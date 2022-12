Spielvorschau: Abschiedsvorstellung für Elias Saad Eintracht Norderstedt empfängt den SSV Jeddeloh II.

Spiele gegen den "Dorfverein" aus dem 1.300-Einwohner-Örtchen Jeddeloh II sind immer eng, immer spannend und bisweilen spektakulär, das Duell Siebter gegen Vierter verspricht auch fußballerische Qualität. Und trotzdem wird die Partie überschattet von der Personalie Elias Saad, der zum letzten Mal das Trikot von Eintracht Norderstedt tragen wird, ehe er kommende Woche zum FC St. Pauli in die zweite Bundesliga wechselt. Eintracht will alles dafür tun, Elias Saad den Abschied zu bescheren, den er verdient hat!

Jeddeloh:

Der SSV Jeddeloh - eigentlich SSV Jeddeloh II - ist in Edewecht im Landkreis Ammerland beheimatet, nur wenige Kilometer westlich von Oldenburg. Seit dem Jahr 2017, als man Meister der Oberliga Niedersachsen wurde, ist der 1951 gegründete SSV in der Regionalliga Nord zuhause.

Die Mannschaft:

Der SSV Jeddeloh ist sicherlich die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. An der Qualität der Mannschaft gab es keinen Zweifel, aber dass man als einzige Nicht-Profi-Mannschaft in den Top 5 steht und dort punktgleich mit dem Tabellenzweiten ist, ist dann doch noch einmal eine gesonderte Erwähnung wert. Die Qualität der Mannschaft liegt in der mannschaftlichen Geschlossenheit sowie darin, dass man es geschafft hat, den Verlust von Chris David aufzuangen und auf mehrere Schultern zu verteilen, so dass man in der Breite mehr Qualität gewonnen hat. Verzichten muss Jeddeloh auf den rotgesperrten Miguel Fernandes sowie den verletzten Marcel Andrijanic, Michel-Leon Hahn kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück. Beste Torschützen der Mannschaft um Kapitäun Shaun Minns sind Miguel Fernandes und Kasra Ghawilu (je sechs Treffer) sowie Simon Brinkmann (fünf Tore)

Der Trainer:

Björn Lindemann (38) übernahm die Mannschaft vor der Saison vom bisherigen Trainer Oliver Reck. Zuletzt war Lindemann beim VfL Münchehagen in der Bezirksliga Hannover als Spielertrainer aktiv. Nun hängt der ex-Profi die Buffer endgültig an den Nagel und kehrt zurück zu dem Verein, für den er 2018/2019 bereits 20 Mal in der Regionalliga spielte.

Der Anpfiff:

Sonntag, 04.12.2022, 14.00 Uhr.

Der Spielort:

Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58, 22848 Norderstedt

Die Eintrittskarten:

Im Vorverkauf unter tickets.eintrachtnorderstedt.de sowie an der Tageskasse.

Der Direktvergleich:

Zum neunten Mal geht es gegeneinander – bisher gab es für Norderstedt zwei Siege, fünf Unentschieden und eine Niederlage.

Das Hinspiel:

Viel Spektakel in Jeddeloh: Nachdem die Eintracht das Spiel durch Tore von Elias Saad, Kangmin Choi und Rico Bork drehen konnten, schlug Jeddeloh in der letzten Minute mit dem Treffer zum 3:3 zurück. Vorher trafen Miguel Fernandes und Marcel Gottschling für die Ammerländer.

Eintracht Norderstedt:

Fehlen werden Philipp Müller (Kreuzbandriss), Jonas Behounek (Teilabriß der Sehne in der Wade) und Andre Wallenborn (Muskelfaserriss), ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Fabian Grau (Gehirnerschütterung). Yannik Nuxoll war bereits in Havelse wieder dabei, Marc Bölter hat seine Erkältung überstanden und kehrt zurück in die Mannschaft. Philipp Koch und Jasper Hölscher haben bei der U23 wieder Spielpraxis gesammelt und könnten eine Option für die Bank werden.

Aufpassen müssen Pelle Hoppe und Yannik Nuxoll, die bereits vier gelbe Karten gesehen haben und nach der nächsten Verwarnung gesperrt sind.

Spiel-Info:

"Eintracht Informiert" von Eddy Münch

Liveticker:

Norderstedt berichtet für Euch live auf ihrer Website.

Livestream:

Sporttotal.TV