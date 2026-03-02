"Spielvi" verliert 6-Punkte-Spiel - Tuggen neu Zweiter - YF enttäuscht 1. Liga, Gruppe 3: 17. Runde von Eric Fuchs · Heute, 02:02 Uhr · 0 Leser

Die "Spielvi" Schaffhausen musste sich im Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Widnau deutlich 0:3 geschlagen geben. – Foto: dsc

Am 17. Spieltag hat Tuggen nach einem wichtigen Auswärtssieg über Taverne neu den zweiten Platz übernommen. Derweil spielte Leader YF Juventus erneut nur Unentschieden; dafür konnte Wettswil-Bonstetten gewinnen. Erneut einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpfte sich Höngg, während es für die "Spielvi" immer düsterer aussieht.

Kassiert: "Spielvi" mit deutlicher Niederlage gegen den Vorletzten

In einem eminent wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt zog die "Spielvi" Schaffhausen einmal mehr den Kürzeren. Die Munotstädter verloren gegen Widnau klar mit 0:3 und warten somit weiter auf den ersten Vollerfolg. Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Collina d’Oro und dem ersten Tor von Rückkehrer Lukas Zwahlen hatte sich die SV Schaffhausen für die Rückrunde Mut gemacht. Doch gegen Widnau folgte die Ernüchterung. Der Tabellen­vorletzte aus St. Gallen trat selbstbewusst auf und dominierte von Beginn an. Bereits nach fünf Minuten musste Goalie Robin Belser gegen Lirim Shala retten – ein früher Warnschuss. Kurz darauf brachte Stefano D’Amico die Gäste nach einem groben Abwehrfehler in Führung.

Es sieht düster aus für die "Spielvi". – Foto: dsc

Daniel Lässer erhöhte per Elfmeter, ehe Shala in der 27. Minute auf 3:0 für Widnau stellte. Alle Treffer resultierten aus individuellen Fehlern der Gastgeber. "Wie wir die Tore bekommen haben, hängt mit Überheblichkeit zusammen", sprach Trainer Ergün Dogru die Fehler seiner Mannschaft klar an.

Überholt: Tuggen siegt in Taverne und ist neu Zweiter

Mit einem starken 2:0-Auswärtssieg über den direkten Tabellennachbarn Taverne lässt der FC Tuggen die Tessiner hinter sich und übernimmt neu den zweiten Tabellenplatz. Auf dem Kunstrasen in Taverne starteten beide Teams engagiert in die Partie, doch nach rund einer Viertelstunde übernahm Tuggen klar das Kommando. 15 Minuten waren gespielt, als den Gästen ein Freistoss aus zentraler Position knapp ausserhalb des Strafraums eine Torchance bot. Kevin Quintas nutzte die Gelegenheit eiskalt und traf präzise ins linke untere Eck zur verdienten Führung. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AC Taverne (@ac_taverne) Der Treffer gab Tuggen Sicherheit, während das Heimteam erst durch den Rückstand richtig erwachte und seinerseits offensive Akzente setzte. Die kompakt und solidarisch auftretende Defensive der Tuggner liess jedoch kaum klare Chancen zu. In der 22. Minute demonstrierte der FCT zudem perfekt eine Abseitsfalle: Ein Treffer der Gastgeber wurde wegen einer Offside-Position von Rexhepaj aberkannt. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, doch bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tuggen erneut das Tempo und überzeugte mit dem attraktiveren Spiel. In der 74. Minute sorgten Quintas und Dardan Morina für den Höhepunkt der Partie: Nach einem schnellen Angriff lupfte Quintas den Ball gefühlvoll in den Strafraum, wo Morina aus spitzem Winkel per Direktabnahme zum 2:0 vollendete. Der Treffer fiel in einer zunehmend hitzigen Phase und brachte die Entscheidung. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AC Taverne (@ac_taverne) Enttäuscht: YF wieder nur mit Remis

Wie schon im ersten Spiel nach der Winterpause holte sich der klare Tabellenführer YF Juventus nur einen Punkt. Gegen den FC Kosova kam YF nicht über ein 1:1 hinaus. Gesagt: "Fürs erste Spiel war das schon recht gut"

Der erste Auftritt von Wettswil-Bonstettens neuem Trainer Hesam Mirzai endete mit einem starken 3:2-Sieg der Rot-Schwarzen über Collina d'Oro. Die Platzherren erwischten einen Blitzstart: Bereits nach 40 Sekunden strich ein Abschluss von Marc Figueiredo knapp über die Latte. Dennoch gingen die Tessiner wenig später in Führung, als WB einen Querpass im eigenen Strafraum nicht klären konnte und Simone Piazza eiskalt traf. Der frühe Rückstand zeigte Wirkung, doch WB reagierte stark und übernahm zunehmend die Kontrolle. Vor allem Figueiredo sorgte über die linke Seite immer wieder für Gefahr. Nach einer Viertelstunde verpasste Gabriel Di Battista den Ausgleich nur knapp und traf die Unterkante der Latte. In der 25. Minute fiel das verdiente 1:1: Nach einem Foul an Veljko Vukasinovic zirkelte Janick Hager einen Freistoss wuchtig ins hohe Eck. WB blieb am Drücker und nutzte kurz vor der Pause einen Fehler der Gäste im eigenen Strafraum. Nach einem zunächst parierten Abschluss von Di Battista staubte Vukasinovic zum 2:1 ab.

WBs Janick Hager hämmert den Ball über die Tessiner Mauer zum 1:1-Ausgleich. – Foto: Kaspar Köchli