Spiro Nakas steht trotz hohem Fußballalter noch gerne auf dem Platz. – Foto: Volkhard Patten

Spiro Nakas lieber Torjäger als Trainer Beim SV Italia auch mit 46 noch treffsicher+++Im Amateurfußball „ist vor allem Geld das Problem“

Wiesbaden. Spiridon Nakas kennt den Fußballkreis Wiesbaden wie kaum ein anderer. In seinen vergangenen beinahe vier Jahrzehnten Amateurfußball spielte der Stürmer einzig in Mörfelden und Winkel bei Vereinen, die nicht in der Landeshauptstadt liegen. Genug vom Fußball hat der 46-Jährige dabei noch immer nicht.

Start der Fußballlaufbahn Der gebürtige Biebricher startete seine Fußballerlaufbahn standesgemäß bei den 02ern. Bei den Blauen kickte er bis zur A-Jugend, ehe es ihn im Aktivenbereich unter anderem zu Hellas Schierstein, Kastel 06 und später auch 02-Rivale Biebrich 19 zog. In Kastel erlebte er dabei besonders erfolgreiche Zeiten, auch neben dem Platz bewies Nakas in der Vergangenheit sein Können. So coachte er gemeinsam mit dem heutigen Germania-Erfolgstrainer Michel Badal Hellas Schierstein in der A-Liga und später auch den FSV Wiesbaden in der Kreisoberliga. Fühlt sich auf dem Platz wohler als an der Seitenlinie Trotz seines aus Fußballersicht vorangeschrittenen Alters, ist eine Rückkehr an die Seitenlinie für Nakas ausgeschlossen. „Der Aufwand ist sehr groß. Es ist ja nicht nur das Training, bei dem du zweimal in der Woche da sein musst und dann das Spiel am Sonntag. Du machst dir unter der Woche Gedanken und musst dich mit dem Training, dem Spiel und vielen anderen Dingen beschäftigen. Der Hauptgrund ist aber der Amateurfußball allgemein, der sich verändert hat. Es ist nicht mehr so wie früher, leider. Das Problem ist vor allem das Geld. Die meisten Spieler suchen im Amateurfußball nur das schnelle Geld. Dann kommen sie ohne Geld nicht mal ins Training. Früher gab es das in dieser extremen Form noch nicht, der Fußball stand viel mehr im Mittelpunkt“, kritisiert er.