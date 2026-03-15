Spitze im Gleichschritt - Lommersum und DHO mit Erfolgen im Keller

Starke 43 Tore verteilen sich auf die sieben Tore am 16. Spieltag, welcher in Gänze absolviert wurde. Das Spitzenduo marschiert im Gleichschritt vorne weg. Dahlem-Schmidtheim siegte in Frauenberg 4:2 und das gleiche Ergebnis verbuchte auch der TuS Zülpich II im Heimspiel gegen Golbach. Dahinter, mit einer gehörigen Portion Abstand (12 Punkte) ist ein Trio gleichauf. Platz drei übernommen hat die SG Flamersheim/Kirchheim durch das klare 4:0 gegen Mechernich. Dahinter steht Weilerswist, das in Schönau 4:5 verloren hat. Ebenfalls verloren hat Sötenich in Lommersum. Die Eintracht sendet durch das deutliche 5:0 ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Ihnen gleichgetan haben dies auch die Sportfreunde DHO. Sie sammelten beim 3:1 über Schöneseiffen die Punkte fünf bis sieben ein. Außerdem verschaffte sich der SV Nierfeld etwas Luft zum Tabellenkeller. 6:3 hieß es am Ende gegen Vernich.
Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SSV Golbach 1928 4:2
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis (46. Dennis Kutscheruk), Ben Reimann (65. Dave Dahlmann), Marcel Heindrichs, Leon Seeberger (46. Marius Lepartz), Jakob Raudszus (65. Daniel Esser), Sebastian Esser, Jakob Fischer, Nico Jensen, Sebastian Zaun (65. Fabian Schmitz), Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan
SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Jan Hofmann, Markus Müller (78. Peter Mattes), Felix Malsbenden, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden (46. Luca Adaldo), Daniel Makarov, Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Jean-Claude Kamano - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann
Schiedsrichter: Marcus Möschter (Düren) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sebastian Zaun (1.), 1:1 Jean-Claude Kamano (6.), 2:1 Jakob Fischer (26. Foulelfmeter), 2:2 Jean-Claude Kamano (50.), 3:2 Marius Lepartz (64.), 4:2 Marius Lepartz (88.)
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 20
2. Jens Knebel (SV Sötenich): 13
3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12
3. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12
5. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11
5. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 11
7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 10
7. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10
7. Maurice Platz (TuS Vernich): 10
7. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10
Grund zur Freude gab es in Flamersheim und in Lommersum. Hier spielten zwei Torhüter zu Null und verbuchten im Saisonranking jeweils einen Punkt. Maarten Schmitz (FlaKi) ließ gegen Mechernich nichts zu und auch Leon Wynen (Lommersum) hielt sich gegen Sötenich schadlos. Schmitz steht jetzt bei zwei und Wynen bei einer weißen Weste.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.