Und wieder eine Chance verballert: Nico Karger ist zwar an Landsberg Keeper Leopold Leimeister vorbei, ins Tor trifft er jedoch auch in dieser Szene nicht. – Foto: Bruno Haelke

Spion beim Pipinsried-Training: FCP-Taktik geht gegen Landsberg baden

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat seine Heimpremiere verloren. Er unterlag einem starken TSV Landsberg knapp mit 2:3.

Der FC Pipinsried hat sein erstes Heimspiel der neuen Bayernliga-Saison verloren: Gegen den TSV Landsberg gab es am Freitagabend in der Küchenstadel-Arena ein 2:3. Die rund 400 Zuschauer erlebten ein gutes Fußballspiel mit Torchancen in Hülle und Fülle. Beide Teams machten deutlich, dass sie eine gute Rolle in der Bayernliga Süd spielen werden. Fr., 01.08.2025, 18:30 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV Landsberg TSV Landsb. 2 3

Nach zwei Spieltagen hat der FC Pipinsried gerade einmal einen Punkt auf der Habenseite. Allerdings ist anzumerken, dass er mit den Spielen in Kirchanschöring und gegen Landsberg zwei echte Kracher zum Saisonstart hatte. Im Heimspiel gegen Landsberg kam auch einiges an Geschichten zusammen, die so eigentlich nur der Fußball schreibt. Da ist beispielsweise die Geschichte von den beiden Torhütern Max Engl (Pipinsried) und Leopold Leimeister. Beim Gegentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Pipinsried durch Pablo Rodriguez-Benitez in der 49. Minute sah der Landsberger Keeper gar nicht gut aus.