Spitze im Winter, Arbeit im Frühjahr

Nord-Trainer Rico Methfessel mahnt jedoch zur Zurückhaltung, denn mit der Tabellenführung ist sein Team längst in die Rolle des Gejagten geschlüpft.
Vor allem die Auswärtsbilanz bietet noch Entwicklungspotenzial. Während der FC Erfurt Nord an der Grubenstraße mit sieben Siegen und einem Remis aus acht Partien nahezu makellos auftrat, stehen in der Fremde vier Siege und drei Niederlagen zu Buche. Insgesamt fällt das Fazit dennoch positiv aus. „Mit der Punktzahl aus der Hinrunde sind wir zufrieden. Wenn man den Umbruch innerhalb der Mannschaft berücksichtigt, können wir damit gut leben“, so Methfessel, der vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervorhebt: „Die Disziplin der Jungs war eine ganz wichtige Grundlage für unsere Leistungen.“
In der Winterpause musste der Spitzenreiter zwei Abgänge verkraften. Paul Jordan und Filip Kvietok verließen den Verein in Richtung Thüringenliga (beide zu Preußen Bad Langensalza). Diese Verluste wurden jedoch kompensiert: Mit Peter Fleer (SV Blau-Weiß Farnstädt) und Maksym Vyshyvaniuk (Empor Erfurt) verstärkte sich der FC Erfurt Nord gezielt. „Abgänge sind natürlich nie schön, aber sie gehören im Fußball einfach dazu. In e2rster Linie wünsche ich allen Jungs, die uns verlassen haben, nur das Beste bei ihren neuen Stationen – vor allem Gesundheit und sportlichen Erfolg. Gleichzeitig konnten wir uns im Winter sehr gut verstärken. Alle Neuzugänge machen einen durchweg guten Eindruck, bringen viel Motivation mit und haben richtig Bock, bei Erfurt Nord Fußball zu spielen. Sie helfen uns auf allen Positionen weiter, und ich bin mir sicher, dass wir uns auf einiges freuen können“, zeigt sich Methfessel zufrieden.
Mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Eintracht Sondershausen startet Erfurt Nord in die Rückrunde. Wüstheuterode könnte bei einem Spiel weniger bis auf drei Zähler heranrücken, auch Kölleda sowie der starke Neuling Borntal liegen mit sechs Punkten Rückstand in Schlagdistanz. Entsprechend vorsichtig bleibt Rico Methfessel im Hinblick auf das große Ziel: „Wir befinden uns weiterhin im Umbruch. Klar, der Platz an der Sonne ist schön, aber die Saison ist noch lang. Jeder Gegner will uns schlagen – und jetzt, wo wir auf Platz eins stehen, erst recht. Deshalb bleiben wir bei unserer Herangehensweise: Wir schauen von Spiel zu Spiel und begegnen jedem Gegner mit absolutem Respekt und auf Augenhöhe. Am Ende wird der ganz oben stehen, der seine Hausaufgaben am besten macht. Und wir wollen unsere Hausaufgaben natürlich weiterhin sehr gewissenhaft erledigen 😉“