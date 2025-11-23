🔎 Spielvorschau: Spvg. Versmold – TuS Eintracht Bielefeld II

Die Spvg. Versmold steckt nach 14 Spieltagen tief im Tabellenkeller. Mit lediglich 13 Punkten und einem Torverhältnis von 51:40 steht man auf Platz 13 und benötigt dringend Punkte, um sich vom Abstiegsbereich zu distanzieren.

Ganz anders sieht die Lage bei TuS Eintracht Bielefeld II aus. Das Team gehört zu den Topmannschaften der Liga und belegt aktuell Platz 2 mit 34 Punkten. Das beeindruckende Torverhältnis von 82:27 zeigt die besondere Offensivkraft des Teams.

Formkurven

Versmold: Formschwankungen und defensive Probleme (40 Gegentore), aber offensiv durchaus gefährlich.

Eintracht Bielefeld II: Top in Form, 11 Siege aus 14 Spielen – eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen.

Direkter Vergleich

Eintracht II gilt als klarer Favorit aufgrund:

deutlich stärkerer Offensive

stabilerer Gesamtsaison

Tabellensituation

Versmold wird jedoch vor heimischem Publikum versuchen, über Kampfgeist und Umschaltmomente im Spiel zu bleiben.

Spieler im Fokus

Versmold: Schlüssel liegt in einer kompakten Defensive und schnellen Kontern.

Eintracht II: Zahlreiche torgefährliche Spieler – die Defensive von Versmold wird stark gefordert.

Prognose

Auf dem Papier spricht vieles für einen Auswärtssieg der Eintracht-Reserve. Versmold kann jedoch mit einer leidenschaftlichen Leistung und der Unterstützung der Heimfans versuchen, zu überraschen.

Tendenz: Sieg Eintracht Bielefeld II

Aber: In der Kreisliga ist immer alles möglich – ein früher Treffer könnte das Spielbild komplett drehen.