 2025-11-18T09:22:12.436Z

Spielbericht
– Foto: Peter Schildmann

🔎 Spielvorschau: Spvg. Versmold – TuS Eintracht Bielefeld II

Verlinkte Inhalte

KL B2 Bielefeld
SV Versmold
Eintracht Bi II

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SpVg. Versmold 1945
SpVg. Versmold 1945SV Versmold
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi II
14:30

🔎 Spielvorschau: Spvg. Versmold – TuS Eintracht Bielefeld II

Anstoß: Sonntag, 30.11.2025 – 14:30 Uhr
Spielort: Versmold

Ausgangslage

Die Spvg. Versmold steckt nach 14 Spieltagen tief im Tabellenkeller. Mit lediglich 13 Punkten und einem Torverhältnis von 51:40 steht man auf Platz 13 und benötigt dringend Punkte, um sich vom Abstiegsbereich zu distanzieren.

Ganz anders sieht die Lage bei TuS Eintracht Bielefeld II aus. Das Team gehört zu den Topmannschaften der Liga und belegt aktuell Platz 2 mit 34 Punkten. Das beeindruckende Torverhältnis von 82:27 zeigt die besondere Offensivkraft des Teams.

Formkurven

  • Versmold: Formschwankungen und defensive Probleme (40 Gegentore), aber offensiv durchaus gefährlich.
  • Eintracht Bielefeld II: Top in Form, 11 Siege aus 14 Spielen – eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen.

Direkter Vergleich

Eintracht II gilt als klarer Favorit aufgrund:

  • deutlich stärkerer Offensive
  • stabilerer Gesamtsaison
  • Tabellensituation

Versmold wird jedoch vor heimischem Publikum versuchen, über Kampfgeist und Umschaltmomente im Spiel zu bleiben.

Spieler im Fokus

  • Versmold: Schlüssel liegt in einer kompakten Defensive und schnellen Kontern.
  • Eintracht II: Zahlreiche torgefährliche Spieler – die Defensive von Versmold wird stark gefordert.

Prognose

Auf dem Papier spricht vieles für einen Auswärtssieg der Eintracht-Reserve. Versmold kann jedoch mit einer leidenschaftlichen Leistung und der Unterstützung der Heimfans versuchen, zu überraschen.

Tendenz: Sieg Eintracht Bielefeld II
Aber: In der Kreisliga ist immer alles möglich – ein früher Treffer könnte das Spielbild komplett drehen.

Aufrufe: 023.11.2025, 19:04 Uhr
Peter SchildmannAutor