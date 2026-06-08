 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Spielwertung, Aepfingen/Baltringen mit 8:1, Tannheim/Aitrach siegt 9:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Charly und Florian Achberger

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
FC Ostrach
Sig.dorf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

FC Mengen II – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:0

Zwischen dem FC Mengen II und dem FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies fielen keine Tore. Beide Mannschaften mussten sich nach einer torlosen Partie mit einem Punkt begnügen.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SV Langenenslingen 1:4

Der SV Langenenslingen setzte sich auswärts klar durch. Johannes Beller brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung. Die Gastgeber glichen in der 20. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause stellte Johannes Beller in der 35. Minute die Führung wieder her. Mit seinem dritten Treffer des Tages erhöhte Johannes Beller in der 55. Minute auf 3:1. Jonas Fischer sorgte schließlich in der 75. Minute für den 4:1-Endstand.

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SV Braunenweiler 4:4

Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Remis mit acht Treffern. Hannes Gelder brachte den SV Braunenweiler in der 27. Minute in Führung, doch Marius Müller glich bereits in der 29. Minute aus. Matthias Roth erzielte in der 45. Minute das 2:1 für die Gäste. Florian Scham erhöhte in der 52. Minute auf 3:1. Niklas Pawlicki verkürzte in der 55. Minute auf 2:3, ehe Maximilian Mockler in der 67. Minute zum 3:3 traf. Michael Eisele brachte Braunenweiler in der 73. Minute erneut in Front. Den Schlusspunkt setzte Niklas Pawlicki mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute zum 4:4.

FV Altheim – SG Hettingen/Inneringen 1:3

Vor 250 Zuschauern erwischte die SG Hettingen/Inneringen einen Traumstart. Timo Reinhard traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Jan Kempf erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Durch ein Eigentor von Marius Kleck in der 38. Minute kam der FV Altheim auf 1:2 heran. In der Schlussminute sorgte Saumel Steinbach mit seinem Treffer in der 90. Minute für die Entscheidung zum 3:1.

SG Bronnen/Neufra – SGM Altshausen/Ebenweiler 1:2

Die SGM Altshausen/Ebenweiler nahm die drei Punkte mit. Martin Funk erzielte in der 23. Minute die Gästeführung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Gebhart in der 46. Minute auf 2:0. Marlon Geng brachte die Gastgeber in der 48. Minute wieder heran. Eine große Chance zum Ausgleich vergab Daniel Schoser, der in der 62. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sven Fritzen scheiterte.

FC Ostrach – FC Laiz 3:0/Wertung

Der FC Ostrach gewann die Partie mit 3:0 am Grünen Tisch, da der FC Laiz nicht antrat.

SG Gammertingen/KFH – SG Daugendorf/Unlingen 5:2

Die SG Gammertingen/KFH feierte einen deutlichen Heimsieg. Alexander Sauter brachte sein Team in der 8. Minute in Führung und erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Johann Föhr verkürzte in der 37. Minute auf 1:2. Armin Steinhart stellte in der 40. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Simon Lau traf in der 51. Minute zum 4:1. Ein Eigentor von Markus Isele in der 63. Minute bedeutete das 5:1. Franziskus Kappeler sorgte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 2:5 für den Endstand.

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Kreisliga A2:

SV Betzenweiler – TSV Riedlingen II 3:1

Der SV Betzenweiler sicherte sich einen Heimsieg gegen den TSV Riedlingen II. Cedric Lutz brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Andrii Kriak glich in der 67. Minute zum 1:1 aus. Cedric Lutz stellte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages die Führung wieder her. Timo Helfrich sorgte in der 89. Minute für die Entscheidung zum 3:1.

FC Mittelbiberach – FC Wacker Biberach 1:0

Der FC Mittelbiberach gewann das Derby knapp. Das entscheidende Tor erzielte Johannes Kehrle bereits in der 18. Minute. Dieser Treffer reichte den Gastgebern zum 1:0-Erfolg.

SV Dürmentingen – SG Warthausen/Birkenhard 2:6

Die SG Warthausen/Birkenhard setzte sich in einer torreichen Partie deutlich durch. Selin Leicht brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung. Dominik Schirmer glich in der 26. Minute aus, doch Simon Philipp antwortete nur eine Minute später mit dem 2:1. Patrick Schlegel stellte in der 32. Minute auf 2:2. Anschließend übernahm Patrick Wilpert die Hauptrolle und traf in der 42. Minute per Foulelfmeter, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) sowie in der 58. Minute. Rafael Köhler erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 6:2-Endstand.

SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:9

Die SGM Laupertshausen/Maselheim feierte einen Kantersieg. Tim Steinhauser eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Christian Jörg traf in der 19. und 42. Minute, Ruben Grundei in der 24. und 63. Minute. Leon Steinhauser erhöhte in der 62. Minute auf 5:0. Lukas Vogel war in der 68. Minute per Foulelfmeter und in der 77. Minute erfolgreich. Noah Köhler gelang in der 72. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7. Den Schlusspunkt setzte Christian Jörg mit seinem dritten Treffer in der 81. Minute zum 9:1.

FV Neufra/Donau – SG Alberweiler/Aßmannshardt 3:3

Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Unentschieden. Jonathan Schmid brachte den FV Neufra/Donau in der 19. Minute in Führung. Robin Mohr glich in der 24. Minute per Foulelfmeter aus. Jonathan Schmid erzielte in der 31. Minute das 2:1, doch Robin Mohr stellte in der 41. Minute erneut den Gleichstand her. Simon Ströbele brachte die Gastgeber in der 58. Minute wieder nach vorne. Als vieles auf einen Heimsieg hindeutete, traf Sven Zeppenfeld in der 90. Minute zum 3:3-Endstand.

SV Eintracht Seekirch – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3

Die SG Muttensweiler/Hochdorf entschied die Partie nach der Pause für sich. Louis Russ erzielte in der 50. Minute die Führung. Leo Gnandt erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Nur eine Minute später machte Sascha Hepp mit seinem Treffer in der 58. Minute den 3:0-Auswärtssieg perfekt.

SV Winterstettenstadt – SG Aepfingen/Baltringen 1:8

Die SG Aepfingen/Baltringen dominierte die Begegnung deutlich. Fabian Bogenrieder traf in der 7. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 67. Minute auf 6:0. Niklas Ruf war in der 11., 60. und 78. Minute erfolgreich. Jonas Oskar Ruf erzielte in der 47. Minute das 3:0, Jan Müller traf in der 56. Minute zum 4:0. Oliver Zeh gelang in der 80. Minute der Ehrentreffer für Winterstettenstadt zum 1:7. Benedikt Pult setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 8:1.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Schemmerhofen 0:2

Der SV Schemmerhofen nahm die drei Punkte mit. Marc Habrik brachte die Gäste in der 59. Minute in Führung. Dario Ehe erhöhte in der 64. Minute auf 2:0 und stellte damit zugleich den Endstand her.

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Kreisliga A3:

SV Sulmetingen II – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0

Der SV Sulmetingen II feierte einen Heimsieg gegen den FC Blau-Weiß Bellamont. Elias Werz brachte die Gastgeber in der 43. Minute kurz vor der Pause in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Timo Bayer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung sorgte.

SG Rot/Haslach – Türkspor Biberach 2:2

Beide Mannschaften trennten sich nach einer ausgeglichenen Partie mit einem Remis. Luca Badstuber brachte die SG Rot/Haslach in der 26. Minute in Führung. Isa Alame glich nur vier Minuten später in der 30. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Turhan Zegerek Türkspor Biberach in der 54. Minute erstmals in Front. Marc Martin stellte in der 60. Minute den 2:2-Endstand her.

TSG Achstetten – SF Bronnen 2:2

Die TSG Achstetten kämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück. Denis Wurm brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Stefan Schoenenberger auf 2:0. Dominik Sachs verkürzte in der 69. Minute auf 1:2. Niclas Häußler gelang in der 76. Minute schließlich der Ausgleich zum 2:2.

SV Burgrieden – BSC Berkheim 4:1

Vor 165 Zuschauern setzte sich der SV Burgrieden deutlich durch. Timo Barwan brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter in Führung. Marco Schiebel glich direkt nach der Pause in der 46. Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus. Robyn Kröner stellte in der 63. Minute die Führung wieder her und erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Tobias Enderle machte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:1 alles klar.

Sportfreunde Schwendi – SV Ellwangen 1:0

Die Sportfreunde Schwendi gewannen die Partie mit 1:0.

SV Dettingen/Iller – SV Baustetten 1:1

Lange sah es nach einem Heimsieg für den SV Dettingen/Iller aus. Marius Dolp brachte die Gastgeber in der 63. Minute in Führung. In der Schlussminute rettete Christian Bucher dem SV Baustetten mit seinem Treffer in der 90. Minute noch einen Punkt.

SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SG Reinstetten/Hürbler II 9:2

Die SG SV Tannheim/TSV Aitrach feierte einen Kantersieg. Daniel Biechele eröffnete den Torreigen in der 2. Minute, David Villinger erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Sven Rieger verkürzte in der 18. Minute, doch Jan Osterried stellte in der 20. Minute den alten Abstand wieder her und traf zudem in der 34. sowie 85. Minute. Adrian Miller war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) per Foulelfmeter erfolgreich. Sven Rieger erzielte in der 50. Minute das zwischenzeitliche 2:5. Niklas Villinger traf in der 53. Minute sowie in der 60. Minute per Foulelfmeter. Julius Boscher setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 9:2.

SV Kirchdorf/Iller – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 2:2

Die SG Erlenmoos/Ochsenhausen verspielte eine Zwei-Tore-Führung. Lukas Burmeister brachte die Gäste in der 41. Minute in Front und erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. Michael Oks verkürzte in der 67. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. In der Schlussphase fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Heiko Holland in der 90. Minute zum 2:2-Endstand.

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