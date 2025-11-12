⚽ Spielvorschau: TuS Union Vilsendorf vs. TuS Eintracht Bielefeld II

Das Spiel zwischen dem TuS Union Vilsendorf und TuS Eintracht Bielefeld II findet am Sonntag, 16.11.2025, um 13:00 Uhr statt.

Prognose: Angesichts der Tabellensituation und der bisherigen Saisonleistung ist mit einem Sieg des TuS Eintracht Bielefeld II zu rechnen, auch wenn Vilsendorf Heimvorteil hat.

🟢 TuS Union Vilsendorf (Platz 9) – Die Formkurve

Die Suchergebnisse deuten auf gemischte bis schwierigere Ergebnisse in den letzten Wochen hin, wobei es auch zu deutlichen Niederlagen kam:

🔴 TuS Eintracht Bielefeld II (Platz 2) – Die Formkurve

TuS Eintracht Bielefeld II ist ein Spitzenteam der Liga, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt:

Stabile Leistung: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Platz 2 und hat die zweitbeste Tordifferenz der Liga. Dies deutet auf eine sehr konstante und siegreiche Serie hin.

Fazit Eintracht II: Die Mannschaft präsentiert sich als extrem torgefährlich und befindet sich in einer stabilen Verfassung.