🔎 Spielvorschau: Spvg. Versmold – TuS Eintracht Bielefeld II
Anstoß: Sonntag, 30.11.2025 – 14:30 Uhr
Spielort: Versmold
Ausgangslage
Die Spvg. Versmold steckt nach 14 Spieltagen tief im Tabellenkeller. Mit lediglich 13 Punkten und einem Torverhältnis von 51:40 steht man auf Platz 13 und benötigt dringend Punkte, um sich vom Abstiegsbereich zu distanzieren.
Ganz anders sieht die Lage bei TuS Eintracht Bielefeld II aus. Das Team gehört zu den Topmannschaften der Liga und belegt aktuell Platz 2 mit 34 Punkten. Das beeindruckende Torverhältnis von 82:27 zeigt die besondere Offensivkraft des Teams.
Formkurven
Direkter Vergleich
Eintracht II gilt als klarer Favorit aufgrund:
Versmold wird jedoch vor heimischem Publikum versuchen, über Kampfgeist und Umschaltmomente im Spiel zu bleiben.
Spieler im Fokus
Prognose
Auf dem Papier spricht vieles für einen Auswärtssieg der Eintracht-Reserve. Versmold kann jedoch mit einer leidenschaftlichen Leistung und der Unterstützung der Heimfans versuchen, zu überraschen.
Tendenz: Sieg Eintracht Bielefeld II
Aber: In der Kreisliga ist immer alles möglich – ein früher Treffer könnte das Spielbild komplett drehen.