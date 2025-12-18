 2025-12-17T10:26:01.779Z

– Foto: Thomas Rinke

Spielwertungen, Trainerabschied und Spielverlegungen

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielwertungen in der Kreisliga B4:

07.12.2025: TV Stetten II – VfR Birkmannsweiler II, Wertung: 3:0 (Grund Nichtantritt VfR aufgrund Spielermangels)

13.12.2025: SGM Neustadt II/Hohenacker III – SV Remshalden II, Wertung: 0:3 (Grund Nichtantritt SGM aufgrund Spielermangels)

Spielverlegungen/Neuansetzungen:

Kreisliga B2: FC Welzheim 06 II – SC Fornsbach, bisher: 01.03.2026, neu: 10.05.2026, 12:15 Uhr

Kreisliga A2: TSV Sulzbach-Laufen – TSC Murrhardt, bisher: 23.05.2026, neu: 21.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga B1: Neuansetzungen: (Spiele vom 22.11.2025):

ASGI Schorndorf – TV Stetten

TSG Buhlbronn – TSV Miedelsbach

JAT Fellbach – SV Hegnach -jeweils am 10.03.2026, 19:30 Uhr-

Kreisliga B5: (Spiel vom 22.11.2025):

TSV Sulzbach-Laufen II – Spvgg Kleinaspach II: 06.03.2026, 19:30 Uhr

SG Jebenhausen/Bezgenriet

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Danke Heiko!

Mit deinem Abschied geht für uns eine ganz besondere Zeit zu Ende. Du warst nicht nur unser Trainer, sondern immer auch Motivator und Vorbild.

Wir sagen Danke für all die Zeit, die du investiert hast, für deine Leidenschaft und dafür, dass du diese Mannschaft zu einer Einheit gemacht hast. Du gehst als Meistertrainer, aber vor allem als Mensch, der Spuren hinterlassen hat.

Alles Gute für deinen weiteren Weg – du wirst immer ein Teil dieses Teams bleiben.

Jebe on Fire!

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Die Ansetzung des folgenden Spiels hat sich geändert:

Kreisliga A, Staffel 2
Spielkennung: 351285172
GFV Ermis Matanastis Stuttgart - SV
Sillenbuch
Alter Termin
Sonntag, den 12.04.2026 um 15:00 Uhr
Neuer Termin:
Donnerstag, den 09.04.2026 um 19.30 Uhr

