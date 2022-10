Spione des FC Holzhausen in Großaspach Gruppe des Oberliga-Aufsteigers schaut sich das SG-Heimspiel gegen den FC 08 Villingen an.

Evangelos Sbonias spielt mit der SG Sonnenhof Großaspach bislang eine starke Oberliga-Saison. Das 2:0 gegen Villingen am vergangenen Samstag war der 10. Sieg im 14. Duell, zu Hause hat die SG sogar 19 von 21 Punkten erobert und erst ein Tor kassiert. Im Stadion waren bei dieser Partie einige Fans des FC Holzhausen, die sich mit einem Schmunzeln gegenüber dem Zeitungsfotografen als „Spione“ offenbarten.

Während sich die Blicke des Sonnenhofs derzeit vor allem aufs Gipfeltreffen mit den Stuttgarter Kickers am Freitag richten, hat der Neuling aus dem Ortsteil von Sulz am Neckar nämlich auch schon das Spiel bei der SG Sonnenhof am 11. November im Hinterkopf.

In offizieller Mission war das Grüppchen, das auch keinesfalls inkognito bleiben wollte, sondern vielmehr auf ein Foto drängte, aber nicht unterwegs. „Mir ist nichts bekannt“, sagt Pascal Reinhardt, der beim Tabellenvierten als Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion arbeitet. Er werde sich trotzdem „schlaumachen, wer die Leute waren“, um ihnen vielleicht den einen oder anderen Taktiktipp zu entlocken, kündigt er augenzwinkernd an.

Der 30-Jährige weiß über die SG aber schon sehr viel, weil er die meisten ihrer Spiele in dieser Runde gesehen hat. Der Grund: Holzhausen trifft meist mit drei Wochen Verzögerung auf die Rivalen, die Großaspach bereits hatte, weshalb der Trainer die Videos guckt. Die Arena im Fautenhau kennt Reinhardt auch bereits. Mit Homburg lief er als Spieler 2014 dort auf und erzielte bei der 1:5-Pleite das Ehrentor. „Für uns ist das ein Highlight“, sagt er mit Blick auf die baldige Partie.

