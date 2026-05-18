"Spielvi" nach Pleite gegen Dietikon abgestiegen - Tuggen düpiert YF

Die "Spielvi" Schaffhausen zieht in Dietikon den Kürzeren und steigt nach der 0:1-Niederlage definitiv ab. – Foto: Facebook / FC Dietikon

Nach dem 28. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 steht mit der SV Schaffhausen der erste Absteiger fest. Am anderen Tabellenende überrumpelte Tuggen das schon als Gruppensieger feststehende YF Juventus, und auch Wettswil-Bonstetten ist noch mittendrin im Aufstiegsrennen.

Abgestiegen: "Spielvi" kann sich nach Niederlage gegen Dietikon nicht mehr retten

Das, was sich seit Wochen und Monaten abgezeichnet hat, steht nach dem 28. Spieltag definitiv fest: Die SV Schaffhausen wird in der nächsten Saison nicht mehr in der 1. Liga antreten. Die Munotstädter verpassten beim 0:1 gegen Dietikon Punkte und können sich somit nicht mehr über den Abstiegsstrich hieven.

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Die SV Schaffhausen tat sich im Auswärtsspiel gegen Dietikon zunächst schwer und fand nur langsam in die Partie. Trainer Ergün Dogru reagierte früh auf den schwachen Auftritt und wechselte bereits in der 19. und 30. Minute aus. Nach der Pause zeigte sich die Mannschaft deutlich verbessert, übernahm zeitweise die Kontrolle und glaubte kurz an die Führung, als der Treffer zum 1:0 erzielt wurde. Dieser wurde jedoch wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung aberkannt. In der 74. Minute nutzte Dietikon dann einen Konter zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer.

Trotz des feststehenden Abstiegs zeigte sich Dogru nach dem Spiel kämpferisch und lobte die junge Mannschaft für ihren Einsatz. Er hatte das Team im Winter von Ken Schuler übernommen, unter dem die SVS in der Vorrunde lediglich drei Punkte geholt hatte und abgeschlagen Letzter war. Unter Dogru entwickelte sich das Team zwar sichtbar weiter und rückte näher an die Konkurrenz heran, die Aufholjagd kam jedoch zu spät.

"Der Abstieg war nach Ende der Vorrunde fast schon besiegelt. Der Kader wurde von der sportlichen Leitung zu schwach zusammengestellt", kritisierte Trainer Dorgu die Kaderplanung der Vereinsleitung in den "Schaffhauser Nachrichten".

Weiterzittern: Höngg verpasst gegen Taverne den Befreiungsschlag

Nach wie vor mitten im Abstiegskampf befindet sich der SV Höngg. Die Stadtzürcher verloren gegen Taverne klar mit 1:3 und konnten sich somit nicht vom direkten Tabellen-Konkurrenten Widnau lösen. Beide Teams haben 21 Zähler auf dem Konto. Die Höngger liegen nur deshalb über dem Strich, weil sie die um ein Tor bessere Tordifferenz aufweisen.

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Gesagt: "In zehn Jahren war dies die beste Leistung"

Der FC Tuggen feierte im drittletzten Saisonspiel einen überraschend deutlichen und enorm wichtigen Sieg gegen den Tabellenführer YF Juventus. Vor heimischem Publikum an der Linthstrasse gewann Tuggen mit 4:0 und setzte damit im Kampf um die entscheidenden Punkte ein starkes Zeichen. Während YF Juventus die Aufstiegsspiele bereits gesichert hatte, stand Tuggen unter Druck, im Rennen mit Wettswil-Bonstetten und Taverne weiter zu punkten.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der zweiten Minute brachte Caine Keller den FC Tuggen in Führung. Obwohl YF Juventus mehr Ballbesitz und offensive Präsenz hatte, zeigte sich Tuggen äusserst effizient. Nathan Tayey erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Fernando Rodrigues kurz vor der Pause einen Penalty zum 3:0 verwandelte. Defensiv überzeugte Tuggen mit grosser Solidarität und liess die offensivstarken Zürcher kaum gefährlich werden.

Nach der Pause sorgte Kevin Quintas mit einem sehenswerten Distanztreffer zum 4:0 für die Vorentscheidung. In der Folge erhöhte YF Juventus zwar den Druck, doch Tuggen verteidigte leidenschaftlich und konnte sich mehrfach auf Torhüter Colin Hegner verlassen. In der Schlussphase verlor YF Juventus die Nerven, was in zwei Platzverweise gipfelte, womit jede Hoffnung auf eine Aufholjagd endgültig dahin war.

Kapitän Andrei Herlea sprach nach Spielende euphorisch über die Leistung des FCT. "In zehn Jahren beim FC Tuggen war das mit Abstand die solidarischste Leistung, die ich erlebt habe. Wir haben so viel Leidenschaft gezeigt, jeder Spieler wollte den Sieg mit ganzem Herz, das spürte man in jedem Zweikampf. Ich war selten so stolz wie am heutigen Tag", geriet der langjährige Tuggen-Spieler auf der vereinseigenen Webseite ins Schwärmen.

Drangeblieben: WB nach Willensleistung weiter im Aufstiegsrennen

Wettswil-Bonstetten meldete sich nach zuletzt enttäuschenden Resultaten eindrucksvoll zurück und gewann auswärts beim formstarken FC Baden mit 2:1. Dank des Sieges bleibt WB im Rennen um die Aufstiegsspiele, ist jedoch weiterhin auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

WB startete offensiv und zielstrebig in die Partie. Bereits nach zwei Minuten musste Badens Torhüter Stefan Mitrev einen gefährlichen Lobball von Veljko Vukasinovic entschärfen. Auch Marc Figueiredo sorgte immer wieder für Gefahr, wurde jedoch mehrfach hart gestoppt. Trotz guter Anfangsphase geriet WB überraschend in Rückstand: Nach einer umstrittenen Szene in der Defensive traf Ensar Huruglica sehenswert zur Führung für Baden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Baden 1897 (@fcbaden1897_official) Die Antwort der Ämtler folgte schnell. Nach einem starken Schlenzer von Figueiredo reagierte Vukasinovic am schnellsten und erzielte den verdienten Ausgleich. Auch danach blieb das Spiel intensiv und abwechslungsreich, wobei beide Teams Chancen auf weitere Treffer hatten. Kurz nach der Pause erhöhte WB den Druck erneut. Nach knapp einer Stunde sorgte Janick Hager mit einem wuchtigen Kopfball nach präziser Vorarbeit von Gabriel Di Battista für das 2:1 und damit für die Entscheidung. In der Schlussphase verteidigte WB den Vorsprung mit grossem Einsatz, während Torhüter Veljko Maksimovic mehrfach stark parierte. "Wir kamen top in den Match, hatten guten Chancen – und lagen plötzlich blöd zurück. Unsere Reaktion folgte postwendend und wir siegten meines Erachtens verdient, auch wenn wir am Schluss leiden mussten", meinte Marc Figueiredo nach der Partie zum Gezeigten. Mehr zu Baden - Wettswil-Bonstetten

Erleichtert: Freienbach beendet Niederlagenserie

Nach vier Niederlagen in Serie hat der FC Freienbach wieder einmal gepunktet. Die Höfner trennten sich auswärts vom FC Kosova mit einem 3:3-Unentschieden.

In den vergangenen Partien war Freienbach häufig früh in Rückstand geraten. Gegen den FC Kosova setzte diesmal jedoch die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann die ersten offensiven Akzente. Nach rund zehn Minuten lancierte Innenverteidiger Egzon Kllokoqi mit einem präzisen Pass hinter die Abwehr Leon Hajrizi. Das Freienbacher Eigengewächs enteilte der Defensive und konnte im Strafraum nur noch regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Penalty verwandelte Kllokoqi souverän zur frühen Führung für die Gäste.

In der 23. Minute legte Freienbach nach. Ein eigentlich harmloser Freistoss fiel FCK-Keeper Dominguez unglücklich aus den Händen und wurde von Hajrizi in kürzester Distanz über die Linie gedrückt. Kurz darauf bot sich den Höfnern sogar die Chance auf das 3:0: Erneut wurde Hajrizi im Strafraum gefoult, erneut sah Dominguez dabei nicht gut aus. Diesmal scheiterte Kllokoqi mit seinem Elfmeter jedoch am Kosova-Keeper. Statt mit einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung in die Pause zu gehen, musste sich Freienbach mit einer knappen 2:1-Führung begnügen, nachdem Kosova kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Stellungsfehler in der Gästeabwehr verkürzen konnte.

Nach der Pause drehte der FC Kosova die Partie innert kurzer Zeit. In der 49. Minute profitierte Foniqi von Abstimmungsproblemen in der Freienbacher Defensive und köpfte einen Freistoss von Rodriguez zum 2:2 ein. Zehn Minuten später brachte Francisco Rodriguez die Zürcher mit einem direkt verwandelten Freistoss erstmals in Führung, wobei Freienbach-Goalie Merkas keine glückliche Figur machte.

Doch damit war das torreiche Spiel noch nicht entschieden. In der 75. Minute sorgte der eingewechselte Dario Marcon mit einem direkt verwandelten Freistoss für den 3:3-Ausgleich, wobei Dominguez erneut nicht gut aussah. In der Nachspielzeit bot sich Freienbach sogar noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Am Ende konnten die Höfner mit dem Punktgewinn aber zufrieden sein – vor allem, weil damit die Serie von vier Niederlagen in Folge beendet wurde.

Geteilt: Winterthurs U21 trotz Blitzstart mit Punkteteilung

Die U21 des FC Winterthur spielte im Heimspiel gegen Collina d'Oro 1:1 unentschieden. Zwar war das Nachwuchsteam schon in der 2. Minute durch Giallanza in Führung gegangen, allerdings kassierte man eine Viertelstunde später bereits wieder den Ausgleich.

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