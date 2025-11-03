🏆 Spielvorschau: TuS Eintracht Bielefeld II vs. SC Bosporus Bielefeld

Am Sonntag kommt es in der Kreisliga B Staffel 2 zum Duell zwischen TuS Eintracht Bielefeld II und dem SC Bosporus Bielefeld. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie: Mit 28 Punkten und Platz 2 in der Tabelle liegt TuS Eintracht II klar vor Bosporus, das derzeit mit 0 Punkten auf dem 15. Platz steht.

Die Offensive der Eintracht zeigt sich in Torlaune – 43 Treffer sprechen für sich. Top-Torjäger David Golubovic (11 Tore)

SC Bosporus Bielefeld hat dagegen bisher Schwierigkeiten, in der Liga Fuß zu fassen. Trotz kämpferischer Auftritte blieb das Team bislang ohne Punktgewinn, möchte aber gerade in diesem Derby ein Ausrufezeichen setzen. Selcuk Baglasan ist mit 1 Tor bislang bester Torschütze der Gäste.