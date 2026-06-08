Spielwertung, Aepfingen/Baltringen mit 8:1, Tannheim/Aitrach siegt 9:2

SV Betzenweiler – TSV Riedlingen II 3:1
Der SV Betzenweiler sicherte sich einen Heimsieg gegen den TSV Riedlingen II. Cedric Lutz brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Andrii Kriak glich in der 67. Minute zum 1:1 aus. Cedric Lutz stellte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages die Führung wieder her. Timo Helfrich sorgte in der 89. Minute für die Entscheidung zum 3:1.
FC Mittelbiberach – FC Wacker Biberach 1:0
Der FC Mittelbiberach gewann das Derby knapp. Das entscheidende Tor erzielte Johannes Kehrle bereits in der 18. Minute. Dieser Treffer reichte den Gastgebern zum 1:0-Erfolg.
SV Dürmentingen – SG Warthausen/Birkenhard 2:6
Die SG Warthausen/Birkenhard setzte sich in einer torreichen Partie deutlich durch. Selin Leicht brachte die Gäste in der 7. Minute in Führung. Dominik Schirmer glich in der 26. Minute aus, doch Simon Philipp antwortete nur eine Minute später mit dem 2:1. Patrick Schlegel stellte in der 32. Minute auf 2:2. Anschließend übernahm Patrick Wilpert die Hauptrolle und traf in der 42. Minute per Foulelfmeter, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) sowie in der 58. Minute. Rafael Köhler erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 6:2-Endstand.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SGM Laupertshausen/Maselheim 1:9
Die SGM Laupertshausen/Maselheim feierte einen Kantersieg. Tim Steinhauser eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Christian Jörg traf in der 19. und 42. Minute, Ruben Grundei in der 24. und 63. Minute. Leon Steinhauser erhöhte in der 62. Minute auf 5:0. Lukas Vogel war in der 68. Minute per Foulelfmeter und in der 77. Minute erfolgreich. Noah Köhler gelang in der 72. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7. Den Schlusspunkt setzte Christian Jörg mit seinem dritten Treffer in der 81. Minute zum 9:1.
FV Neufra/Donau – SG Alberweiler/Aßmannshardt 3:3
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Unentschieden. Jonathan Schmid brachte den FV Neufra/Donau in der 19. Minute in Führung. Robin Mohr glich in der 24. Minute per Foulelfmeter aus. Jonathan Schmid erzielte in der 31. Minute das 2:1, doch Robin Mohr stellte in der 41. Minute erneut den Gleichstand her. Simon Ströbele brachte die Gastgeber in der 58. Minute wieder nach vorne. Als vieles auf einen Heimsieg hindeutete, traf Sven Zeppenfeld in der 90. Minute zum 3:3-Endstand.
SV Eintracht Seekirch – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3
Die SG Muttensweiler/Hochdorf entschied die Partie nach der Pause für sich. Louis Russ erzielte in der 50. Minute die Führung. Leo Gnandt erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Nur eine Minute später machte Sascha Hepp mit seinem Treffer in der 58. Minute den 3:0-Auswärtssieg perfekt.
SV Winterstettenstadt – SG Aepfingen/Baltringen 1:8
Die SG Aepfingen/Baltringen dominierte die Begegnung deutlich. Fabian Bogenrieder traf in der 7. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 67. Minute auf 6:0. Niklas Ruf war in der 11., 60. und 78. Minute erfolgreich. Jonas Oskar Ruf erzielte in der 47. Minute das 3:0, Jan Müller traf in der 56. Minute zum 4:0. Oliver Zeh gelang in der 80. Minute der Ehrentreffer für Winterstettenstadt zum 1:7. Benedikt Pult setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 8:1.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Schemmerhofen 0:2
Der SV Schemmerhofen nahm die drei Punkte mit. Marc Habrik brachte die Gäste in der 59. Minute in Führung. Dario Ehe erhöhte in der 64. Minute auf 2:0 und stellte damit zugleich den Endstand her.