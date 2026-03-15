Spielvi muss sich dem Leader beugen - 4-facher Kuka strahlt für Kosova

Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen musste sich Leader YF Juventus 0:3 geschlagen geben. – Foto: @Fussball_Regional_Support

In der Erstliga-Gruppe 3 haben die U21 des FC Winterthur und der FC Freienbach den ersten "Dreier" des Jahres einfahren können. Auch Kosova war dank des überragenden Enis Kuka erfolgreich und kam zum ersten Sieg im 2026. Die "Spielvi" Schaffhausen musste sich Tabellenführer YF Juventus geschlagen geben.

Der Tabellenletzte Schaffhausen zeigte trotz frühem Rückstand eine engagierte Leistung, musste sich aber am Ende dem Tabellenführer geschlagen geben. Bereits nach gut 15 Minuten brachte ein Freistoss von Manuel Kubli die Zürcher Gäste in Führung, als der Ball unhaltbar im oberen Eck einschlug. Die Gastgeber reagierten mutig und erzielten scheinbar den Ausgleich: Thomas Kargbo köpfte nach einem Freistoss von Emre Ekinci ein. Der Treffer wurde jedoch wegen einer knappen und umstrittenen Abseitsentscheidung aberkannt.

Verloren: Keine Chance für Schaffhausen gegen den Leader Bereits am vergangenen Mittwoch traf die "Spielvi" Schaffhausen auf YF Juventus. Die Munotstädter hatten gegen den Tabellenführer keinen Stich und unterlagen klar mit 0:3.

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Auch nach der Pause blieb das Heimteam bemüht, doch erneut sorgte Kubli für den nächsten Rückschlag und erhöhte auf 0:2. Zu diesem Zeitpunkt waren noch rund 30 Minuten zu spielen. Die "Spielvi" kämpfte weiterhin gegen die drohende Niederlage an, konnte jedoch keine Wende mehr erzwingen. Kurz vor Schluss machte Arbnor Hasani mit einem Kopfball alles klar. Damit sicherten sich die Zürcher Gäste den Sieg und nahmen drei Punkte aus Schaffhausen mit.

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Gefreut: Effizientes Freienbach mit erstem Sieg in der Rückrunde

Im vierten Anlauf im neuen Jahr klappte es für den FC Freienbach: Die Höfner fuhren den ersten Sieg ein. Gegen den FC Widnau brauchte man für den klaren 3:1-Sieg nur wenige Chancen, um zum Erfolg zu kommen.

Bei schwierigen Wetterbedingungen auf der Chrummen entwickelte sich zunächst kein besonders flüssiges Fussballspiel. Der FC Freienbach begann eher zurückhaltend und überliess den Gästen vom FC Widnau weitgehend die Spielkontrolle. Die Rheintaler, die zwei ihrer letzten drei Partien gewonnen hatten, kamen deshalb früh zu guten Möglichkeiten. Nach einem Eckball von Shala wurde es erstmals gefährlich, und kurz darauf musste Freienbachs Torhüter Leon Merkas im Spielverlauf erstmals stark eingreifen.

Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Gäste ging Freienbach nach rund 15 Minuten überraschend in Führung. Dario Marcon flankte präzise von der rechten Seite in den Strafraum, wo Cristiano Teixeira am höchsten stieg und per Kopf zum 1:0 traf. Am Spielgeschehen änderte sich dadurch zunächst wenig: Widnau blieb aktiv und kam nach etwa einer halben Stunde dem Ausgleich sehr nahe. Nach einer starken Aktion von Daniel Lässer kam der Ball zu D’Amico, doch Merkas verhinderte mit einer starken Parade den Treffer. Wenig später zeigte sich Freienbach erneut effizient: Eine Flanke von Luca Straub fand erneut Teixeira, der per Kopf zum 2:0 traf. Mit diesem etwas schmeichelhaften Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel entschied Freienbach die Partie früh. In der 49. Minute nutzte Leon Hajrizi eine unklare Situation nach einem Eckball und erzielte aus kurzer Distanz das 3:0. Kurz darauf hatte Teixeira per Penalty die Chance auf seinen Hattrick, schoss jedoch knapp am Tor vorbei. In der Folge kontrollierte Freienbach das Spiel souverän, während Widnau kaum noch gefährlich wurde. Erst kurz vor Schluss gelang den Gästen durch den eingewechselten Finn Metzler nach einem Freistoss-Abpraller noch der Ehrentreffer zum 3:1.

Getroffen: Kosova siegt dank überragendem Kuka

Ähnlich wie der FC Freienbach durfte auch der FC Kosova Zürich erstmals in der Rückrunde einen Sieg feiern. Die Stadtzürcher setzten sich gegen USV Eschen/Mauren mit 4:2 durch – und im Mittelpunkt stand dabei Enis Kuka.

Der Mittelstürmer brachte seine Mannschaft zunächst mit einem Doppelpack in der 20. und 37. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Eschen/Mauren zwar noch der Anschlusstreffer, doch nach dem Seitenwechsel rückte Kuka erneut ins Zentrum des Geschehens. Rund fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf er innerhalb von nur drei Minuten gleich dreimal – wobei einer dieser Treffer unglücklicherweise ein Eigentor war.

Trotz dieses Missgeschicks prägte Enis Kuka die Partie entscheidend: Mit insgesamt vier Torbeteiligungen sorgte er dafür, dass Kosova Zürich den ersten Sieg der Rückrunde feiern konnte.

Gewonnen: Winterthur gewinnt Nachwuchs-Derby

Im vorgezogenen Duell der beiden Nachwuchsmannschaften (21. Runde) setzte sich Winterthurs U21 gegen die U21 des FC St. Gallen mit 3:1 durch, womit sich der FCW ebenfalls ein erstes Mal nach der Winterpause über drei Punkte freuen konnte.

Im Cup-Einsatz

Dietikon, Wettswil-Bonstetten, YF Juventus, Höngg und Tuggen standen in der 2. Runde der Cup-Qualifikation der 1. Liga im Einsatz.