Spitze im Winter, Arbeit im Frühjahr

– Foto: Marcel Bube

Vor allem die Auswärtsbilanz bietet noch Entwicklungspotenzial. Während der FC Erfurt Nord an der Grubenstraße mit sieben Siegen und einem Remis aus acht Partien nahezu makellos auftrat, stehen in der Fremde vier Siege und drei Niederlagen zu Buche. Insgesamt fällt das Fazit dennoch positiv aus. „Mit der Punktzahl aus der Hinrunde sind wir zufrieden. Wenn man den Umbruch innerhalb der Mannschaft berücksichtigt, können wir damit gut leben“, so Methfessel, der vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervorhebt: „Die Disziplin der Jungs war eine ganz wichtige Grundlage für unsere Leistungen.“

Bewegung im Kader – Konkurrenz im Nacken

In der Winterpause musste der Spitzenreiter zwei Abgänge verkraften. Paul Jordan und Filip Kvietok verließen den Verein in Richtung Thüringenliga (beide zu Preußen Bad Langensalza). Diese Verluste wurden jedoch kompensiert: Mit Peter Fleer (SV Blau-Weiß Farnstädt) und Maksym Vyshyvaniuk (Empor Erfurt) verstärkte sich der FC Erfurt Nord gezielt. „Abgänge sind natürlich nie schön, aber sie gehören im Fußball einfach dazu. In e2rster Linie wünsche ich allen Jungs, die uns verlassen haben, nur das Beste bei ihren neuen Stationen – vor allem Gesundheit und sportlichen Erfolg. Gleichzeitig konnten wir uns im Winter sehr gut verstärken. Alle Neuzugänge machen einen durchweg guten Eindruck, bringen viel Motivation mit und haben richtig Bock, bei Erfurt Nord Fußball zu spielen. Sie helfen uns auf allen Positionen weiter, und ich bin mir sicher, dass wir uns auf einiges freuen können“, zeigt sich Methfessel zufrieden.