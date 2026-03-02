"Spielvi" verliert 6-Punkte-Spiel - Tuggen neu Zweiter - YF enttäuscht

Am 17. Spieltag hat Tuggen nach einem wichtigen Auswärtssieg über Taverne neu den zweiten Platz übernommen. Derweil spielte Leader YF Juventus erneut nur Unentschieden; dafür konnte Wettswil-Bonstetten gewinnen. Erneut einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpfte sich Höngg, während es für die "Spielvi" immer düsterer aussieht.
Kassiert: "Spielvi" mit deutlicher Niederlage gegen den Vorletzten
In einem eminent wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt zog die "Spielvi" Schaffhausen einmal mehr den Kürzeren. Die Munotstädter verloren gegen Widnau klar mit 0:3 und warten somit weiter auf den ersten Vollerfolg.
Nach der knappen 1:2-Niederlage bei Collina d’Oro und dem ersten Tor von Rückkehrer Lukas Zwahlen hatte sich die SV Schaffhausen für die Rückrunde Mut gemacht. Doch gegen Widnau folgte die Ernüchterung. Der Tabellenvorletzte aus St. Gallen trat selbstbewusst auf und dominierte von Beginn an. Bereits nach fünf Minuten musste Goalie Robin Belser gegen Lirim Shala retten – ein früher Warnschuss. Kurz darauf brachte Stefano D’Amico die Gäste nach einem groben Abwehrfehler in Führung.
Daniel Lässer erhöhte per Elfmeter, ehe Shala in der 27. Minute auf 3:0 für Widnau stellte. Alle Treffer resultierten aus individuellen Fehlern der Gastgeber. "Wie wir die Tore bekommen haben, hängt mit Überheblichkeit zusammen", sprach Trainer Ergün Dogru die Fehler seiner Mannschaft klar an.
Überholt: Tuggen siegt in Taverne und ist neu Zweiter
Mit einem starken 2:0-Auswärtssieg über den direkten Tabellennachbarn Taverne lässt der FC Tuggen die Tessiner hinter sich und übernimmt neu den zweiten Tabellenplatz.
Auf dem Kunstrasen in Taverne starteten beide Teams engagiert in die Partie, doch nach rund einer Viertelstunde übernahm Tuggen klar das Kommando. 15 Minuten waren gespielt, als den Gästen ein Freistoss aus zentraler Position knapp ausserhalb des Strafraums eine Torchance bot. Kevin Quintas nutzte die Gelegenheit eiskalt und traf präzise ins linke untere Eck zur verdienten Führung.
Der Treffer gab Tuggen Sicherheit, während das Heimteam erst durch den Rückstand richtig erwachte und seinerseits offensive Akzente setzte. Die kompakt und solidarisch auftretende Defensive der Tuggner liess jedoch kaum klare Chancen zu. In der 22. Minute demonstrierte der FCT zudem perfekt eine Abseitsfalle: Ein Treffer der Gastgeber wurde wegen einer Offside-Position von Rexhepaj aberkannt. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, doch bis zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tuggen erneut das Tempo und überzeugte mit dem attraktiveren Spiel. In der 74. Minute sorgten Quintas und Dardan Morina für den Höhepunkt der Partie: Nach einem schnellen Angriff lupfte Quintas den Ball gefühlvoll in den Strafraum, wo Morina aus spitzem Winkel per Direktabnahme zum 2:0 vollendete. Der Treffer fiel in einer zunehmend hitzigen Phase und brachte die Entscheidung.
Enttäuscht: YF wieder nur mit Remis
Wie schon im ersten Spiel nach der Winterpause holte sich der klare Tabellenführer YF Juventus nur einen Punkt. Gegen den FC Kosova kam YF nicht über ein 1:1 hinaus.
Gesagt: "Fürs erste Spiel war das schon recht gut"
Der erste Auftritt von Wettswil-Bonstettens neuem Trainer Hesam Mirzai endete mit einem starken 3:2-Sieg der Rot-Schwarzen über Collina d'Oro.
Die Platzherren erwischten einen Blitzstart: Bereits nach 40 Sekunden strich ein Abschluss von Marc Figueiredo knapp über die Latte. Dennoch gingen die Tessiner wenig später in Führung, als WB einen Querpass im eigenen Strafraum nicht klären konnte und Simone Piazza eiskalt traf. Der frühe Rückstand zeigte Wirkung, doch WB reagierte stark und übernahm zunehmend die Kontrolle. Vor allem Figueiredo sorgte über die linke Seite immer wieder für Gefahr. Nach einer Viertelstunde verpasste Gabriel Di Battista den Ausgleich nur knapp und traf die Unterkante der Latte.
In der 25. Minute fiel das verdiente 1:1: Nach einem Foul an Veljko Vukasinovic zirkelte Janick Hager einen Freistoss wuchtig ins hohe Eck. WB blieb am Drücker und nutzte kurz vor der Pause einen Fehler der Gäste im eigenen Strafraum. Nach einem zunächst parierten Abschluss von Di Battista staubte Vukasinovic zum 2:1 ab.
Auch nach dem Seitenwechsel dominierte WB. Nach einer Stunde erhöhte Captain Flavio Peter nach Vorarbeit von Vukasinovic auf 3:1. Doch statt die Entscheidung herbeizuführen, kassierten die Gastgeber nach einem Fehlpass das 2:3-Anschlusstor und gerieten kurzzeitig ins Wanken. Collina d’Oro schnupperte sogar am Ausgleich.
Die Vorentscheidung fiel mit der Roten Karte gegen Gästetorhüter Mitrovic wegen einer Notbremse. In Überzahl brachte WB den verdienten Sieg ins Trockene und feierte einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Spitzenplätze.
"Fürs erste Spiel war das schon recht gut. Wir hatten alles im Griff, hätten den Deckel aber schon früher zumachen müssen", liess sich WB-Captain Flavio Peter zum ersten Spiel unter Trainer Mirzai zitieren.
Mehr zu Wettswil-Bonstetten - Collina d’Oro
Geteilt: Kein Sieger bei Freienbach gegen Dietikon
Der FC Freienbach zeigte bei seinem ersten Auftritt im Jahr 2026 eine abgeklärte und insgesamt solide Leistung. Gegen den FC Dietikon trennte sich die Elf von Trainer Stefan Flühmann in einer umkämpften Partie mit einem 1:1-Unentschieden.
Trotz zuvor freundlichen Wetters war der Rasen auf der Chrummen nach heftigen Regenfällen in schlechtem Zustand. Das unebene Geläuf erschwerte einen geordneten Spielfluss deutlich. FCF-Coach Stefan Flühmann reagierte mit einer klaren Taktik: Lange Bälle sollten die schnellen Offensivkräfte Gasane und Teixeira in Szene setzen. Bereits in der dritten Minute wurde dieser Plan umgesetzt. Joshua Gasane wurde steil geschickt, scheiterte jedoch zunächst am eingreifenden Verteidiger und der Latte.
Kurz darauf führte ein von Teixeira getretener Eckball dennoch zum frühen 1:0: Innenverteidiger Egzon Kllokoqi köpfte am langen Pfosten aus kurzer Distanz ein. Dieses Gegentor stiess FCD-Trainer Daniel Tarone besonders auf. "Das war sehr, sehr ärgerlich. Da trainieren wir solche Situationen immer wieder. Und dann stimmt die Zuordnung nicht", ärgerte er sich in der "Limmattaler Zeitung".
Dietikon antwortete umgehend, vor allem über Torjäger Freddy M’Biye, der mit elf Saisontoren zu den treffsichersten Spielern zählt. In der achten Minute tauchte er allein vor FCF-Keeper Leon Merkas auf, doch dieser parierte stark. Insgesamt fehlte den Gästen jedoch die Kreativität, um die Defensive von Freienbach nachhaltig unter Druck zu setzen. Die Partie blieb zerfahren, geprägt von vielen Zweikämpfen und Fouls im Mittelfeld. Klare Torchancen waren selten - etwa Teixeiras Pfostenschuss nach einem Konter oder eine starke Parade von Merkas gegen Josiah Daniel kurz vor der Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dietikon den Druck und kam nach gut einer Stunde zum Ausgleich: Andjelkovics Schuss wurde zunächst abgewehrt, doch Dalipi verwertete den Abpraller per Kopf. In der Schlussphase boten sich dem eingewechselten Freienbacher Heini noch zwei gute Möglichkeiten, doch beide Versuche gingen knapp vorbei. So endete die umkämpfte Partie mit einem leistungsgerechten 1:1.
Gerettet: Späte Freude bei Höngg
In letzter Minute erkämpfte sich der SV Höngg auswärts bei Baden einen wichtigen Zähler im Kampf um den Ligaerhalt. Die Stadtzürcher lagen beim 2:2 zweimal zurück, kamen aber durch Treffer von Justin Pfister und dem eingewechselten Sinan Ulu beide Male wieder ins Spiel zurück.
Die Gastgeber aus Baden zeigten eine starke erste Halbzeit und dominierten Ball und Gegner. Die Mannschaft kombinierte gefällig, erspielte sich zahlreiche Chancen und kam auf acht Eckbälle, während Höngg offensiv kaum stattfand. Einzig die mangelhafte Chancenverwertung verhinderte eine höhere Badener Führung. Alessandro Barletta erzielte nach einer Druckphase das 1:0 mit einem präzisen Flachschuss, vergab danach jedoch allein vor Torhüter Björn Lindroos. Auch Joël Brack und Ensar Huruglica scheiterten mehrfach – zweimal rettete die Latte, mehrmals parierte Hönggs Schlussmann Lindroos stark.
Nach der Pause brach Baden jedoch ein. Tempo, Präzision und Kreativität gingen verloren, stattdessen prägten lange Bälle das Spiel. Höngg übernahm die Kontrolle und kam durch Justin Pfister verdient zum Ausgleich. Zwar ging Baden durch Davide Giampà mit seinem Treffer zum 2:1 nochmals in Führung, doch erneut schlug Höngg zurück: Sinan Ulu glich per Kopf aus.
Zwar stabilisierte sich die SVS bis zur Pause etwas, doch ein echtes Aufbäumen blieb aus. Trotz mehrerer Wechsel änderte sich das Bild nicht: Widnau verteidigte clever, während Schaffhausen offensiv ideenlos blieb. Mit der klaren Niederlage bleibt die "Spielvi" sieglos und zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.