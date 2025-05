Spitze marschiert - Glattbrugg feiert wichtigen Sieg

Wiesendangen unterliegt Leader Veltheim mit 1:3. – Foto: Ramon Fritschi

Der Fussballmonat Mai bringt in vielen Ligen dieser Welt erste Entscheidungen und Titel mit sich. Auch in der 2. Liga Gruppe 2 nähern wir uns langsam dem Saison-Endspurt. Die 19. Runde wurde mit folgenden Resultaten absolviert: Wiesendangen unterliegt Veltheim 1:3, Seuzach besiegt Greifensee 4:0, Seen und Bassersdorf trennen sich 1:1, Töss verliert gegen Herrliberg 0:2 und Glattbrugg schlägt Gossau ZH 2:0.

Partie gedreht

Der FC Wiesendangen startete verheissungsvoll in das Winterthurer Stadt-Land-Derby gegen den SC Veltheim. Bereits nach einer Viertelstunde gelang Robin Oehninger der Führungstreffer für das Heimteam. Noch vor dem Seitenwechsel erzielte Raoul Miraglia den Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen, in der 68. Minute durch Nicola Zuffi die Partie vollends zu drehen und auf 2:1 zu stellen. Bruno Michienzi sorgte in der 80. Minute mit dem dritten Veltemer Treffer für die Entscheidung. Während es Wiesendangen verpasst, den Abstand zur Spitze zu verkürzen, bleibt Veltheim auf dem Leaderthron und marschiert weiter in Richtung Aufstieg.