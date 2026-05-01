Spitze im Fokus: Eilendorf fordert Vichttal, Eschweiler legt vor

– Foto: Julia Sahr

Der 25. Spieltag wird von zwei richtungsweisenden Duellen an der Spitze geprägt. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Positionen im oberen Tabellendrittel und den Anschluss.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Grenzwacht Pannesheide Pannesheide FC Germania Freund Freund 15:00 PUSH

Pannesheide trifft auf das Schlusslicht und kann mit einem Sieg seine Position im Mittelfeld festigen. Germania Freund steht unter Zugzwang, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Die Gastgeber gehen mit klaren Vorteilen in die Partie.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SC Kellersberg Kellersberg Burtscheider TV Burtscheid 15:30 PUSH

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage aufeinander. Kellersberg kann sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, während Burtscheid den Anschluss wahren will. Die Partie dürfte von hoher Intensität geprägt sein.

Eschweiler eröffnet den Spieltag als klarer Favorit und will den Druck auf die Spitze erhöhen. Gegen die abstiegsbedrohte Arminia spricht die Tabellenkonstellation deutlich für die Gastgeber. Alles andere als ein Heimsieg wäre im Aufstiegsrennen ein Rückschlag.

St. Jöris reist als formstärkeres Team an und kann sich weiter im oberen Tabellendrittel behaupten. Vaalserquartier benötigt Punkte, um sich von der unteren Hälfte abzusetzen. Die Gäste gelten als Favorit, müssen dies jedoch erst bestätigen.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr FC Stolberg Stolberg SV Breinig Breinig II 11:00 live PUSH

Stolberg empfängt mit Breinig II einen direkten Tabellennachbarn und kann sich mit einem Sieg im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Die Gäste wiederum haben die Chance, den Abstand auf Rang sieben zu verkürzen. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell.

Rott geht als Favorit in die Begegnung und kann sich weiter im oberen Mittelfeld etablieren. Würselen/Euchen benötigt Punkte, um Abstand zur unteren Tabellenregion zu halten. Die Ausgangslage spricht für die Gastgeber, lässt aber Raum für Überraschungen.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf II VfL Vichttal VfL Vichttal II 11:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags stellt die dominierende Mannschaft der Liga vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Vichttal II reist ungeschlagen an und kann mit einem Erfolg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Eilendorf II benötigt einen Sieg, um die ohnehin geringe Restchance im Titelrennen zu wahren und den Abstand zu verkürzen. Die bisherigen Leistungen beider Teams deuten auf ein Duell auf hohem Niveau hin.