Spitze im Regen erkämpft: Polle dreht’s spät

Flutlicht, Hagel und jede Menge Zweikämpfe, Mittwochabend wie aus dem Amateurfußball-Lehrbuch. Die SV Polle Damen drehen einen Rückstand und schlagen in der Nachspielzeit eiskalt zu. Tabellenführung? Gibt’s oben drauf - nass, aber verdient.
Rückstand, Regen und viel Widerstand
Mittwoch, 19:30 Uhr, schwierige Bedingungen: Hagel und Platzregen begleiteten das Duell zwischen den SV Polle Damen und der FSG Twist II. Es entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, Fouls und Standardsituationen.
In der 22. Minute belohnte sich die FSG Twist II für ihren Aufwand: Chiara Jäckel brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Diese hielt bis zur Pause - auch, weil die Defensive stabil stand und die Torhüterin mehrere starke Paraden zeigte.
Moral, Nachspielzeit und ein bisschen Chaos
Nach dem Seitenwechsel zeigte Polle Moral. In der 74. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1 - nach einem langen Steckpass und einem Abschluss aus spitzem Winkel.
Lange sah alles nach einer Punkteteilung aus. Doch dann kam die Nachspielzeit. Freistoß für Polle, Latte, Linie, Nachsetzen und irgendwann lag der Ball im Netz. 90.+1, 2:1.
Ein Last-Minute-Treffer, wie er im Amateurfußball schöner kaum geschrieben werden kann. Für Polle bedeutet das nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung.
Für Twist bleibt ein bitterer Abend einer dieser Spiele, bei denen man den Regen fast gar nicht mehr spürt, weil der späte Gegentreffer mehr wehtut.
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