"Spielvi" mit Befreiungsschlag - YF zurück im Aufstiegsrennen

Die Spieler des SC YF Juventus freuen sich über den Erfolg in Wettswil. – Foto: SC YF Juventus

Am 26. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat die SV Schaffhausen mit einem Sieg über Freienbach endlich den ersten Vollerfolg im neuen Jahr feiern können. Auch YF Juventus konnte jubeln, während Tuggen in letzter Minute noch Punkte liegen liess. In der Erstliga-Gruppe 2 siegte Dietikon zuhause.

Gewonnen: Schaffhausen gewinnt erstmals im 2025 Nach schwierigen Wochen ohne Sieg hat die "Spielvi" Schaffhausen gegen Freienbach 1:0 triumphieren können und überholte damit die Höfner im Abstiegskampf.

Von Beginn an trat Freienbach - notabene ohne sechs abwesende Stammkräfte - verunsichert auf und bekundete grosse Mühe im Spielaufbau. Schaffhausen wusste seine spielerische Überlegenheit schliesslich in der 26. Minute zu nutzen und ging durch einen abgefälschten Schuss von Rether verdient in Führung. Nach dem Rückstand kam Freienbach etwas besser ins Spiel und hätte kurz vor der Pause beinahe ausgeglichen: Ein Kopfball von Giuseppe Gentile prallte jedoch nur an den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Freienbach zwar engagierter, blieb jedoch in der Offensive weitgehend ungefährlich. Schaffhausen wirkte über weite Strecken stabiler und hatte mehrfach die Gelegenheit, mit einem zweiten Treffer alles klarzumachen. Doch Diego Yanz im Tor der Freienbacher zeigte eine starke Leistung und hielt seine Mannschaft im Spiel. In den letzten Minuten drehte Freienbach nochmals auf – besonders in der Nachspielzeit erspielte man sich mehrere hochkarätige Chancen. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Am nächsten kam man dem Ausgleich, als «Spielvi»-Innenverteidiger Kargbo einen Abschluss auf der Linie klären musste.

Abgeklärt: YF bezwingt Wettswil und rückt an Aufstiegsplätze heran Mit einer abgeklärten Vorstellung sicherte sich YF Juventus einen 3:1-Sieg gegen Wettswil-Bonstetten und verkürzte damit den Rückstand auf die Spitzenplätze der Tabelle. Für die Mannschaft aus Wettswil ist die Niederlage besonders bitter, da sie über weite Strecken eine engagierte und spielerisch starke Leistung zeigten. Doch während WB vor allem auf Ballbesitz und Kombinationen setzte, wählte das Team von Trainer Borilovic eine direktere Herangehensweise – lange Bälle in die Spitze. Diese Taktik zahlte sich in der 27. Minute erstmals aus, als Torjäger Avdijaj bedient wurde und zur Führung einschoss. Nach der Pause erwischte Juventus den besseren Start. Kurz nach dem Wiederanpfiff konnte Wettswil einen Eckball der Gäste nicht klären, und Janett nutzte die Gelegenheit zum 2:0. Nur wenige Minuten später war erneut Avdijaj zur Stelle und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Trotz des klaren Rückstands gab sich Wettswil nicht auf. In der 71. Minute gelang der Anschlusstreffer, und in der Folge erspielten sich die Rot-Schwarzen noch einige gute Chancen – jedoch ohne weiteren Torerfolg. So blieb es beim verdienten Sieg für YF Juventus, das damit auch Wettswil-Bonstetten in der Tabelle überholte.

Das nächste Siegerbild: YF Juventus setzte sich in Wettswil 3:1 durch. – Foto: SC YF Juventus

Geteilt: Tuggen gibt Sieg in Taverne spät aus der Hand Unter anderem wegen zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle musste sich der FC Tuggen beim AC Taverne mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Die Märchler reisten lediglich mit einem 14-Mann-Kader ins Tessin, zeigten sich aber kämpferisch und gingen kurz vor der Pause in Führung. Nach einem Foul an Vukasinovic im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – Jakupov verwandelte souverän. In der zweiten Halbzeit konnte Tuggen jedoch nicht an die starke Phase vor dem Seitenwechsel anknüpfen. Bereits in der 54. Minute fiel der Ausgleich nach einem Eckball. Doch erneut war es Jakupov, der zur Stelle war: Eine Viertelstunde vor Schluss brachte er die Schwyzer erneut in Führung – es war sein 100. Treffer im Trikot des FCT. Der erneute Vorsprung hielt jedoch nicht bis zum Schlusspfiff. In der dritten Minute der Nachspielzeit nutzte Taverne eine unübersichtliche Situation nach einem Eckball und rettete sich spät zu einem etwas glücklichen Punktgewinn. Gerissen: Kosovas Erfolgsserie reisst Der FC Kosova hat erstmals seit sechs Partien wieder als Verlierer vom Platz schreiten müssen. Die Stadtzürcher verloren gegen das im Abstiegskampf steckende Uzwil 1:2. Noch vor der Pause hatte Spachiou die Stadtzürcher in Führung gebracht, nach dem Tee sorgte ein Doppelschlag der St. Galler in der 60. und 66. Minute für die Wende.

Höngg ging in Kreuzlingen leer aus. – Foto: www.regese.ch/fussball