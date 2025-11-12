 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
⚽ Spielvorschau: TuS Union Vilsendorf vs. TuS Eintracht Bielefeld II

KL B2 Bielefeld
Eintracht Bi II
Vilsendorf
So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
TuS Union 1928 Vilsendorf
TuS Union 1928 VilsendorfVilsendorf
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi II
13:00

Das Spiel zwischen dem TuS Union Vilsendorf und TuS Eintracht Bielefeld II findet am Sonntag, 16.11.2025, um 13:00 Uhr statt.

📊 Analyse

  • TuS Eintracht Bielefeld II ist das klar favorisierte Team und belegt derzeit den 2. Tabellenplatz, der zum Aufstieg berechtigt. Sie haben eine starke Bilanz mit 10 Siegen aus 13 Spielen.
  • TuS Union Vilsendorf befindet sich im Mittelfeld (Platz 9) und hat eine ausgeglichenere Bilanz (7 Siege, 6 Niederlagen).
  • Der aktuelle Leistungsunterschied von 10 Punkten und die deutlich bessere Tordifferenz (+34 gegenüber +17) sprechen klar für die Gäste aus Eintracht Bielefeld II.

Prognose: Angesichts der Tabellensituation und der bisherigen Saisonleistung ist mit einem Sieg des TuS Eintracht Bielefeld II zu rechnen, auch wenn Vilsendorf Heimvorteil hat.

🟢 TuS Union Vilsendorf (Platz 9) – Die Formkurve

Die Suchergebnisse deuten auf gemischte bis schwierigere Ergebnisse in den letzten Wochen hin, wobei es auch zu deutlichen Niederlagen kam:

🔴 TuS Eintracht Bielefeld II (Platz 2) – Die Formkurve

TuS Eintracht Bielefeld II ist ein Spitzenteam der Liga, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt:

  • Stabile Leistung: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Platz 2 und hat die zweitbeste Tordifferenz der Liga. Dies deutet auf eine sehr konstante und siegreiche Serie hin.

Fazit Eintracht II: Die Mannschaft präsentiert sich als extrem torgefährlich und befindet sich in einer stabilen Verfassung.

