Spielwertung und neuer Treff Fußballgirls

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Das Spiel wird daher abweichend vom tatsächlichen Ergebnis mit 0:3 Toren und 0 Punkten für den TSV Malmsheim als verloren und mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den TSV Merklingen II als gewonnen gewertet.

Durch die Einwechslung kam somit ein nicht teilnahmeberechtigter Spieler zum Einsatz. Den Unterschied zu einem nicht spielberechtigten Spieler hatten wir bereits vor einigen Tagen erläutert.

Zwar erfolgte in der Halbzeit eine Legitimation des Spielers in der Kabine, doch die erforderlichen Angaben sowie die Nachtragung des Spielers auf dem Spielbericht hätten vor Spielbeginn vorgenommen werden müssen.

In der 22. Minute wechselte der TSV Malmsheim einen Spieler ein, der nicht auf dem offiziellen Spielbericht vermerkt war. Der Schiedsrichter machte den Verein unmittelbar auf diesen Umstand aufmerksam.

Aufgrund einer Schiedsrichtermeldung beschäftigte sich das Sportgericht Enz/Murr mit der Partie zwischen dem TSV Malmsheim und dem TSV Merklingen II.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:



Die Reutlinger Kickers haben jetzt auch einen AOK-Treff FußballGirls.

Platz frei – hier kommen die Mädels!

Fußball ist längst nicht nur etwas für Jungs. Das denkt Martina Niederstraßer-Fall, Staffelleiterin Junioren Bezirk Alb vom Württembergischen Fußballverband e.V., schon länger. In ihrer weiteren Funktion als Jugendleiterin beim FC Bleichstetten-Lonsingen hatte sie bereits im Frühjahr eine Mädchenmannschaft in St. Johann an den Start gebracht. Unterstützung fand sie damals wie heute bei der AOK BW, die im Rahmen ihrer Schul- und Vereinsförderung und in Kooperation mit den Fußballverbänden in Baden-Württemberg das Projekt AOK-Treff FußballGirls fördern.

Seither rührt Niederstraßer-Fall die Werbetrommel bei den Vereinen, bei diesem einzigartigen Projekt teilzunehmen und eine Mädchenmannschaft aufzubauen. So wie die Reutlinger Kickers. Der 2023 gegründete Verein um Vorstand Jan Stoll hat mittlerweile 120 Mitglieder. „Wir arbeiten mit der Grundschule Römerschanz zusammen, die mit unserer Unterstützung eine Fußball-AG für Mädchen der dritten und vierten Klasse anbietet“, erklärt Jan Stoll.

Im Verein möchte er zusammen mit seinem Trainierteam Mädchenmannschaften ab Bambini aufbauen, eine weibliche E-Jugendmannschaft hätte er bereits im Spielbetrieb angemeldet. „Unser Hauptfokus liegt auf dem Spaß am Fußball. Dann kommen Leistung und Erfolg von allein“, betont Stoll. Trainingszeiten für die Mädchenmannschaft sind ab sofort immer dienstags und donnerstags von 17.00 – 18.30 Uhr auf der Sportanlage beim Albert-Einstein-Gymnasium. Bis November wird noch draußen trainiert, danach geht’s in die Halle.

Martina Niederstraßer-Fall ist mit der Teilnahme der Reutlinger Kickers am AOK-Treff FußballGirls sehr zufrieden. „Vereine können sich durch Mädchenfußball breiter aufstellen, mehr Mitglieder für sich gewinnen und den Mädchen vor Ort Zugang zu diesem herrlichen Sport ermöglichen.“ Der Unterstützung des Landesverbands und der AOK BW kann sie sich weiter sicher sein. Wer auch eine Mädchen Mannschaft in seinem Verein aufbauen möchte, darf sich gerne bei der Mädchenbeauftragte Martina Niederstraßer-Fall melden (0176-34 14 1086).

+++++++++++++++++++++++

Außerdem wurde noch ein Tag des Mädchenfußballs angeboten, in Kooperation mit der Grundschule Römerschanze. Hier konnten alle Mädchen an einem Schnuppertraining teilnehmen. Über 60 Mädels fanden den Weg auf die Sportanlage des Albert-Einstein-Gymnasiums, das eine oder andere Mädchen wird in Zukunft am Training teilnehmen. Auch hier ist Martina Niederstarßer-Fall der Ansprechpartner, die im Bezirk Alb den Mädchenfußball weiter ausbauen möchte. Helmut Ebermann vom wfv-Verbandsjugendausschuß ist sehr überzeugt von dem Tag des Mädchenfußballs der in allen Bezirken angeboten wird, es ist ein Projekt des wfv in Kooperation mit dem DFB. Bei diesem Tag werden gezielt Mädchen angesprochen denen man die Möglichkeit gibt , einfach mal beim Fußball "reinzuschnuppern", wie die Mädchen von der Römerschanz Schule. An solch einem Veranstaltungstag steht der Spaß im Vordergrund, neben einer Spielstraße kann man sich auch beim kicken ausprobieren. Auch im Nachgang können sich die Vereine an die Mädchernrefentinnen wenden, wie im Bezirk Alb bei Martina Niederstrasser-Fall.