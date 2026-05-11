🗣: Spinner trifft trotz Verletzung – Murnau "unglaublich stolz"

Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, waren insgesamt sehr unsauber und haben viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Donach hat dann alles reingelegt, was sie konnten, und sich den Punkt am Ende auch verdient. Auch wenn wir in den letzten zwei Minuten noch zwei hundertprozentige Chancen liegen lassen, müssen wir das so akzeptieren. Am meisten freue ich mich aber einfach darüber, dass Basti Spinner endlich sein langersehntes 20. Tor geschossen hat. Eigentlich hätte er gar nicht spielen dürfen, weil er sich eine Leistenverletzung zugezogen hatte, aber er wollte unbedingt noch einmal auflaufen. Und wie es dann so sein sollte, hat er natürlich gleich wieder getroffen. Das freut uns alle total in seinem letzten Heimspiel. Jetzt geht der Blick aufs letzte Spiel.«

Murnau-Coach Wagner mit viel Lob für Team und Verein

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir sind einfach unglaublich stolz darauf, es durchgezogen zu haben – eine komplette Saison ohne Niederlage in unserem Wohnzimmer an der Poschinger Allee. Das ist unfassbar.

Davor ziehe ich den Hut: vor dieser Mannschaft, vor dem ganzen Verein und vor allem vor den vielen Fans, die uns die ganze Saison über getragen haben.

Nach der heutigen 1:0-Führung haben wir insgesamt zu wenig aus den vielen Chancen gemacht, Karlsfeld hat sich aber auch über 90 Minuten mit allem gewehrt. Am Ende haben unsere Joker das Spiel entschieden. Das passt zu dieser Mannschaft, denn genau dieser Zusammenhalt hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet.

Und eines ist klar: Diese Heimbilanz werden wir heute feiern.«