Spitze im Gleichschritt - Lommersum und DHO mit Erfolgen im Keller

FlaKis Torhüter Maarten Schmitz macht sich hier unnötig lang, da der Ball am Tor vorbeigeht. – Foto: Rocco Bartsch

Starke 43 Tore verteilen sich auf die sieben Tore am 16. Spieltag, welcher in Gänze absolviert wurde. Das Spitzenduo marschiert im Gleichschritt vorne weg. Dahlem-Schmidtheim siegte in Frauenberg 4:2 und das gleiche Ergebnis verbuchte auch der TuS Zülpich II im Heimspiel gegen Golbach. Dahinter, mit einer gehörigen Portion Abstand (12 Punkte) ist ein Trio gleichauf. Platz drei übernommen hat die SG Flamersheim/Kirchheim durch das klare 4:0 gegen Mechernich. Dahinter steht Weilerswist, das in Schönau 4:5 verloren hat. Ebenfalls verloren hat Sötenich in Lommersum. Die Eintracht sendet durch das deutliche 5:0 ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Ihnen gleichgetan haben dies auch die Sportfreunde DHO. Sie sammelten beim 3:1 über Schöneseiffen die Punkte fünf bis sieben ein. Außerdem verschaffte sich der SV Nierfeld etwas Luft zum Tabellenkeller. 6:3 hieß es am Ende gegen Vernich.

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SSV Golbach 1928 4:2 TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis (46. Dennis Kutscheruk), Ben Reimann (65. Dave Dahlmann), Marcel Heindrichs, Leon Seeberger (46. Marius Lepartz), Jakob Raudszus (65. Daniel Esser), Sebastian Esser, Jakob Fischer, Nico Jensen, Sebastian Zaun (65. Fabian Schmitz), Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Jan Hofmann, Markus Müller (78. Peter Mattes), Felix Malsbenden, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden (46. Luca Adaldo), Daniel Makarov, Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Jean-Claude Kamano - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann Schiedsrichter: Marcus Möschter (Düren) - Zuschauer: 60 Tore: 1:0 Sebastian Zaun (1.), 1:1 Jean-Claude Kamano (6.), 2:1 Jakob Fischer (26. Foulelfmeter), 2:2 Jean-Claude Kamano (50.), 3:2 Marius Lepartz (64.), 4:2 Marius Lepartz (88.)

SV Frauenberg – SG Dahlem-Schmidtheim 2:4

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Deniz Arigan, Justin Brams, Wesley Schleicher, Denis Moruz (14. Julian Crombach) (87. Ben Huthmacher), Marcel Kaiser (44. Xavier Pickartz), Tom Bauer (65. Sebastian Kaiser), Marcel Motz, Jan Tornow (65. Thomas de Vries), Can Yasin Arigan - Trainer: Marcel Timm

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten (67. Fabian Klimpel), Leon Merget, Timo Wassong, Dino Halilic, Luca Caputo (61. Antonio Schnichels), Leon Ingenhaag (59. Fabian Thur), Aleksandr Miller, Silvio Ferjani (80. Christopher Haep), Alexander Haep, Dominik Vilz (67. Johann Jentges) - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Christian Kühlborn - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan Tornow (3.), 1:1 Sebastian Etten (41.), 1:2 Aleksandr Miller (53.), 1:3 Leon Ingenhaag (55.), 2:3 Xavier Pickartz (56.), 2:4 Dominik Vilz (60.)

Rot: Can Yasin Arigan (65./SV Frauenberg/)

Gelb-Rot: Fabian Klimpel (92./SG Dahlem-Schmidtheim/)



TSV Schönau – SSV Weilerswist 1924 5:4

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang, Yannick Merget (75. Mateusz Hoppe), Luis Breuer (46. David Nolte) (77. Benedikt Vögtel), Tim Breuer, Fabian Di Stefano (80. Maurice Marian) - Trainer: Gerrit Ueckert

SSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Max Becker, Björn Büscher, Artem Azarko, Felix Kortholt (71. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk, Firat Bagkan (82. Bastian Schmitz), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Alexander Eicker (63. Kai Karamouzas), Mike Nandzik, Luis Kampermann - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Niklas Breuer - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Luis Kampermann (10.), 1:1 Tim Breuer (11.), 2:1 Tim Breuer (22.), 2:2 Mike Nandzik (24.), 2:3 Alexander Eicker (36.), 3:3 Tim Breuer (42.), 4:3 Tenzin Tseten Naktsang (50.), 5:3 Alexander Latz (52.), 5:4 Robin Maximilian Berk (67. Foulelfmeter)





In der Torjägerwertung baut Schönaus Tim Breuer seinen Vorsprung weiter aus. Der Stürmer schoss gegen Weilerswist drei Tore und knackt als erster Spieler die 20-Tore-Marke. Auf Platz fünf vor springt Paul Doppelfeld , der einen Treffer gegen Mechernich erzielte. Der Stürmer der SG FlaKi steht nun bei elf Saisontoren. In die Zweistelligkeit vor schießt sich DHO-Stürmer Vladyslav Shukhotsev , der gegen Schöneseiffen doppelt traf.

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SV Schöneseiffen 1950 3:1Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri (92. Samuel Abraham Mehari), Wael Hassan, Adrian Hajdini (71. Sercan Devin Güllü), Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (85. Kadiata Mbaya Mudiangombe) - Trainer: René UrbachSV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Fabian Möhrer, Max Jöbges, Felix Zimmer (81. Simon Kirch), Maurice Niedermeier, Pascal Meyer (65. Dennis Heinen), Felix Jenniches, Christopher Dreßen, Jannis Krömer (45. Mick Albrecht), Marcel Hupp - Trainer: Heiko ZimmerSchiedsrichter: Roland Regelin - Zuschauer: 60Tore: 0:1 Timo Bornewasser (20.), 1:1 Vladyslav Shukhovtsev (49.), 2:1 Vladyslav Shukhovtsev (53.), 3:1 Youssef Khabbaz (62.)SG Flamersheim / Kirchheim – TuS Mechernich 1897 4:0SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger (83. Michael Euskirchen), Henning Doppelfeld (83. Niels Brück), Lukas Mager, Paul Doppelfeld (68. Maximilian Carstensen), Daniel Graichen (75. Kasimir Johannes Reutershan), Leon Trichkovski - Trainer: Marco MarkwaldTuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (73. Oliver Kröll), Niklas Borgelt (46. Jens Honnef), André Beaujean, Tobias Hoß (87. Sven Lepartz), Franz Evertz (46. Cedric Noah Kratz), Leo Evertz, Jonas Hohn, Tim Osterspey (57. Johannes Simons), Nils Althausen, Tom Lengersdorf - Co-Trainer: Torsten Flimm - Co-Trainer: Mirco MertensSchiedsrichter: Felix Thiemermann - Zuschauer: 65Tore: 1:0 Henning Doppelfeld (34.), 2:0 Paul Doppelfeld (41.), 3:0 Leon Trichkovski (58.), 4:0 Daniel Graichen (67.)SSV Eintracht Lommersum 1920 – SV Sötenich 1919 5:0SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel (85. Max Nitz), Elias May (85. Timo Bong), Simon Bell, Lars Mechernich, Tim Kückelhaus (72. Marvin Radermacher) - Trainer: Sebastian ReisenauerSV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Tim Jäckel, Ben Winter (59. Luis Metternich), Pascal Feyerabend (75. Marvin Neumann), Dennis Jäckel (8. Simon Weishaupt), Jens Knebel, Paul Hrziwnak - Trainer: Markus SabelSchiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 65Tore: 1:0 Jan-Niklas Runkel (3.), 2:0 Tim Kückelhaus (71.), 3:0 Niklas Schwarzenbacher (76.), 4:0 Elias May (82.), 5:0 Joshua Schramm (90.+2)SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – TuS Vernich 1927 6:3SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Felix Klinkhammer (76. Henning Grzonka), Jonas Küpper (90. Fabio Schmitz), Niclas Hampel, Mory Kaba (73. Torben Hörnchen), Nils Hahn, David Küpper (94. Julian Schlag), Marlon Vogt, Torben Hörnchen - Trainer: Dirk ScheerTuS Vernich 1927: Elias Weise (55. Yannik Wall), Kian Schmitz, Maxim Klinov (62. Joe Kajba), Max Wasserschaff (55. Arber Kryeziu), Paul Merkler, Tom Stegink, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Joe Kajba, Luc Kajba (76. David Koop) - Trainer: Georg WallSchiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 65Tore: 0:1 Marten Pleger (3.), 1:1 Niclas Hampel (11.), 2:1 Niclas Hampel (34.), 3:1 Niclas Hampel (51.), 4:1 Jonas Küpper (66.), 5:1 Mory Kaba (71.), 5:2 Marlon Vogt (73. Eigentor), 6:2 Jonas Küpper (88.), 6:3 Marten Pleger (90.+2)

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 20

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 13

3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12

3. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

5. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11

5. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 11

7. Jens Honnef (TuS Mechernich): 10

7. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

7. Maurice Platz (TuS Vernich): 10

7. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10

Grund zur Freude gab es in Flamersheim und in Lommersum. Hier spielten zwei Torhüter zu Null und verbuchten im Saisonranking jeweils einen Punkt. Maarten Schmitz (FlaKi) ließ gegen Mechernich nichts zu und auch Leon Wynen (Lommersum) hielt sich gegen Sötenich schadlos. Schmitz steht jetzt bei zwei und Wynen bei einer weißen Weste.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.