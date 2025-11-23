📝 Spielvorschau: TSV Amshausen II vs. TuS Eintracht Bielefeld

Am Donnerstagabend empfängt TSV Amshausen II die Gäste von TuS Eintracht Bielefeld zu einem Duell, das für beide Teams sportlich wichtig ist, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Der TSV steckt derzeit im unteren Tabellenbereich fest und konnte erst einen Sieg aus elf Spielen einfahren. Zudem weist die Mannschaft mit 19:61 Toren eine der schwächeren Defensiven der Liga auf. Das Team wird versuchen, vor heimischem Publikum Stabilität zu zeigen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.

🔴 TuS Eintracht Bielefeld (Platz 3, 25 Punkte)

TuS Eintracht gehört zu den Topteams der Liga. Mit 63:21 Toren stellt man eine starke Offensive und hat bisher nur zwei Niederlagen kassiert. Ein Sieg in Amshausen wäre wichtig, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, wo sich derzeit Spvg Steinhagen II und VfL Theesen ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

🔍 Ausgangslage

Favorit: Klar der TuS Eintracht Bielefeld

Heimvorteil: Kann Amshausen helfen, das Spiel länger offen zu halten

Formkurve: Deutlich zugunsten der Gäste

Möglicher Spielverlauf: Eintracht wird viel Ballbesitz und Offensivdruck erzeugen, während Amshausen über Konter versuchen dürfte, gefährlich zu werden.

🔮 Prognose

Eintracht Bielefeld geht mit guten Chancen in die Partie. Allerdings sind Abendspiele auswärts oft unberechenbar – unterschätzen darf man den TSV insbesondere zu Hause nicht.