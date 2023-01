Spiesheimer Wintercup vor der Wiederauferstehung Acht Teams nehmen beim Vorbereitungsturnier vom 22. bis 29. Januar teil +++ Vier Bezirksligisten gehören zum Favoritenkreis

Spiesheim. Der altehrwürdige Spiesheimer Wintercup steht vor der Renaissance. Am 22. Januar startet das einst prominente besetzte Turnier nach vierjähriger Pause erstmals wieder. Die Besetzung des Turniers ist mit Blick auf die lokale Konzentration äußerst interessant.

Vier Bezirksligisten, drei A-Ligisten und einen B-Ligisten sind dabei. Neben dem Gastgeber aus Spiesheim befinden sich in Gruppe A noch der TuS Framersheim, der FV Flonheim/ Lonsheim und die SG Weinheim/ Heimersheim. Das Turnier eröffnen am 22. Januar der Gastgeber SG Spiesheim und der TuS Framersheim. In Gruppe B treffen SW Mauchenheim, FSV Saulheim, SV Kirchheimbolanden und der FSV Nieder-Olm aufeinander. Die ersten beiden Plätze jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

Turnier im Turbo-Modus

In Spiesheim finden alle Gruppen- sowie Halbfinal- und Finalspiele innerhalb von sieben Tagen statt - im Turbo-Modus sozusagen. Philipp Gasse, einer der beiden Turnierleiter und sportlicher Leiter der SG Spiesheim, „hätte das Turnier gerne auf einen größeren Zeitraum ausgeweitet. Doch abgesehen von der sportlichen Belastung wird es immer schwerer, ausreichend freiwillige Helfer zu finden”. Daher wurde der Spielplan komprimiert.

Auch die Suche nach teilnehmenden Mannschaft ist laut Gasse keineswegs einfach gewesen. „Ende Januar ist für einige Teams zu früh, um an einem Turnier teilzunehmen“, erläutert der sportliche Leiter. „Natürlich wäre es schön, wenn der Wintercup nun wieder regelmäßig stattfindet, doch wir warten erstmal das diesjährige Turnier ab und hören uns die Resonanz aller Beteiligten an.“

Das Finale des Wintercups findet am 29. Januar um 15.30 statt. Der Sieg ist in diesem Jahr mit einer Siegprämie von 250 Euro dotiert.