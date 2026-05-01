 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Spitze im Fokus: Eilendorf fordert Vichttal, Eschweiler legt vor

Tabellenführer VfL Vichttal II reist zum direkten Verfolger – Eschweiler eröffnet den Spieltag gegen Arminia

von Tim Zimmer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

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Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Der 25. Spieltag wird von zwei richtungsweisenden Duellen an der Spitze geprägt. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Positionen im oberen Tabellendrittel und den Anschluss.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
15:00

Pannesheide trifft auf das Schlusslicht und kann mit einem Sieg seine Position im Mittelfeld festigen. Germania Freund steht unter Zugzwang, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Die Gastgeber gehen mit klaren Vorteilen in die Partie.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
15:30

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage aufeinander. Kellersberg kann sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, während Burtscheid den Anschluss wahren will. Die Partie dürfte von hoher Intensität geprägt sein.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
4
2
Abpfiff

Eschweiler eröffnet den Spieltag als klarer Favorit und will den Druck auf die Spitze erhöhen. Gegen die abstiegsbedrohte Arminia spricht die Tabellenkonstellation deutlich für die Gastgeber. Alles andere als ein Heimsieg wäre im Aufstiegsrennen ein Rückschlag.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
15:00

St. Jöris reist als formstärkeres Team an und kann sich weiter im oberen Tabellendrittel behaupten. Vaalserquartier benötigt Punkte, um sich von der unteren Hälfte abzusetzen. Die Gäste gelten als Favorit, müssen dies jedoch erst bestätigen.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
11:00live

Stolberg empfängt mit Breinig II einen direkten Tabellennachbarn und kann sich mit einem Sieg im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Die Gäste wiederum haben die Chance, den Abstand auf Rang sieben zu verkürzen. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
11:00live

Rott geht als Favorit in die Begegnung und kann sich weiter im oberen Mittelfeld etablieren. Würselen/Euchen benötigt Punkte, um Abstand zur unteren Tabellenregion zu halten. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeber, lässt aber Raum für Überraschungen.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
11:00

Das Topspiel des Spieltags stellt die dominierende Mannschaft der Liga vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Vichttal II reist ungeschlagen an und kann mit einem Erfolg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Eilendorf II benötigt einen Sieg, um die ohnehin geringe Restchance im Titelrennen zu wahren und den Abstand zu verkürzen. Die bisherigen Leistungen beider Teams deuten auf ein Duell auf hohem Niveau hin.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
11:00

Verlautenheide II zählt zum erweiterten Kreis der Spitzenteams und geht als Favorit in die Partie. Berger Preuß benötigt Punkte im unteren Tabellenbereich, um sich weiter abzusetzen. Die Rollen sind klar verteilt, doch der Druck liegt auf der Heimmannschaft.