles reinzuwerfen.“ Angesichts der engen Tabellenlage betont er zudem: „Jeder einzelne der Jungs weiß, worum es geht. Ab jetzt zählt nur noch, ans Limit zu gehen! Gemeinsam, kompromisslos und mit voller Überzeugung.“ Bergrath hingegen will seine kleine Ergebniskrise überwinden. Die Partie verspricht hohe Intensität.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
15:00

Haaren will Antwort liefern

Der Tabellenfünfte aus Haaren trifft auf Schlusslicht Kuckum und steht nach der Niederlage gegen Kohlscheid unter Zugzwang. Trainer Frank Küntzeler erwartet eine Reaktion: „Nach der unglücklichen Niederlage beim KBC möchten wir uns rehabilitieren.“ Trotz personeller Ausfälle – „Mit den Verletzungen aus der Vorwoche müssen wichtige Spieler ersetzt werden“ – vertraut er auf die Moral: „Die Mannschaft verfügt über einen guten Spirit und wird das annehmen.“ Kuckum reist ohne großen Druck an und bleibt schwer einzuschätzen. Haaren ist dennoch klar favorisiert.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
15:00

Roetgen vor historischem Schritt

Der Tabellenneunte aus Roetgen steht vor einem möglichen Vereinsrekord. Trainer Thommy Fläschel unterstreicht die Bedeutung: „Es ist ein weiteres Finale im Abstiegskampf. Die Tabelle im unteren Bereich ist so eng, dass jeder Punktverlust am Ende entscheidend sein kann.“ Zugleich bietet sich eine besondere Chance: „Noch nie hat der FC 13 in der Bezirksliga fünf Siege in Folge gewonnen – diesen Rekord wollen wir unbedingt holen.“ Gegner Hückelhoven (6.) reist mit stabiler Form an. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit hoher Bedeutung.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Roetgen
FC RoetgenRoetgen
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Ay-Yildizspor HückelhovenAy-Yildizsp.
15:00live

Weitere Spiele am Wochenende:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
19:30

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
15:30live

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Germania Hilfarth
Germania HilfarthHilfarth
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
15:00live