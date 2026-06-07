Spielwertung gegen SpVgg Thalkirchen von Werner Mittermaier · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser

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Pressemiteilung der Vereinsfürung und Fußball Abteilungsleitung: Wir, die SpVgg Thalkirchen, nehmen die Entscheidung des Verbandssportgerichts zur Spielwertung der Partie gegen den FC Hertha zur Kenntnis. Das Spiel wurde nachträglich mit 2:0 gegen uns gewertet. Hintergrund ist der Einsatz eines Spielers, der aus Sicht des Gerichts nicht spielberechtigt war.





Wir möchten in diesem Zusammenhang klarstellen, dass es sich aus unserer Sicht um ein bedauerliches Missverständnis in der Kommunikation und der damit verbundenen Konsequenz einer Spielsperre handelt. Der betreffende Spieler hatte nach dem Abpfiff eines Ligaspiels im Rahmen einer Rudelbildung einen Platzverweis erhalten. Diese Rote Karte wurde seitens des Schiedsrichters jedoch nicht im elektronischen Spielbericht (ESB) erfasst, sondern mittels eines Sonderberichts dokumentiert.



Vor dem Einsatz des Spielers hat die SpVgg Thalkirchen aufgrund der unklaren Situation aktiv einem offiziellen Organ des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) nachgefragt und von dort die für uns eindeutige Auskunft erhalten, dass der Spieler spielberechtigt ist. Auf Basis dieser uns schriftlich vorliegenden Auskunft wurde der Spieler in gutem Glauben eingesetzt.



