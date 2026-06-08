Spielwertung, Aepfingen/Baltringen mit 8:1, Tannheim/Aitrach siegt 9:2

Kreisliga A1:

FC Mengen II – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:0

Zwischen dem FC Mengen II und dem FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies fielen keine Tore. Beide Mannschaften mussten sich nach einer torlosen Partie mit einem Punkt begnügen.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SV Langenenslingen 1:4

Der SV Langenenslingen setzte sich auswärts klar durch. Johannes Beller brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung. Die Gastgeber glichen in der 20. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause stellte Johannes Beller in der 35. Minute die Führung wieder her. Mit seinem dritten Treffer des Tages erhöhte Johannes Beller in der 55. Minute auf 3:1. Jonas Fischer sorgte schließlich in der 75. Minute für den 4:1-Endstand.

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SV Braunenweiler 4:4

Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Remis mit acht Treffern. Hannes Gelder brachte den SV Braunenweiler in der 27. Minute in Führung, doch Marius Müller glich bereits in der 29. Minute aus. Matthias Roth erzielte in der 45. Minute das 2:1 für die Gäste. Florian Scham erhöhte in der 52. Minute auf 3:1. Niklas Pawlicki verkürzte in der 55. Minute auf 2:3, ehe Maximilian Mockler in der 67. Minute zum 3:3 traf. Michael Eisele brachte Braunenweiler in der 73. Minute erneut in Front. Den Schlusspunkt setzte Niklas Pawlicki mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute zum 4:4.

FV Altheim – SG Hettingen/Inneringen 1:3

Vor 250 Zuschauern erwischte die SG Hettingen/Inneringen einen Traumstart. Timo Reinhard traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Jan Kempf erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Durch ein Eigentor von Marius Kleck in der 38. Minute kam der FV Altheim auf 1:2 heran. In der Schlussminute sorgte Saumel Steinbach mit seinem Treffer in der 90. Minute für die Entscheidung zum 3:1.

SG Bronnen/Neufra – SGM Altshausen/Ebenweiler 1:2

Die SGM Altshausen/Ebenweiler nahm die drei Punkte mit. Martin Funk erzielte in der 23. Minute die Gästeführung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Gebhart in der 46. Minute auf 2:0. Marlon Geng brachte die Gastgeber in der 48. Minute wieder heran. Eine große Chance zum Ausgleich vergab Daniel Schoser, der in der 62. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sven Fritzen scheiterte.

FC Ostrach – FC Laiz 3:0/Wertung

Der FC Ostrach gewann die Partie mit 3:0 am Grünen Tisch, da der FC Laiz nicht antrat.

SG Gammertingen/KFH – SG Daugendorf/Unlingen 5:2

Die SG Gammertingen/KFH feierte einen deutlichen Heimsieg. Alexander Sauter brachte sein Team in der 8. Minute in Führung und erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Johann Föhr verkürzte in der 37. Minute auf 1:2. Armin Steinhart stellte in der 40. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Simon Lau traf in der 51. Minute zum 4:1. Ein Eigentor von Markus Isele in der 63. Minute bedeutete das 5:1. Franziskus Kappeler sorgte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 2:5 für den Endstand.